В.Л. Авагян о капитале и санкциях

Ну, конечно, странно, когда производители еды получают кредиты под 6%, а производители одежды под 18-20%!

Это абсолютно убийственное ущемление, пытаясь компенсировать которое, государство субсидирует селу кредит. В итоге он обходится агропрому в 6 процентов. То есть даже в льготном виде в 2-3 раза дороже, чем коммерческий кредит на Западе.

Например, громадное преимущество западных аграриев, заключается в том, что они, работая на полях США и Европы, получают кредиты под 2-3 процента годовых. Российскому же аграрию коммерческий кредит обойдётся в 18-20 процентов.

В итоге ощутимо «просело» строительство, сокращается платежеспособный спрос населения, что привело нас в тупик стагфляции. Стагфляция – отсутствие в обороте денег, из-за которого производство постоянно падает, опережая выморочное и дистрофическое сокращение инфляции.

Удушье у реального сектора экономики без доступных кредитов велико: жесткая, так называемая «антиинфляционная» политика ЦБ РФ с её фактически запретительной ставкой привела к тому, что уровень монетизации экономики составляет около 40 процентов (!) Чего недостаточно даже для обслуживания текущих потребностей предприятий, не говоря уже об инвестиционных циклах и обновлении производства.



Почему производство собственной колбасы нужно поддерживать в рамках «обеспечения продовольственной безопасности» державы, а штанов – нет? Голодными в случае шантажа и эмбарго ходить нельзя, а бесштанными – можно, так, что-ли?

Санкции Запада парадоксально сыграли на руку русскому народу. Не верхушке, не «креативному классу»-паразиту, а именно народной массе.

Искусственные политические ограничения обусловили естественный экономический рост России, избавив её от навязанной США парадигмы развития в качестве придатка развитым странам Запада по принципу «сырьё в обмен на продовольствие и прочие потребительские товары»[1].

Теперь главный страх замордованного и замученного реального сектора РФ – лишь бы не потеплело, лишь бы санкций не отменили!



А то опять хлынет лавина барахла в рамках ВТО и сметёт, как селевой поток, робкие ростки попыток самостоятельно хозяйствовать на своей земле… Получается – мы живём и дышим только когда нас не официально "не любят"…

Не мы первые говорим о необходимости глобальной смены внутреннего экономического курса вслед за курсом внешнеполитическим.

Подсчитано специалистами ГД РФ, что природные ресурсы уже сегодня позволяют на 90 процентов обеспечивать все потребности экономики России.

Не будем забывать, что CCCР, по данным ООН, входил в число пяти держав, «способных самостоятельно производить все виды промышленной продукции, известные человечеству».



То есть – мировая цивилизация не потеряла бы ни одной отрасли знаний или технологий, если бы все люди, кроме жителей СССР, исчезли!

***

Вопреки распространённому мнению о том, что Россию кормит сырьё – на самом деле Россию сегодня кормит не сырьевой ресурс. Её кормит ядерное оружие. Именно невозможность забрать силой саму землю и её месторождения заставляет т.н. «мировую экономику» (в которой все деньги принадлежат 62 банкирским семействам-династиям) делится с русскими, что-то им выплачивать за сырьевые поставки.

Однако, с опорой на криминальные мафии и социальных дегенератов (демшизу) в 1991-96 годах была создана модель экономики, в которой России ничего, кроме собственно земли, не оставили.

Все ресурсы за бесценок и в условиях шантажа перегоняются на «глобальную фабрику», где из них делают продукты. Часть продуктов получает затем население России, как природно-сырьевую ренту, минуя все стадии обработки и высоких переделов сырья.



В таких условиях большая часть населения страны оказывается экономически-ненужной, совершенно лишней. Она может либо нищенствовать на подачках правительственной благотворительности, либо вымирать от крайней недостаточности обеспечения. Иногда одно с другим совмещается…

Эта модель нетерпима для патриотов, да и просто для порядочных людей. Почему сырая нефть или лес-кругляк должны куда-то уйти, там быть переработаны в пластиковую ручку или карандаш, и потом в готовом виде «вернуться на Родину»?



Почему мы сами не может делать пластик или карандаши?

Следует помнить, что в современном мире техника совершенствуется ежедневно, а пространство – нет. Техника на грани фантастики, а вот ресурсов по сравнению с каменным веком не прибавилось, скорее наоборот (одной нефти и газа сколько уже сожгли).

А это значит, что в современном мире реальная цена сырья стремится к бесконечности, а реальная цена технологической операции – к нолю.

Конечно, те, кто распоряжаются сырьём и трудом, выставляют «с потолка» свои расценки, делая своей подавляющей волей дорогое дешёвым и наоборот.

