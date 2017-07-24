Капитан Русской императорской армии Владимир Фёдоров приступил к работам по созданию самозарядной винтовки в 1906 году. Первая его винтовка создавалась под стандартный для России патрон знаменитой трехлинейки — 7,62x54R и оснащалась магазином, рассчитанным на 5 патронов. Испытания данной самозарядной винтовки проводились в 1911 году, а в 1912 году даже было принято решение о заказе опытной партии оружия — 150 винтовок, которые планировалось отправить на войсковые испытания.

Войсковые испытании самозарядной винтовки Фёдорова прошли успешно, однако на вооружение она так и не поступила. Созданная им винтовка весила на 600 граммов больше, чем трехлинейка, а емкость её магазина оставалась той же, что и у винтовки Мосина. При этом все попытки снизить массу винтовки вели к уменьшению прочности её конструкции и надежности. Поэтому Фёдоров просто продолжил работу, но уже над созданием нового оружия, на этот раз под свой собственный патрон, меньшего калибра, который также должен был решить проблему с весом оружия.

Фёдоров выбрал для своей автоматической винтовки 6,5-мм патрон. Данный патрон имел остроконечную пулю калибра 6,5 мм, которая весила 8,5 грамма, а также гильзу бутылочной формы без выступающей закраины. Начальная скорость полета такой пули была на уровне 850 м/с, что обеспечивало дульную энергию на уровне 3100 Дж. К примеру, у винтовочного патрона 7,62х54R дульная энергия составляла 3600-4000 Дж в зависимости от варианта снаряжения.

Из представленных характеристик можно сделать вывод о том, что патрон, созданный Фёдоровым, не был «промежуточным» в современном понимании — это был вполне полноценный винтовочный патрон уменьшенного калибра (для сравнения: дульная энергия промежуточного патрона 7,62х39 мм составляет около 2000 Дж). При этом патрон Фёдорова обеспечивал меньший импульс отдачи в сравнении со стандартным винтовочным патроном 7,62-мм, обладал меньшей массой и гораздо больше подходил для использования именно в автоматическом оружии.

Высокая начальная скорость полета пули позволила конструктору уменьшить длину ствола и сократить размеры оружия примерно до одного метра. По своим боевым качествам разработка Фёдорова оказалась чем-то промежуточным между автоматической винтовкой и ручным пулеметом. По этой причине, по предложению самого изобретателя, разработке было предложено дать новое наименование — автомат.

Испытания новой разработки Фёдорова начались в конце 1913 года, но начавшаяся Первая мировая война положила конец изысканиям в области новых патронов. Однако уже в 1915 году русская армия начала испытывать острую потребность в стрелковом оружии, в том числе в ручных пулеметах. Достаточно большое количество стрелкового оружия было потеряно в сражениях. Поэтому к автоматической винтовке Фёдорова вернулись вновь, решив заказать её в качестве легкого оружия поддержки пехоты. На необходимость в таком оружии военных подталкивал и сам характер боевых действий, который существенным образом изменился в сравнении с войнами прошлого.

Принимая решение о возобновлении производства автомата Фёдорова, решили перевести его под японский патрон 6,5x50SR Арисака, который обладал схожими с патроном Фёдорова характеристиками. В российской армии эти патроны имелись уже в значительном количестве. Они были приобретены вместе с японскими винтовками Арисака уже во время войны для восполнения потерь в оружии. В то же время уже выпущенные автоматы собирались просто переделать под использование японского патрона с помощью установки в патронник специального вкладыша.

От разработанной ранее Фёдоровым самозарядной винтовки его автомат отличался наличием ударно-спускового механизма куркового типа, укороченным стволом, наличием отделяемого секторного коробчатого магазина на 25 патронов (двухрядный) и наличием переводчика режима огня флажкового типа. Автоматика оружия работала за счет отдачи ствола при его коротком ходе. Запирание канала ствола происходило при помощи запирающих личинок (сцепных щек), которые вращались в вертикальной плоскости. При этом оружие позволяло вести огонь как одиночными патронами, так и непрерывную стрельбу, имелся предохранитель механического типа.

На автомате были применены прицельные устройства открытого типа, которые состояли из секторного прицела и мушки. Существовала также возможность установки на оружие штыка. Наличие штыка и крепкого приклада позволяло использовать автомат в рукопашных схватках, где он благодаря меньшим габаритам был удобнее винтовки.

Уже в 1916 году, после проведения необходимой серии испытаний, новинка была принята на вооружение русской армии. Первое боевое использование автомата произошло на Румынском фронте, где в составе некоторых полков были сформированы особые роты автоматчиков. К примеру, в конце 1916 года специальная команда в составе 189-го пехотного Измаильского полка 48-й пехотной дивизии получила на вооружение 45 автоматов Фёдорова калибра 6,5-мм и 8 автоматов калибра 7,62-мм (экспериментальная модель того же конструктора).

