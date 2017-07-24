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Ректор петербургского вуза, где защищал диссертацию Путин, стал долларовым миллиардером

12:54. 24 июля 2017 Просмотров - 331 3 коммент. Опубликовал:

Литвиненко увеличил свою долю в одном из крупнейших в мире производителей удобрений почти до 20% акций
Фото: Пресс-служба Кремля

 

Состояние ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко превысило 1 млрд долларов. Об этом сообщают «Ведомости».

Литвиненко известен как человек, под руководством которого в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин. Тема Путина звучала как «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)».

Согласно официальной декларации, доход Владимира Литвиненко в прошлом году составил 195,7 млн рублей. В апреле он увеличил свою долю в одном из крупнейших в мире производителей удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. По состоянию на минувшую пятницу стоимость этого пакета составила 59,9 млрд рублей или 1,01 млрд долларов.

Господин Литвиненко является ректором Санкт-Петербургского горного университета с 1994 года. Глава вуза не чужд политике: в 2000 и 2004 годах он был руководителем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина по Санкт-Петербургу, а в июле 2003 года возглавил штаб Валентины Матвиенко по подготовке к губернаторским выборам.

Подробнее: https://ok-inform.ru/obshchestvo/97795-rektor-peterburgskogo-vuza-gde-zashchishchal-dissertatsiyu-putin-stal-dollarovym-milliarderom.html

 

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3 коммент.»

  • 1587 294
    nikolay 24 июля 2017 в 13:08 Ссылка Пометить
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    Всё идёт по еврейскому плану. Все евреи России должны стать миллионерами. На Украине, если рентабельность предприятия меньше миллиона долларов в год, предприятие оставляется прежнему собственнику. Если больше миллиона долларов, то отбирается в пользу правящей еврейской партии.

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  • 2898 2686
    Борис 24 июля 2017 в 14:50 Ссылка Пометить
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    Высоко “летает” ректор. Горнодобывающая отрасль не в лучшем состоянии, а ректор в шоколаде?

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  • 12508 7845
    Волемир 24 июля 2017 в 15:10 Ссылка Пометить
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    «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» – судя по всему, ВВП работает по специальности…

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