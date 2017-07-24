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Самый необычный военный парад

19:40. 24 июля 2017 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

16 июля 1944 года в освобожденном Минске прошел знаменитый партизанский парад

Самый необычный военный парад

Этот парад по праву выделяется из всех торжественных военных шествий и смотров в истории человечества. Ведь участвовали в нем не солдаты регулярной армии, а бойцы, сражавшиеся на оккупированной территории в партизанских отрядах Белоруссии.

Белорусская земля была освобождена от немецких оккупантов летом 1944 года в ходе стремительного наступления нашей армии во время операции «Багратион». Большую помощь наступавшим войскам оказали белорусские партизаны.

К моменту освобождения Белоруссии и ей столицы Минска на территории республики сражалось 1255 партизанских отрядов, насчитывавших около 370 тысяч бойцов. За время оккупации партизаны Белоруссии пустили под откос 11128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций и 948 вражеских гарнизонов, взорвали 819 железнодорожных и 4710 других мостов, уничтожили 939 немецких военных складов.

Минск советская армия освободила 3 июля 1944 года, и почти сразу в разрушенной войной столице Белоруссии начали собираться многочисленные партизанские отряды. После изгнания оккупантов из родного края бывшие бойцы «партизанского фронта» должны были или влиться в состав регулярной армии или начать работы по восстановлению мирной жизни на освобождённой территории. Но прежде чем навсегда расформировать отряды партизан руководители Белоруссии и Центральный штаб партизанского движения приняли решение провести в Минске настоящий партизанский парад.

К вечеру 15 июля 1944 года в столице Белоруссии собралось 20 партизанских бригад Минской области, 9 бригад из Барановичской (ныне Брестской) области и одна из Вилейской (ныне Молодеченской) области — всего более 30 тысяч человек. Накануне парада многим его участникам вручили медали «Партизану Отечественной войны» — для большинства сражавшихся за линией фронта это была первая в их жизни государственная награда.

Партизаны не просто так собирались в столице Белоруссии, по пути они провели зачистку окрестных лесов от разбитых немецких войск. Вот как об этом вспоминал Иван Павлович Бохан, уроженец деревни Скобино Минской области, тогда 17-летний боец-партизан, родители которого были расстреляны оккупантами:

«За два дня до прихода Красной Армии мы освободили Копыль, разгромили гарнизон и захватили город… Нашу бригаду из Копыльского района в Минск перебросили. Там была большая немецкая группировка окружена, кого-то в плен взяли, а часть разбежалась. Задача нашей бригады — по дороге к Минску вылавливать эти группы. Вот так мы и шли. Утречком подъем, идем, смотришь — дымок в лесу. Подходишь — 4-5 немцев у костра сидят. Им сразу: «Хальт!» Если только за оружие хватается – сразу убиваем… Пришли в Минск. 16 июля 1944 года состоялся партизанский парад, в котором я участвовал. Это было неописуемое зрелище — сколько было партизан!»

К 9 утра 16 июля 1944 года на поле в излучине реки Свислочь для проведения парада выстроились 30 тысяч партизан и собралось 50 тысяч жителей Минска, переживших оккупацию. На параде была большая делегация бойцов и командиров Красной Армии во главе с командующим 3-м Белорусским фронтом генералом армии Иваном Даниловичем Черняховским — именно его войска освободили от немцев столицу Белоруссии.

Вот как о партизанском параде вспоминал один из его участников – боец партизанского отряда «Коммунар» Василий Морохович:

«Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие и исхудалые партизаны. В руках у них была самая удивительная коллекция оружия сражающихся тогда армий, испестрённая ещё оружием, которое изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом, они шагали гордо с наградами на груди! Они были победителями!»

В параде участвовала и партизанская техника, в основном немецкие трофеи. Но были и образцы с удивительной судьбой — например, грузовик ЗИС-21 с газогенераторным двигателем, способным работать на дровах. Сначала он был захвачен наступавшими немцами, а потом угнан белорусскими партизанами — немецкий водитель грузовика Ганс Куляс перешел на сторону партизан и после войны остался в нашей стране.

В рядах партизан прошёлся и еще один очень необычный участник небывалого парада — козел по кличке Малыш. В 1943 году, после разгрома немецкого гарнизона на станции Куренец, партизанский отряд «Борьба» из бригады «Народные мстители», среди прочих трофеев, захватил с собой и козла. Животное должно было пойти на обед партизанам, но приглянулось бойцам и вскоре козёл, получивший кличку Малыш, стал любимцем и талисманом партизанского отряда «Борьба».

Василий Петрович Давжонак, в 1944 году 19-летний боец отряда «Борьба», так вспоминал о необычном спутнике партизан:

«Малыш переносил с нами все тяготы полевой жизни, мы практически вместе с ним ели, спали… даже воевали! Как-то произошла крупная стычка с немцами возле деревни Околово, недалеко от Плещениц. Я прекрасно помню этот бой, был в то время вторым номером пулеметного расчета — подавал патроны. Всё время сражения Малыш от нас не отходил. Причем действовал очень грамотно: как только немцы открывали шквальный огонь, спокойно отходил под прикрытие, за сосну, пережидал, а после опять выходил и внимательно наблюдал за ходом боя».

Самый необычный военный парад

Впрочем, козел был не только талисманом — во время пеших переходов по лесам он таскал навьюченную сумку с медикаментами. Вместе с партизанским отрядом 16 июля 1944 года Малыш оказался среди участников необычного парада.

«Мы решили, что Малыш заслужил, чтобы быть с нами в этот торжественный момент. — вспоминал Василий Давжонак. — Партизанки из нашего отряда его хорошенько почистили, принарядили в ленту, украшенную немецкими орденами. Гитлеровские награды достались нам в качестве трофея, когда мы захватили немецкую штабную машину, — решили, что на шее у Малыша им самое место. Парад начался, и наш принаряженный козёл сразу занял уже привычное для себя место – впереди колонны. Помню, я заметил, как Черняховский удивленно смотрел на наше "домашнее животное" и, оживлённо жестикулируя, о чем-то говорил своим помощникам. В общем, по-моему, начальству наша инициатива понравилась…»

Предполагалось, что Малыш пройдет незамеченным внутри колонны, но во время торжественного марша боевой козёл, вырвавшись из рук сопровождающих, пристроился рядом с командованием отряда, вызвав бешеный восторг у зрителей. Украшенный трофейными гитлеровскими крестами Малыш попал в объектив оператора, снимавшего парад, и навсегда остался в истории.

Почти сразу возникла легенда, что козел в немецких орденах был специально придуман советской пропагандой. В реальности же это была инициатива рядовых партизан-победителей, таким образом выразивших своё презрение к разбитым оккупантам.

Партизанский парад 16 июля 1944 года в Минске по праву вошел в историю как ярчайший символ победы братских народов России и Белоруссии над внешним врагом.

Автор: Алексей Волынец Первоисточник: rusplt.ru/wins/partizanskiy…

Использованы фотографии: Парад партизан в Минске. 16 июля 1944 г. Фото: minsk-old-new.com

Источник: nnm.me

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