Любопытно, что в расчет нового оружия помимо самого автоматчика включили и подносчика патронов. Также команды автоматчиков оснащались биноклями, оптическими прицелами, кинжалами-бебутами, переносными щитами. Использовался автомат Фёдорова и в авиации (прежде всего его использовали экипажи тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец»), где он был бортовым оружием летчиков. Автоматическим оружием планировалось перевооружить в первую очередь ударные части армии. При этом по итогам эксплуатации на фронте он получил очень хорошие отзывы: отмечалась его надежность, кучность стрельбы, высокая прочность запирающих затвор деталей. При этом в армии в автомате Фёдорова видели пусть и легкий, но все же пулемет.

Тогда же в конце 1916 года в России было принято решение о заказе партии из 25 тысяч автоматов, которая должна была поступить в войска. Ошибкой властей стало то, что в качестве подрядчика на выполнение работ они первоначально выбрали частный завод. Выбранный подрядчик не стал выполнять госзаказ. В то время подобные предприятия находились в ведении Земгора, лидеры которого тесно общались и были связаны с участниками будущей Февральской революции. По сути, это была диверсия и саботаж в рамках проводимой внутри страны экономической войны, которая предвещала дальнейшую смуту. Когда заказ все-таки было решено разместить на казенном предприятии, передав его Сестрорецкому заводу, было уже поздно, в феврале 1917 года в России вспыхнула революция.

После Октябрьской революции, которая произошла в том же году, Владимира Фёдорова отправили на работу в Ковров, где он должен был наладить выпуск своего автомата. В 1918 году он был избран директором завода, на тот момент времени эта должность была выборной. Заведующим опытной мастерской на заводе был назначен Дегтярев. Уже в 1919 году они смогли запустить автомат в серийное производство, а в 1924 году начали работы по разработке унифицированного с автоматом Фёдорова целого ряда пулеметов — ручных, танковых, авиационных, зенитных.

При этом в 1923 году автомат немного модернизировали и внесли в его конструкцию ряд изменений: изменили форму подавателя в магазине; ввели затворную задержку; выполнили в ствольной коробке пазы для установки обоймы с патронами; ввели намушник; создали секторный прицел с выставлением дальности до 3000 шагов (2100 метров).

Автоматы Фёдорова благополучно стояли на вооружении РККА до конца 1928 года, пока военные не выдвинули к пехотному оружию чрезмерного требования (как выяснилось лишь в дальнейшем). В частности, они требовали, чтобы пехотинец мог из стрелкового оружия бронебойными пулями поражать бронетехнику. Так как 6,5-мм пуля пробивала несколько меньшую броню, чем 7,62-мм винтовочная, автомат было решено снять с производства, сосредоточившись на разработке новой автоматической винтовки.

Также решение военных было связано с начавшейся унификацией боеприпасов, когда было решено снять с вооружения оружие калибров, которые отличались от основного — 7,62х54R. Да и запасы японских патронов, купленных во время Первой мировой войны, были не безграничны, а развертывать собственное производство таких патронов в СССР посчитали экономически нецелесообразным.

Всего до 1924 года, когда производство автоматов Фёдорова было прекращено, было выпущено около 3200 единиц данного стрелкового оружия. После 1928 года данные автоматы передавались на складское хранение, где и пролежали до 1940 года, когда уже в ходе войны с Финляндией оружие спешно вернули назад в войска, испытывая острую потребность в автоматическом оружии.

Необходимо понимать, что сам по себе автомат Фёдорова нельзя было всерьез рассматривать в качестве массового армейского оружия. Его надежность была недостаточной (особенно в условиях загрязнения и запыления), он был сложен в обслуживании и производстве.

Однако анализ единственного доступного сегодня достоверного источника по эксплуатации автомата Фёдорова — брошюры, которая была выпущена в Советском Союзе в 1923 году, говорит о том, что главной проблемой автомата были не изъяны его конструкции, а низкое качество используемых конструкционных материалов — осадка деталей, наплывы металла и так далее, а также низкое качество боеприпасов, которые поставлялись в войска.

Стоит отметить, что и сам автор не рассматривал свое оружие как массовое. В работе «Эволюция стрелкового оружия» Владимир Фёдоров писал о том, что его автомат предназначен в первую очередь для вооружения разнообразных спецподразделений, а не линейной пехоты. Он предполагал, что автомат станет оружием мотоциклетных, конно-охотничьих команд, а также отборных стрелков среди пехотинцев, которые смогут реализовать его потенциал.

Пожалуй, главная заслуга Владимира Фёдорова заключалась в том, что он первым в России создал рабочий (пусть и не идеальный) образец индивидуального автоматического оружия пехотинца — автомат. Фёдоров стал пионером создания ручного автоматического оружия, предвосхитив весь ход истории XX века, одним из ярких символов которого, безусловно, и стал автомат.

Основные технические характеристики:

Калибр — 6,5 мм.

Длина — 1045 мм.

Длина ствола — 520 мм.

Масса — 4,4 кг (без магазина), с магазином — 5,2 кг.

Скорострельность — 600 выстр./мин.

Прицельная дальность — 400 м.

Максимальная дальность стрельбы — 2100 м.

Емкость магазина — 25 патронов.