Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июля 2017
- 06:50 Нехорошие вещи.
- Вчера 21:40 Уникальные кадры: Снайперские удары ВКС России уничтожили артиллерию у крепости ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО).
- Вчера 20:17 Иракская армия отбила деревню в районе Мосула у боевиков ИГИЛ*.
Нехорошие вещи
По мере приближения даты рефередума в Иракском Курдистане, который должен будет зафиксировать распад Ирака, идет постепенное нагнетание военно-политической напряженности.
Иран предупредил курдов, что если они попробуют провести референдум 25 сентября, то их не ждет ничего хорошего.
Две главные правящие партии Иракского Курдистана проводят встречу в Эрбиле для обсуждения оппозиции Тегерана в отношении запланированного референдума о курдской независимости и для возобновления работы парламента Курдистана.
Высокопоставленный курдский чиновник назвал встречу "Демократической партии Курдистана" (ДПК) и "Патриотического союза Курдистана" (ПСК) "важной" и нацеленной на "оценку" официальной реакции Ирана на референдум, который пройдет 25 сентября. Хемин Хаврами, советник президента Курдистана Масуда Барзани, сказал, что на встрече будет также обсуждаться судьба парламента в свете последнего предложения ДПК реактивировать курдский законодательный орган без каких-либо предварительных условий.Хаврами также сказал, что на встрече будет вновь подтверждено, что проведение референдума состоится "вовремя".
В понедельник 17 июля делегация ПСК посетила Иран по приглашению правительства Исламской республики. На встречах лидеры Ирана предупредили делегацию о том, что Эрбилю не следует ожидать от Тегерана "хороших вещей", если курдский регион будет настаивать на проведении референдума.
Делегация ПСК сообщила, что представители ПСК заявили в Тегеране, что они остаются приверженными праву курдов на самоопределение как одному из основных лозунгов партии с момента ее основания.
ДПК выразила свою озабоченность в связи с визитом ПСК в Иран, но отметила, что ПСК остается приверженной запланированному референдуму.
Высокопоставленное должностное лицо ДПК и член недавно созданного Высшего совета референдума, Хошияр Зибари, сообщил в среду в интервью "Rudaw", что, кроме Ирана, ни одна другая страна прямо не выступила против курдских намерений создать независимое государство.
"Мы не видели ни одной страны, кроме Ирана, прямо и решительно выступающей против принципа референдума", – сказал Зибари, добавив, что право на самоопределение закреплено в международных принципах и законах, и поэтому должно соблюдаться.Зибари сказал, что другие страны выразили свое несогласие со сроками или механизмом референдума, но никто не выступил против этого процесса.
"Мы полны решимости провести референдум 25 сентября", – сказал он, заявив, что отсрочки не будет.
ПСК и ДПК, которые разделяют стратегический альянс в течение десятилетия и практически правили регионом Курдистан с момента его основания после первой войны в Персидском заливе в 1991 году, вместе с "Исламским союзом Курдистана" (ИСК) и многочисленными меньшими партиями в июне договорились о проведении референдума 25 сентября этого года.
"Горран" и "Исламская группа Курдистана" (ИГК) – две курдские партии, являющиеся членами коалиционного правительства Курдистана, отказались присутствовать заседаниях, посвященных референдуму, заявив, что для решения любых вопросов о независимости должна быть возобновлена работа парламента Курдистана, который и примет закон о проведении референдума. Напоминаем, что работа парламента Курдистана была приостановлена осенью 2015 года из-за острых политических разногласий между "Горран" и ДПК.
На прошлой неделе ДПК отказалась от своего предварительного условия по активизации парламента, заявив о готовности согласиться на возвращение спикера парламента Юсифа Мохаммеда, члена "Горран".
Партия "Горран" сейчас занята своими внутренними выборами после смерти своего лидера и основателя Науширвана Мустафы, умершего от рака в мае этого года. Партия заявила, что собирается официально откликнуться на предложение ДПК после выборов нового лидера, которые должны состояться во вторник. Ранее "Горран" отвергала любые компромиссные предложения ДПК.
Сегодня в Сулеймании также проходит совместное заседание руководства ПСК и "Горран".
http://kurdistan.ru/2017/07/23/news-2987
Тут курды несколько лукавят, так как помимо Ирана, открыто против референдума выступает и Ирак, который получив поддержку со стороны Ирана, перешел к прямым военным угрозам.
