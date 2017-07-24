Очаровательная Москва 1959 года

... и которые кивают в сторону очаровательного[17] «Полесского» царства как...— на 10 градусов западнее от Москвы. Москва — 37 градусов в.д. ...22 года назад, в 1991 — На секретном совещании в Москве принято... и Белоруссии, и в Москве, просто сейчас их активизировали...