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Не пора ли покопаться в старых ФУНДАМЕТАХ ???

18:31. 24 июля 2017 Просмотров - 503 Один комментарий Опубликовал:
Оригинал взят у bskamalov в Не пора ли покопаться в старых ФУНДАМЕТАХ ???
vaduhan_08
Откуда? Вот отсюда! Строительство мавзолея!









papa_fittih
А кто-нибудь удосужился рассмотреть внимательнее эти фото: прицеп-тяжеловоз с двумя или тремя осями с восемью (!) колёсами с грузошинами на каждой. На второй фотографии первая ось без шин. Чем их тягали? Самоходная платформа (где двигатели и/или токосъёмники) на восьми (!) осях.

20 век и никого не удивляет что в нищей разрушенной стране народ так запросто ворочает такие глыбы камня.

А ведь техника в 1920-х была все та же самая из как и в 19 веке … ну может быть где то паровой движок и заменили на ДВС или электро, но до конца 2 МВ и чуток далее все еще гоняли по Ж/Д на паровозах.

А как речь заходит о каком то вшивом заборчике из каменных глыб 1866 года постройки так сразу же начинаются вопросы :

geo74
Я понимаю мавзолей. Пару, пару десятков притаЩыть можно и волоком, но на фундамент и даже забор нужна мех.колонна с подъёмными механизмами

Значит нужна МЕХКОЛОННА что бы ворочать такие бульдики …

vaduhan_08
Давно Вы античные развалины не разглядывали… оторвались слегка от реальности :::-)))http://humus.livejournal.com/3882924.html

Смотрим "античность" :


16. Парфенон, внутренний вид

ВНУТРЕННИЙ ВИД, то есть лохус-туристос туда не водят и водить не собирались. Смотрим на правую стену … "дгевне-греческий" КИРПИЧ ??? А как в "дгевности" должны были отделывать ВНУТРЕННЮЮ стену ? Ведь там внутрь торчат ВАЛУНЫ и их никакой штукатуркой не "запломбируешь". Это строение никогда не отделывалось изнутри, это просто "груда развалин" как проектировалась, так и построилась.


24. Парфенон. Внутренний вид. Северо-Запад


27. Эрехтейон. Внутренний вид храма

Тоже ВНУТРЕННИЙ ВИД, опять КИРПИЧ – ЦЕМЕНТ и глыбари которые ничем не укрыть, а ведь снаружи как бы все гладенько.
Почему ? Да все потому же что никто туда туристикос-тупикос не пустит. Андреас Чурилов   http://www.tschurilow.de/index.php/ru/   в Помпеях зашел чуток в сторону от "красной линии" и уперся в ВОДОПРОВОД с крантиками 19 века.

Если в Москве 1866 года работала МЕХКОЛОННА на постройке забора и фундамента, то наверняка и в Афинах примерно в это же время работала бригада "ух" и ваяла грехам их "дгеность" в пустынном месте чуток вдали от моря под охраной турецких башибуков.

Но это все мелочи … Припомнились фундаменты московских церквей … надо бы походить пофоркать … ведь под ними такие же громадные бульдики … даже побольше чем под Китай-городской или Кремлеской стенами  бульдики из белого камня.

Как то народ да ворочал такие валуны не в какой то чухламонской Греции или вшивом Ибипте, а у нас под боком на улицах Москвы и т.д.

Кажись нужно покопаться в ФУНДАМЕНТАХ, наверняка там засел  котяра :




Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: искажение, история, камень, технологии
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