Официальный представитель сил пешмерга Регионального правительства Курдистана (КРГ) прокомментировал слова министра обороны Ирака, который заявил в Тегеране, что иракская армия откажется от того, что он назвал разделяющим Ирак, в возможной ссылке на референдум о независимости Курдистана.Время языка угроз истекло", – сказал в интервью "Rudaw" Сарбест Лазгин, заместитель министра пешмерга, в ответ на слова министра обороны Ирака Эрфана аль-Хияли. "Политика региона Курдистан ясна и открыта – мы всегда подчеркиваем, что проблемы с Багдадом должны решаться мирно и посредством переговоров".Как сказал курдский чиновник, "угрозы – это нехорошо. Но мы в регионе Курдистан защищаемся перед лицом любых возможных угроз из любых мест".
В воскресенье министр обороны Ирака, выступая в Тегеране, предупредил, что иракская армия выступит против любой "оккупации" или предложения разделить страну. Об этом сообщило государственное информационное агентство Ирана "IRNA". Иракская армия, независимая и основанная на опыте прошлых лет, выступит против любой враждебности или "оккупации" на своей земле, заявил министр обороны Ирака на встрече с Али Шамхани, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана
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Очевидно, в связи с готовящимся референдумом о независимости Иракского Курдистана, Хияли сказал, что Багдад запретит любые "незаконные меры" и "мятеж", направленные на разделение Ирака.
Как заявил представитель сил пешмерга, у курдской армии "хорошие отношения с иракской армией, находящиеся на высоком уровне, и эти отношения продолжатся, и мы отвергаем эти угрозы".
На встрече в Тегеране министр обороны Ирака также выразил признательность за военную поддержку Тегерана в борьбе с терроризмом в Ираке, назвав усилия Ирана решающими.
Со своей стороны, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заверил Багдад в том, что Тегеран поможет сохранить единство и суверенитет Ирака. Он также сказал, что "попытки, направленные на разделение Ирака", заложат основу для того, что он назвал ухудшением безопасности соседней страны.
Шамхани добавил, что территориальная целостность и национальное единство Ирака гарантируют стабильность, безопасность и интересы всех иракских сект и этнических групп.
Иран неоднократно выражал свое несогласие с референдумом в Курдистане. В ходе недавнего визита в Тегеран делегации курдской партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК), Шамхани предупредил делегацию ПСК, что референдум о независимости изолирует и ослабит Курдистан.
"Хотя этот вопрос может быть привлекательным по внешнему виду, но на самом деле он изолирует и окажет давление на иракских курдов и ослабит Курдистан и, наконец, весь Ирак", – сказал в понедельник Шамхани делегации ПСК.
Хошияр Зибари, высокопоставленный член "Демократической партии Курдистана" (ДПК) и член Высшего совета референдума, сказал в среду в интервью "Rudaw": "Мы не видели ни одной страны, кроме Ирана, прямо и решительно выступающей против принципа референдума".
Также в воскресенье иранское информационное агентство "IRNA" сообщило, что министр обороны Ирана Хосейн Дехган и министр обороны Ирака подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит проводить совместные военные учения и операции.
Шиитский Тегеран и правительство в Багдаде, контролируемое шиитами, усилили свои связи после падения режима партии Баас Саддама Хусейна, возглавляемой суннитами, в 2003 году.
http://kurdistan.ru/2017/07/23/news-2987
Все это создает предпосылки для активизации шиитско-курдского конфликта уже в ближайшие месяцы, где основной механизм, который попробует использовать Багдад для удержания северных районов страны в своем составе будет потенциальная угроза ввода иракских и иранских войск на территории контролируемыми режимом в Эрбиле, чтобы вынудить курдов отказаться от планов по отделению Курдистана от Ирака. Важную роль в перспективах этой эскалации будет играть позиция Турции, которая в отличие от курдов Рожавы и Африна с которыми у нее непримиримый конфилкт, имеет более-менее рабочие отношения с режимом Барзани. У Эрдогана тут своеобразный выбор – проводить последовательную анти-курдскую политику и поддержать линию Багдада и Тегерана или же не препятствовать иракским курдам, в расчете на то, что они свернут поддержку РПК и ослабят влияние Ирана, что соответственно приведет к усилению роли Турции. Оба варианта имеют существенные плюсы и минусы для Турции, поэтому свою позицию в отношении происходящего в северном Ираке Анкара старается сохранять максимально гибкой, чтобы обеспечить себе максимально возможное пространство решений, когда придет пора делать окончательный выбор.
