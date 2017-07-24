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Ретро фотографии

19:43. 24 июля 2017 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:




Аэробуер В.Т. Лебедева. Санкт-Петербург, 1900-е годы

Ретро фотографии известных личностей вызывают гораздо больший интерес, чем постановочные журнальные снимки. В этих кадрах из прошлого люди открываются нам с новой стороны. За каждым таким снимком скрываются удивительные моменты истории, а иногда и целая жизнь.

Северокорейский лидер Ким Ир Сен на митинге в честь 16-й годовщины основания Северной Кореи. 1964 год

Приготовление тарасуна, т.е. молочной водки. Якутия. Конец 19-го века

Гейши. Япония. 1920-е

Лундгрен и Сталлоне на съемках «Рокки-4»

Лев Толстой, Максим Горький и Антон Чехов

Пабло Пикассо и Франсуаза Жило. 1948 год

Бродский со своими студентками. Мичиган, 1980-е

Одри Хепберн и Хамфри Богарт на съемках «Сабрины». 1954 год

Ингаляция. Сестрорецкий курорт, Санкт-Петербург, 1913 год

Хижина на плоту во время сплава леса. Волга, 1900-е

Развозка пассажиров на вокзале в Царском Селе. Конец 19-го века

Мальчик в суперкепи. Бостон, США, 1968 год

Владимир Маяковский. СССР, 1923 год

Юные братья Кеннеди: Джон, Бобби и Тедди. США, 30-е годы

К.Э. Циолковский, родоначальник нашей космической мысли. На фото он за работой. Калуга, 1932 г.

Прачки на Енисее. Красноярск, начало 20-го века

Клод Моне кормит голубей со своей женой. Венеция, 1908 год

Марлен Дитрих поцеловала руку Константину Паустовскому. СССР, 1963 год

Битлз. Нью-Йорк, 7 февраля 1964 года

Лев Николаевич Толстой. Крым. «Здесь хорошо тем, что кроме теплоты и красоты, — богато, нет нищих»

Школьные танцы. США, 50-е

Мэрилин с сердечком

Любительский дачный театр. Россия, 1900 год

«Если в мире все бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл?» Льюис Кэролл

В поезде на Магнитогорск, 1930 год

Боб Марли с «Мисс мира», 1976 год

Байкерша. Великобритания, 80-е

Лев Толстой с семьей за чайным столом в парке

Наводнение в Москве, 11 апреля 1908 год

Pink Floyd. Япония, 1972 год



Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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