Но в реальном мире техника, совершающая миллион операций в секунду, делает стоимость обрабатывающей операции совсем уж символической, а вот иссякающие недра – спуску не дают. Каждое сделанное благо-продукт делает ресурсную составляющую следующего продукта объективно-дороже.

Увеличение же скорости и совершенства обрабатывающей техники делает трудовую составляющую в продукте всё более дешёвой.

Земли, например, больше не стало, а вот трактор, сменивший мужичка с сохой, существенно снизил себестоимость квадратного метра пашни: там, где раньше нужно было кормить 100 работников – теперь при тех же объёмах достаточно кормить одного!

***

Но если владеешь территорией, то цены пользования назначаешь сам.

Принадлежащий тебе чайник ты можешь давать попользоваться за любую стоимость или вообще бесплатно, и неважно сколько он для тебя стоил.

Другое дело, если чайника не станет, и нужно покупать новый… Но пока он есть и в вашей собственности – не реальный баланс ценностей в мире, а только ваша свободная воля назначают цену пользования.

Этим в полной мере пользуются правящие планетой алчные банковские дома Запада. Опираясь на волюнтаризм своей власти, они могут делать бесценное копеечным и наоборот – копеечное выдавать втридорога.

Глобализмом создана перевёрнутая шкала ценностей: самое ценное и невосполнимое (сырьё) дешевле всего, обработка – дороже и даёт уровень жизни выше, а совсем бесполезные и паразитарные спекуляции банковско-биржевого типа – оцениваются так, как (по уму) должно было бы оцениваться сырьевое достояние человечества.

***

В рамках этой перевёрнутой, обратной здравому смыслу шкалы оценок труда и благ, действует российская экономика, сырьевым придатком вписанная в глобализм по-американски.

Чтобы понять маразмы окружающей нас экономической практики, нужно понимать, что такое капитал (собственность) и в каком отношении она находится к человеку, государству, миру.

Для обывателя капитал – деньги. То есть бумажки, условные значки, которые сами по себе ничего не значат. А порой и существуют только в виде бесплотной электронной банковской записи…



Для марксиста капитал посложнее: это обладание средствами производства, мощностями. То есть не те деньги, которые даёт фабрика, а сама фабрика с её машинами и корпусами есть капитал.



Да? Нет.

Капитал (частная собственность) – есть место в управленческом заговоре. Все люди рождаются нагими. Но потом некоторые захватывают власть. Захватив – делят мир и всё, что в мире тем или иным образом (по формуле «произвол, ограниченный лишь встречным сопротивлением»). Узурпация власти оформляется формально.

Но формальная (номинальная) структура власти почти никогда не совпадает с реальной структурой реальной власти. Они могут сближаться или отдалятся, но реальная власть всегда остаётся за каким-либо конкретным заговором конкретных лиц.

Сила этих лиц – в сговоре. И это совершенно очевидно – хотя это и пытаются скрывать. Если вы сдали комнату жильцу – а он избил вас и выкинул из вашей квартиры, то какие у вас пути действий?

1. Учить кунг-фу и вступать с захватчиком в единоборство



2. Пойти и пожаловаться туда, где квартиру считают вашей, а не его.

А почему там так считают? Вы же оба голыми родились! Вас мама с квартирой вокруг тельца не рожала! Тем не менее, есть инстанция, которая вашу квартиру признаёт вашей частной собственностью. Но если всё зависит от этой инстанции – то ведь получается, согласитесь, интересная петрушка:

собственность-то, записанная за вами – отнюдь не ваша! Она принадлежит именно тем, к кому вы бегаете жаловаться. А вам они её дали попользоваться, исходя из своих (а не ваших) представлений о целесообразности…

Но кто волен дать – тот волен и отобрать. Поэтому собственность – не бумажка о праве на собственность. Если я вам выпишу бумажку, что вы, например, владеете гаражом или земельным участком, то она ничего не будет стоить.

Причина? Я не власть.

Если бы я был властью – выписанная мною бумажка означала бы для вас бессрочное пользование гаражом или участком. Впрочем, бессрочное – не значит вечное. Сменится власть – утратят силу и все её бумажки.

Что же тогда такое капитал и частная собственность? Я уже сказал: это место в управленческом заговоре. Потерять там место – значит, потерять собственность.



Иногда власть конфискует её без суда (цари, большевизм), иногда по суду (английские прецеденты), иногда вообще не конфискует – а создаёт условия, невыносимые для обладателя, чтобы он сам избавился… Разница между формами конфискации сугубо формальная. Важен факт – а форма дело вкуса.