Куда проще линия США, которые недвусмысленно поддерживают устремления курдов и вероятный распад Ирака, при этом в свете обострения отношений США с Ираном, роль иракского Курдистана будет в числе прочего связана со сдерживанием иранского влияния на Ближнем Востоке, что может обеспечить Эрбилю поддержку не только США, но и Саудовской Аравии и Израиля, которые сейчас изыскивают средства для ограничения роста иранских возможностей в Ираке и Сирии.
Россия дежурно поддерживает территориальную целостность Ирака и пока прямо против референдума не высказывалась, продолжая отслеживать развитие событий. Иран и Ирак наверняка будут проводить консультации с РФ на предмет перспектив референдума 25 сентября, но Россия вряд ли будет стремиться любой ценой к сохранению территориальной целостности Ирака. за исключением тех сценариев, которые могут негативно повлиять на ход сирийской кампании. Важную роль в формировании позиции России в отношении назревающего конфликта, будет играть уровень отношений с США к моменту начала полноценной эскалации в северном Ираке. Но как представляется, максимум российского участия в этом вопросе это дипломатическая поддержка Ирана и Ирака, а также поставки вооружений для иракской армии, что уже вылилось в свежий контракт на поставку большой партии новых танков Т-90, которые потенциально могут быть использованы как в продолжающейся кампании против Халифата, так и в гипотетическом конфликте в Иракском Курдистане. Впрочем, стоит помнить, что Пешмерга также имеет внешних спонсоров, которые проводят системную кампанию по военной подготовке курдской пехоты и поставкам вооружений. В результате, ситуация носит взрывоопасный характер, так как стабилизирующий фактор совместной борьбы с Халифатом постепенно уходит и проявляются коренные противоречия сторон, которые могут привести к новой войне сразу после окончания предыдущей.
Перспективы же военного конфликта далеко не очевидны. Как представляется, иракская армия самостоятельно врядли сможет разбить Пешмергу, даже имея существенное превосходство в технике. У курдов достаточно неплохая пехота, которая в отличие от иракцев. не понесла тяжелейших потерь в боях за Мосул. Совсем другое дело, если в подобной гипотетической кампании, на территорию Курдистана по официальному запросу Багдада будут введены иранские войска, которые совместно с иракской армией, за счет численного и технологического превосходства, вполне могут решить задачу по физическому блокированию процессов отделения Курдистана от Ирака. Но тут уже слишком много переменных, связанных с позицией США, России, Турции, Саудовской Аравии, которые усложняют прогнозирование развития событий при реализации подобного сценария.
Все это возвращает к известной карте "Большого Ближнего Востока" опубликованной в 2007 году и отражавшей американское видение переустройства региона, для чего и была запущена "Арабская весна".
Спустя 10 лет, американцы вполне могут попробовать реализовать хотя бы некоторую часть своего видения, за счет разыгрывания курдского фактора. Как обычно, попытки реализации таких планов связаны с угрозой новых кровопролитных войн.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Уникальные кадры: Снайперские удары ВКС России уничтожили артиллерию у крепости ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)
Авиация ВКС России продолжает оказывать помощь наступающим войскам Сирийской Арабской Республики, уничтожая ключевые объекты и огневые точки противника, недоступные наземным средствам огневого поражения.
Военный источник рассказал «Русской Весне» последние подробности с участка фронта на востоке Хамы.
23 июля с целью ослабить огневой потенциал обороняющихся террористов удары были нанесены по артиллерийским орудиям, находящимся в посадке, недалеко от населенного пункта Ум-Твене-эш-Шималия, юго-западнее Акербата.
Попаданиями авиабомб орудия были уничтожены. Это, несомненно, облегчило задачу штурмующим подразделениям правительственных войск Сирии, до этого находящиеся в глубине обороны 152-мм орудия позволяли боевикам ИГИЛ* сдерживать наступление, подавляя пехоту и не давая бронетехнике подойти на дистанцию для ведения огня.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Иракская армия отбила деревню в районе Мосула у боевиков ИГИЛ*
Иракским военным удалось установить контроль над деревней Имам Гарби в районе Мосула спустя две недели после ее захвата террористами «Исламского государства»* (ИГ*).
По словам подполковника армии Ирака Наджема Абдаллы Хусейна, число убитых при операции боевиков может достигать 300 человек, бои были ожесточенными. Как отметил военный, боевики подожгли и взорвали некоторые дома.
Силовикам предстоит обезвредить большое число взрывных устройств, оставленных террористами, добавил он.
Напомним, ранее иракская армия задержала в Мосуле 16-летнюю жительницу Германии, которая воевала на стороне ИГ.
«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.
К оглавлению | Источник: news-front.info