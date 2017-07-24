Парад последнего резерва флота

В Петербурге готовятся к беспрецедентному празднику - главному военно-морскому параду. Он назначен на 30 июля, на День ВМФ России. И пройдет в акватории Невы, а также в Кронштадте.

Этот праздник всегда особенный для самых крупных наших военно-морских баз. И в Севастополе, и в Североморске, и Балтийске, и во Владивостоке ежегодно в последнее воскресенье июля проходят красочные парады боевых кораблей. Однако этим летом, судя по всему, нас ожидает зрелище невиданного масштаба. По сообщению Минобороны РФ, в Питере и Кронштадте в параде примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц морской авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Но это еще не самое удивительное. Чтобы занять место в парадном строю, с Северного флота на Балтику уже прибыли только что модернизированный в Северодвинске ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Оттуда же вокруг Скандинавии в Финский залив спешат два гиганта — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». Европа с замиранием сердца следит за тем, как российские атомоходы с немалой осадкой пройдут Балтийскую проливную зону.

Рядом с ними займет место проходящий испытания в Балтийском море новый черноморский фрегат «Адмирал Макаров». Тут же встанет так и не введенный пока в состав ВМФ РФ наш самый известный флотский долгострой — большой десантный корабль «Иван Грен». Промышленность пытается довести его до ума с 2004 года, но пока ничего не выходит.

Ну и, конечно, Балтфлот выставит на грандиозный парад весь свой корабельный состав, который в состоянии оторваться от причалов.

Аж с Дальнего Востока для участия в параде уже перелетели под Питер самолеты морской авиации Тихоокеанского флота — Ил-38Н, Ту-142МЗ, Ту-142МР и МиГ-31.

Зачем в Финском заливе и окрестностях сосредотачивается такая армада? Чтобы в течении пары часов порадовать зрителей давно невиданной в России объединенной флотской мощью? Стоит ли это немалых денег, которые неизбежно будут потрачены на очень кратковременное, хотя и эффектное зрелище? Особенно, на фоне того, что происходит сейчас в Средиземном море?

Там, у берегов Сирии, весьма сиротливо на фоне авианосцев 6-го флота ВМС США выглядит единственный наш ударный корабль — черноморский фрегат «Адмирал Эссен». Он только что сменил в этих водах своего собрата — «Адмирала Григоровича». Тот после четырехмесячной боевой службы в составе нашей эскадры в Средиземном море только что вернулся в Севастополь.

Но долго стоять у причала «Адмиралу Григоровичу» точно не придется. Скоро именно он вернется к Сирии, чтобы сменить «Адмирала Эссена». Больше некому. Остальные, выходит, ушли на парад — в Питер и Кронштадт.

Кто-нибудь в состоянии объяснить: если у Минобороны есть деньги и моторесурс для перехода самых мощных наших ударных боевых кораблей с Севера на Балтику — почему весьма скромные ресурсы решено потратить именно так? Почему на парад, а не на поддержку тех, кто сегодня воюет с террористами в Сирии?

Но на этот вопрос ответа мы совершенно точно не получим. Однако у питерцев к тем, кто замыслил именно так отпраздновать День ВМФ, свои вопросы.

Подготовка к главному параду флота идет вторую неделю. И город буквально стонет от происходящего. Ладно бы лишь автотрассы закрывались на «срочный ремонт», из-за которого пятимиллионный мегаполис часами стоит в безнадежных «пробках». Но практически заблокированы и мосты. Организаторы ВМФ-парада взялись разводить их чуть ли не в разгар рабочего дня. И не один-два, а сразу четыре невские переправы, соединяющие историческую часть Северной столицы с Васильевским островом, Петроградской и Выборгской сторонами. То есть — самые «ходовые». И все это — ради репетиции, ради «отработки элементов движения в строю кильватера и удержания заданного курса на малых скоростях хода».

Кто-то скажет: обычные издержки при проведении масштабных праздников. Но, во-первых, слишком уж много набирается этих издержек. Помимо дорог и мостов ещё и ограничения частным извозчикам на водные прогулки по Неве, на посещение того же Кронштадта.

А во-вторых, город наводнило такое количество разного рода проверяющих и контролирующих, какого не было даже накануне ПМЭФ-2017 с участием важных зарубежных «шишек». Питерцам в эти дни ненавязчиво советуют «уехать куда-нибудь из города». Знакомый вашего корреспондента, начальник отдела крупного предприятия, получил, по его словам, официальное предписание «отправить своих сотрудников в отпуск». Пришлось подчиниться, признался знакомый, из-за опасения быть уволенным в случае невыполнения.

