Ретро фотографии
Аэробуер В.Т. Лебедева. Санкт-Петербург, 1900-е годы
Ретро фотографии известных личностей вызывают гораздо больший интерес, чем постановочные журнальные снимки. В этих кадрах из прошлого люди открываются нам с новой стороны. За каждым таким снимком скрываются удивительные моменты истории, а иногда и целая жизнь.
Северокорейский лидер Ким Ир Сен на митинге в честь 16-й годовщины основания Северной Кореи. 1964 год
Приготовление тарасуна, т.е. молочной водки. Якутия. Конец 19-го века
Гейши. Япония. 1920-е
Лундгрен и Сталлоне на съемках «Рокки-4»
Лев Толстой, Максим Горький и Антон Чехов
Пабло Пикассо и Франсуаза Жило. 1948 год
Бродский со своими студентками. Мичиган, 1980-е
Одри Хепберн и Хамфри Богарт на съемках «Сабрины». 1954 год
Ингаляция. Сестрорецкий курорт, Санкт-Петербург, 1913 год
Хижина на плоту во время сплава леса. Волга, 1900-е
Развозка пассажиров на вокзале в Царском Селе. Конец 19-го века
Мальчик в суперкепи. Бостон, США, 1968 год
Владимир Маяковский. СССР, 1923 год
Юные братья Кеннеди: Джон, Бобби и Тедди. США, 30-е годы
К.Э. Циолковский, родоначальник нашей космической мысли. На фото он за работой. Калуга, 1932 г.
Прачки на Енисее. Красноярск, начало 20-го века
Клод Моне кормит голубей со своей женой. Венеция, 1908 год
Марлен Дитрих поцеловала руку Константину Паустовскому. СССР, 1963 год
Битлз. Нью-Йорк, 7 февраля 1964 года
Лев Николаевич Толстой. Крым. «Здесь хорошо тем, что кроме теплоты и красоты, — богато, нет нищих»
Школьные танцы. США, 50-е
Мэрилин с сердечком
Любительский дачный театр. Россия, 1900 год
«Если в мире все бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл?» Льюис Кэролл
В поезде на Магнитогорск, 1930 год
Боб Марли с «Мисс мира», 1976 год
Байкерша. Великобритания, 80-е
Лев Толстой с семьей за чайным столом в парке
Наводнение в Москве, 11 апреля 1908 год
Pink Floyd. Япония, 1972 год
Источник: nashaplaneta.su