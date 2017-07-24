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“Тува – территория мужества”. Документальный фильм

19:41. 24 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Казалось бы, что общего между снежными барсами, борьбой и министром обороны?! Ответ прост: Тува. Фильм расскажет о далекой республике с уникальной природой, самобытной культурой и богатой историей. Зрители увидят живописные виды Саян и Енисейских просторов с высоты птичьего полета. Съемочная группа телеканала “Звезда” добралась до труднодоступных районов Тувы на границе с Монголией, провела один день с современными кочевниками, табуном лошадей и маралами, а также побывала в родном селе героя России Сергея Шойгу. А глава республики рассказал авторам фильма, почему Тува – это территория мужества.

Источник: www.youtube.com

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