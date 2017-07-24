Новости Украины и Новороссии 24 июля 2017

Укрепление гривны заведет экономику Украины в новый кризис — эксперт

Укрепление гривны может еще более усугубить обострение проблем в украинской экономике — такое мнение на своей странице в Facebook выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

«Укрепление гривны может еще более усугубить обострение проблем в украинской экономике. Сегодня ее курс держится на уровне 26 грн. за одного «американца». И это может привести к замедлению вот-вот наметившегося роста темпов экспорта страны, а также осложнить и без того непростую ситуацию с торговым балансом. Значит Кабмин Владимира Гройсмана и руководство Нацбанка вынуждены будут поторопиться с принятием мер, Смягчающих посадку экономики Украины. Мой прогноз: очередной виток девальвации гривны начнется в сентябре», — написал Гончаров.

УКРЕПЛЕНИЕ ГРИВНЫ может еще более усугубить обострение проблем в украинской экономике. Сегодня её курс держится на уровн… Опубликовано Александром Гончаровым 23 июля 2017 г.

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Украинский суд дал 4 года старику за организацию референдума о создании ЛНР

Суд оккупированной Украиной части ЛНР приговорил пожилого человека, с 2015 года находящегося в СИЗО, к 4 годам лишения свободы по обвинению в «сепаратизме». Обвинение строилось на том, что на должности депутата Станично-Луганского районного совета в мае 2014 он участвовал в подготовке референдума о независимости ЛНР. Осужденному вменили в вину проведение агитации за участие в референдуме, организацию предоставления помещений школ и ДК для проведения голосования. В ходе заседания пенсионер заявил, что раскаивается, а также просил учесть пожилой возраст его и супруги. Суд оставил старика за решеткой, осудив на 4 года и 1 месяц лишения свободы. Срок пребывания в СИЗО будет включен в общий срок. Читайте также: Карта Европы по-канадски: Украина — от Северного Ледовитого океана до Черного моря (ФОТО)

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«Шум и дезинформация»: зачем Порошенко выступил с заявлением о срочном прекращении огня в Донбассе

Пётр Порошенко требует полностью прекратить огонь в зоне конфликта на юго-востоке Украины. В противном случае, как глава государства, он обещает во время переговоров с лидерами «нормандской четвёрки» поднять вопрос об усилении санкций в отношении России. В решительности президента Украины, однако, многие сомневаются, считая данные заявления очередным популистским трюком. По словам источника RT в администрации Порошенко, такие требования адресованы не самопровозглашённым республикам, а прежде всего спецпредставителю США Курту Волкеру и послу США на Украине Мари Йованович, которые 23 июля побывали в прифронтовом Краматорске.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 24 июля, во время переговоров лидеров стран «нормандского формата» намерен потребовать прекратить огонь на востоке страны. Кому из участников переговоров будет направлен этот ультиматум, глава Украины не озвучил, но в случае невыполнения этих требований он намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой наложить на Россию дополнительные санкции.

«В понедельник состоятся телефонные переговоры в нормандском формате, и я буду требовать реального обеспечения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. В случае невыполнения решений «Большой семёрки», которые были достигнуты в Италии, буду требовать усиления санкций против РФ», — заявил Пётр Порошенко.

Прошлая неделя для участников конфликта на востоке страны стала одной из наиболее тяжёлых за последние два месяца. С 19 по 20 июля там погибло девять украинских военных, что стало своеобразным антирекордом украинской армии в последние месяцы противостояния. За последние сутки, по данным Министерства обороны Украины, режим тишины был нарушен 18 раз. Самое серьёзное противостояние наблюдалось под Авдеевкой.

«Прекращение огня на востоке страны Украине необходимо. Она ежедневно тратит на военные действия несколько миллионов долларов и не может привлечь иностранные инвестиции. Но главная задача — добиться усиления санкций против России», — рассказал RT источник в администрации президента Украины.

В связи с этим большие надежды украинские чиновники возлагают на визит спецпредставителя США Курта Волкера и посла США на Украине Мари Йованович, которые побывали в прифронтовом Краматорске.

«Именно на них, — рассказывает RT близкий к администрации президента политолог, — было рассчитано заявление Петра Порошенко. Он настаивает, чтобы конфликт разрешился по его правилам». А правила Порошенко просты: сначала Украина должна получить доступ к границе, возобновить украинское вещание и только потом провести выборы и амнистию жителей Донбасса за несущественные проступки. Ни о какой федерализации речь не идёт. И американские эксперты, судя по всему, встали на сторону украинских чиновников.

«Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство. Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни», — заявил на брифинге в Краматорске Волкер, добавив, что речь идёт об агрессии России, а не о внутреннем противостоянии.