***

Но как же жить?

«Просто жить» – не получится, как не получиться «просто лежать» кошельку с деньгами на людной улице.

Что не охраняется – то расхищается. В этом в полной мере убедились бывшие советские люди, из которых ударными темпами делают бывших людей.

Ваша жизнь сама по себе есть капитал, сформированный сопротивлением произволу ваших врагов (конкурентов). Ослабление сопротивления, как физического, так и морального, идеологического, духовного – означает конфискацию.

Бумажками и международным правом трясти бесполезно: капитала изначально, от природы нет ни у кого, он ни к кому от роду не приписан. Капитал – место человека в том или ином управляющем заговоре.

Крупный капитал – означает, что правящий заговор отвёл вам важную роль в своих играх. Мелкий капитал – означает, что правящий заговор согласен использовать вас, как массовку.

А если вы совсем не нужны правящему кругу? Тогда ваше выживание вообще системой не предусмотрено. Прав на жизнь у вас в системе не больше, чем у мышей или тараканов в доме.

Иногда это кончается смертью «лишенцев». А иногда – смертью конкретной формы правящего заговора, который ломают объединившиеся «лишенцы», отстаивая своё право на жизнь и счастье, на свою долю ресурсов планеты…

***

Денег в России (которые, по сути, в зависимости от суммы – талоны на то или иное качество жизни) нет у многих. Но не у всех.

В 90-е сформировалась система, в которой правящий заговор хапнул себе ресурсов с большим запасом, чтобы уж наверняка хватило – а именно, всё, что было.

Это как если бы один жилец в девятиэтажке всех остальных выгнал во двор, и дверь в подъезд поставил железную, с замком, ключи от которого только у него одного.

Конечно, такой жилец-террорист не может жить сразу в нескольких сотнях «освободившихся» комнат, да он к этому и не стремиться. Он же брал – пользуясь случаем – с запасом, на всякий случай, вдруг пригодиться?



Какие-то комнаты, лично ему не нужные, он сдаст по спекулятивной цене, может быть – тем же самым выселенным им бывшим владельцам. Другие просто оставит пустыми: стоят, мол, кушать не просят… Запас карман не тянет!

По данным «Парламентской газеты» (очень респектабельный и совсем не оппозиционный источник) именно сегодня, при монетизации производства на 40% от необходимого, российские банки «страдают» от профицита ликвидности.

На мёртвых депозитах пылится около 27 триллионов рублей, а направлять их в кредиты невыгодно по причине высокой ключевой ставке ЦБ России.



Единственное выгодное применение этим депозитам – буйство валютных спекуляций на рынке.

Поясню: нужно демистифицировать валютные спекуляции. Это игрища хозяев системы с самими собой. В них нет ни тонкости, ни вариантов. Это как если бы захваченные участки земли оформлял бы тот, кто их и захватил. Сам себе писал заявление «прошу признать моей собственностью», и сам же себе клал резолюцию «удовлетворить».

Если вы игральный кубик не кидаете, а кладёте, то вам нетрудно положить его «шестёркой» вверх. Тут не нужно ни ловкости рук, ни особого везения. Просто заговор лиц, узурпировавших власть, их произвол при ОТСУТСТВИИ встречного сопротивления.

В России есть большинство, которому катастрофически не хватает денег, и есть меньшинство, которое (судя по триллионам на депозитных счетах) – просто не знает, куда деньги девать.

Все, даже самые экзотические и извращённые фантазии этих лиц уже удовлетворены, и деньги тупо складируются штабелями, превращаясь в «собаку на сене»: сама не есть и другим не даёт. До полного сгнивания сена в стоге…

Меньшинство, которое при смене власти подсуетилось забрать себе ВСЁ, ЧТО БЫЛО В СТРАНЕ – неразрывно связано с глобальными террористическими структурами, вроде ФРС США, потому что смертельно боится обобранного большинства.

Оно, меньшинство хомяков с набитыми щеками – поддерживает СТРАШНО НЕВЫГОДНУЮ России систему обмена сырья (единственной подлинной и ограниченной ценности) на все продукты его обработки (которая с развитием техники делается всё быстрее, легче и дешевле – и утрачивает стоимость перманентно).

То есть, по сути, при «свободе торговли» глобализм ест Россию, причём в самом прямом смысле слова: отгрызает от неё куски её плоти (сырьё – плоть территории!), пережёвывает и утоляет свой товарный голод, пережевав, переварив.

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Наша жизнь и будущее зависят от нашей способности преодолеть такое положение вещей. Но прежде его нужно трезво понимать, знать его анатомию.

Этому необходимому для каждого знания и посвящена моя статья.