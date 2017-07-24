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Очаровательная Москва 1959 года

21:16. 24 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Замечательная серия цветных фоторепродукций с видами Москвы, которые датируют обычно 1960-м годом (съемка 1959 г.)

Проспект Маркса (ныне ул. Охотный Ряд), вид на здание Госплана (ныне ГосДумы) с Театральной площади.


Ул. Горького (ныне Тверская).

Начало Ленинградского проспекта у Белорусского вокзала (до 1957 г – Ленинградское шоссе).

Вид на Садовое кольцо с площади Маяковского.

Комсомольская площадь.

Большой театр.

Вид от квадриги Большого театра на пл. Революции.

Крымский мост.

Высотка на Красных воротах.

Купание у Метромоста.

Киевский вокзал.

Северный речной вокзал.

Прохожие у станции метро “Площадь Революции”

Проспект Мира.

Песчаная ул.

Новые Черемушки.

Ленинский проспект.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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