Источник RT в администрации президента Украины отметил, что столь жёсткие заявления украинский президент делал и в расчёте на президента Франции Эммануэля Макрона, который представляет одну из четырёх сторон нормандского формата и который во время встречи с Порошенко в Париже назвал Россию агрессором, добавив, что это является «общеизвестным фактом».

«Завтра — первые телефонные переговоры в нормандском формате за длительное время. Первые при участии нового французского президента Макрона. Для Украины ключевое — вопрос безопасности и освобождение заложников. Очень хочется прогресса и продвижения в этих вопросах», — заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Европа и санкции

По мнению политолога, близкого к администрации Порошенко, введение дополнительных санкций в отношении России маловероятно. «Продлить санкции против России в прошлый раз было очень сложно, поскольку Италия потребовала рассмотреть их по полной процедуре. Именно поэтому усилить их сейчас практически нереально. На наш взгляд, многие страны ЕС хотят найти взаимопонимание с Россией», — подчеркнул он, добавив, что косвенно это подтверждает и обеспокоенность стран ЕС новыми санкциями против России, которые готовят США.

В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил RT, что украинский лидер занимается тем, что «производит шум и дезинформацию».

«Именно господин Порошенко фактически развязал гражданскую войну против своего народа с применением тяжёлой артиллерии. Минские соглашения не выполняются на 99% из-за позиции Киева. Объяснить бездействие партнёрам и спонсорам Порошенко не может, поэтому выступает с призывами прекращения огня», — заявил сенатор.

Антонина Михайленко, Киев, RT

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Акция «Я есть на Миротворце» набирает обороты: Захар Прилепин, Вадим Самойлов и многие другие (ФОТО, ВИДЕО)

Акция «Я есть на Миротворце» набирает обороты и подводит первые итоги. Единственный в России Музей воинской доблести Донбасса запустил акцию под названием «Я есть на Миротворце» (украинский сайт неугодных киевскому режиму). В процессе акции тем людям, которые уже есть на этом сайте дарятся большие значки с надписью «Я есть на Миротворце» с перевернутым наискосок гербом Украины. Те же, кого еще на этом сайте не опубликовали, но не равнодушны к тому, что сейчас происходит на Донбассе, могут получить значки с надписью «Я хочу на Миротворец» или «Познакомлюсь с парнем с Миротворца». Об этом «Русской Весне» рассказали организаторы акции. Данная акция стартовала в г. Санкт-Петербург с 17 июня — Дня возобновления работы Музея и в ДНР с 1 июля — со дня открытия представительства Музея ВДД в г. Донецк. Из известных людей значки уже получили Захар Прилепин, Вадим Самойлов (гр. «Агата Кристи»), Александр Чернецкий грозился передать значок Сергею Чигракову (Чижу), также такой значок есть у Оксаны Шкоды и многих других людей — известных и не очень. Цель акции подчеркнуть в который раз, что киевский режим и его приспешники нарушают элементарные права человека и устраивают «охоту на ведьм», которая, как впрочем и всегда, ни к чему не приведет. Со старта акции прошло несколько недель, но в ней уже приняло участие огромное количество людей как в Донецкой Народной Республике так и в Российской Федерации. Батальон Прилепина присоединился к акции Захар Прилепин и бойцы его батальона так же приняли участие в акции «Я есть на Миротворце». Акция будет продолжаться и в других городах Донбасса и России, в планах у коллектива музея ее провести в Крыму, Луганске, Москве и в других городах России. Желающие принять у себя в городе эстафетную палочку просьба писать на электронный адрес [email protected] Для подведения итогов первой недели активисты сделали ролик, который вы можете увидеть ниже. Еще раз напомним, что идея акции «Я есть на Миротворце» принадлежит «Музею воинской доблести Донбасса» г. Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь! Читайте также: Вас скоро убивать будут за ваши нацистские символы, — полиция Киева — боевикам «АТО» (ВИДЕО)

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Пушков о санкциях Порошенко: «Может только биноклем грозить»

Российский сенатор Алексей Пушков резко ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, который пригрозил Москве усилением санкций.

«Порошенко пригрозил (?!) России новыми санкциями. Какими — украинскими? Или он уже от имени ЕС говорит? Сам он может только биноклем грозить», — написал Пушков в Twitter.

Ранее украинский президент заявил, что во время телефонного разговора «нормандской четверки» будет настаивать на прекращении огня в Донбассе. Если это требование не будет выполнено, то, по утверждению Порошенко, санкции против России будут ужесточены.

В среду, 19 июля, Порошенко посетил Грузию и съездил, в частности, на границу с Южной Осетией. Там украинский лидер долго что-то высматривал в бинокль, что стало поводом для шуток в социальных сетях.

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