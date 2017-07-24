Очаровательная Москва 1959 года
21:16. 24 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Замечательная серия цветных фоторепродукций с видами Москвы, которые датируют обычно 1960-м годом (съемка 1959 г.)
Проспект Маркса (ныне ул. Охотный Ряд), вид на здание Госплана (ныне ГосДумы) с Театральной площади.
Ул. Горького (ныне Тверская).
Начало Ленинградского проспекта у Белорусского вокзала (до 1957 г – Ленинградское шоссе).
Вид на Садовое кольцо с площади Маяковского.
Комсомольская площадь.
Большой театр.
Вид от квадриги Большого театра на пл. Революции.
Крымский мост.
Высотка на Красных воротах.
Купание у Метромоста.
Киевский вокзал.
Северный речной вокзал.
Прохожие у станции метро “Площадь Революции”
Проспект Мира.
Песчаная ул.
Новые Черемушки.
Ленинский проспект.
Источник: nashaplaneta.su