Весомое военное присутствие
19:11. 24 июля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В продолжении и в качестве развития http://colonelcassad.livejournal.com/356
Вице-президент Ирака заявил, что хотел бы видеть весомое военное присутствие России у себя в стране.
Багдад хотел бы видеть у себя весомое военное и политическое присутствие РФ, заявил в понедельник вице-президент Ирака Нури аль-Малики.
"Известно, что у России исторически крепкие отношения с Ираком. Поэтому мы хотели бы, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и военном плане. Таким образом, было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и его стран", — сказал аль-Малики по итогам переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Мы хотим укреплять сотрудничество в области энергетики, электроэнергетики, нефти. Также это касается научного сотрудничества, стипендий, университетской подготовки, в экономике и торговле, а также в политической и военной сферах", — добавил высокопоставленный иракский политик.
https://ria.ru/politics/20170724/1499071
PS. Вполне очевидно, что Ирак хочет уравновесить влияние Ирана и США в Ираке и пытается втянуть Россию в более активное участие во внутрииракских делах, при этом даже не скрывая, что российское влияние там должно уравновесить влияние других стран. Второе дно у этого предложения – попытка склонить Россию к более активному участию в решению курдского вопроса. Ирак откровенно ищет международной поддержки, которая позволит ему сохранить территориальную целостность страны. Отсюда и столь недвусмысленные предложения, которые фактически предлагают России развернуть свои военные базы в Ираке. Несколко ранее, Малики побывал в Тегеране, где уже заручился военно-политической поддержкой.
Россия де-факто уже присутствует в Ираке через оборонные контракты и деятельность Багдадского Информационного Центра, но то что предлагает Малики, это совсем иная политика, которая сопряжена с серьезными рисками. Полагаю, что решение о целесообразности расширения военных контактов с Ираком, будет зависеть от целесообразности активного участия в иракских делах применительно к генеральным целям сирийской кампании. Не трудно представить и возможное раздражение США и Саудовской Аравии таким поворотом дел.
В целом, такие предложения отражают изменившуюся роль России в ближневосточных делах. Арабы уважают силу. Сила была продемонстрирована. Отсюда и заискивающие предложения принять участие в определении судьбы других стран. Не так давно с подобными предложениями по Афганистану выступал Талибан. Затем в друзья начал набиваться Хафтар, рассчитывая с помощью российского оружия победить оппонентов в борьбе за власть на развалинах Ливии. Совсем недавно дружбы с РФ начал искать Катар. Ну а теперь вот и Ирак жаждет российского военного присутствия у себя в стране. Ларчик открывается достаточно просто – ослабление роли США в ближневосточных делах, образует вакуум силы, который не может долго оставаться не заполненным, отсюда и усиление влияния России, Ирана и Турции, которые фактически приходят в целом ряде вопросов на смену США. Другой вопрос, что это значительно усложняет региональные расклады и создает обширное пространство для активной военно-политической конкуренции, причем не только с слабеющим гегемоном, но и с другими странами, жаждущими получить часть ближневосточного пирога. Перед Россией тут стоит достаточно сложный выбор связанный с определением границ своего участия во всем этом, так как проблемы России Ближним Востоком не исчерпываютcя и для нее это лишь одна из проблем, которая требует дозированного участия, держа в уме продолжающуюся войну на Украине и проблемы в отношениях с НАТО, а также потенциальные угрозы конфликтов в Приднестровье, на Северном Кавказе и Средней Азии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com