Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июля 2017

Авиация ВКС России продолжает оказывать помощь наступающим войскам Сирийской Арабской Республики, уничтожая ключевые объекты и огневые точки противника, недоступные наземным средствам огневого поражения.

Военный источник рассказал «Русской Весне» последние подробности с участка фронта на востоке Хамы.

23 июля с целью ослабить огневой потенциал обороняющихся террористов удары были нанесены по артиллерийским орудиям, находящимся в посадке, недалеко от населенного пункта Ум-Твене-эш-Шималия, юго-западнее Акербата.

Попаданиями авиабомб орудия были уничтожены. Это, несомненно, облегчило задачу штурмующим подразделениям правительственных войск Сирии, до этого находящиеся в глубине обороны 152-мм орудия позволяли боевикам ИГИЛ* сдерживать наступление, подавляя пехоту и не давая бронетехнике подойти на дистанцию для ведения огня.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.