— Петербург усиленно готовится к крупнейшему военно-морскому параду в истории России, — заявил на недавней встрече с журналистами заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков. — Мы возрождаем традицию, заложенную ещё Петром Первым. На глазах у зрителей по акватории Невы пройдут боевые корабли с поднятыми флагами соединений, которые участвовали в Великой Отечественной войне…

Корреспондент «СП» попросила Александра Николаевича подробнее рассказать о самой «парадной» традиции. Когда, например, она зародилась?

Он в ответ взялся пересказывать историю из школьного учебника про первую крупную победу отечественного флота 27 июля 1714 года при Гангуте. Однако известно, что не эта «виктория» подвигла Петра Первого на празднование, причем, довольно скромное. Оно впервые прошло спустя девять лет после Гангута и было посвящено второй годовщине Ништадтского мира. В Неву тогда пригнали царский ботик и несколько частных суденышек.

Ещё через полтора года Петр Алексеевич скончался. А с ним — и «невские променады». Чтобы возродиться, выходит, в 2017 году.

Что касается демонстрации возрождения нашего ВМФ… Как представляется, говорить о нем рано. Да, дела на флоте налаживаются. Но слишком медленно. Оптимизм возникает разве что в сравнении с временами 15−20-летней давности, когда обнищавшая после «перестройки» Россия не всегда находила средства на ремонт своего корабельного состава. И тот годами стоял, прикованный к причалам ворохом проблем.

Финансированием грядущего морского праздника в Северной столице интересуются многие. Группа депутатов местного парламента (не из фракции «Единая Россия») перед уходом на летние каникулы пыталась внести данный вопрос в повестку дня пленарного заседания, но безуспешно. Интересовались и журналисты — у представителей Смольного, у командования ВМФ РФ. Ответ утонул в славословии о «популяризация героической истории» и о «создании праздничного настроения у населения».

Из неофициальных источников известно, что, например, на оборудование трибунных комплексов для почетных гостей на Адмиралтейской набережной города (на 760 и 240 посадочных мест, плюс отдельная для ВИПов, и еще одна — для принимающего парад) и у южной стенки Кронштадтского порта (на тысячу человек) предварительно было выделено порядка 6 — 6,5 млн. рублей. Еще 4,5 млн. рублей — на установку рейдового оборудования на Неве.

Прямые теле- и радиотрансляции обойдутся, говорят, в 550 тысяч рублей (что, честно говоря, сомнительно, медиа-расценки на порядок выше). Плюс 600 тысяч на фейерверки. Плюс — приглашенные артисты во главе Татьяной Булановой.

Не забудем косметический ремонт Кронштадта, где в очередной раз переложили асфальт на улицах, привели в порядок фасады нескольких зданий, а также территорию садов и парков, а заодно отремонтировали один из причалов. Сумма трат опять-таки не афишируется, но известно, что только ограда одного из обновленных садов города морской славы обошлась в 4 миллиона рублей.

— Конечно, надо время от времени показывать людям, на что уходят их налоги, — сказал корреспонденту «СП» Владимир Мамайкин, капитан 1 ранга в отставке, руководитель Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ. — Да, флот начал, наконец, развиваться. Это особенно заметно на фоне застоя времен «сердюковщины». С другой стороны, разумно ли тратить сотни миллионов рублей на такое действо, как парад в Петербурге? И почему, скажем, не в Севастополе, где для этого давно созданы все условия? Траты были бы на порядок меньше.

«СП»: — Возможно, чтобы убедительнее было руководству НАТО, которое слишком активно ведет себя в последнее время в Балтике близ наших территориальных вод.

— Сейчас такие технологии, что специально «показываться», по-моему, не нужно. Если где появился какой-то новый корабль, об этом быстро все в мире узнают. А так называемые «свободные» деньги, если они вдруг появляются, лучше бы было направить, я считаю, на повышение пенсий вышедшим в отставку морякам. Сегодня она составляет в среднем около 30 тысяч рублей. Или на строительство новых кораблей.

«СП»: — Не слишком ли «размахнулись» нынче в Минобороны? И откуда там черпали средства на новоявленный «главный парад», если мы постоянно в последние годы слышим о необходимости оптимизации расходов? Из-за проблем с финансированием была недавно сокращена арктическая программа, ещё недавно анонсированная, как приоритетная.

— Ну как откуда — из кармана налогоплательщиков. И так везде, в России .