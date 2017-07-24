Не пора ли покопаться в старых ФУНДАМЕТАХ ???

Из комментариев к видео: Абсолютно здравомыслящий человек, который всегда призывал всех к миру и к родным истокам. Один из немногих , кто действительно давал знания по Родной Вере Предков и обучал жрецов славянских общин по всем весям Руси и зарубежью. ...