Ректор петербургского вуза, где защищал диссертацию Путин, стал долларовым миллиардером

Литвиненко увеличил свою долю в одном из крупнейших в мире производителей удобрений почти до 20% акций



Состояние ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко превысило 1 млрд долларов. Об этом сообщают «Ведомости».

Литвиненко известен как человек, под руководством которого в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин. Тема Путина звучала как «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)».

Согласно официальной декларации, доход Владимира Литвиненко в прошлом году составил 195,7 млн рублей. В апреле он увеличил свою долю в одном из крупнейших в мире производителей удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. По состоянию на минувшую пятницу стоимость этого пакета составила 59,9 млрд рублей или 1,01 млрд долларов.

Господин Литвиненко является ректором Санкт-Петербургского горного университета с 1994 года. Глава вуза не чужд политике: в 2000 и 2004 годах он был руководителем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина по Санкт-Петербургу, а в июле 2003 года возглавил штаб Валентины Матвиенко по подготовке к губернаторским выборам.

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