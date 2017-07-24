Население беднеет, банки жиреют: кредитные организации зафиксировали рекордную прибыль
Россияне сами несут в них свои деньги.
Как следует из обзора ЦБ, прибыль была достигнута за счет снижения затрат на резервы, из которых компенсируются финансовые потери банков, что раньше сильно сдерживало увеличение банковской прибыли. Эти затраты удалось снизить до 300 млрд рублей, что почти на четверть меньше, чем годом ранее и вдвое меньше, чем в кризисные 2014 и 2015 годы. В сообщении отмечается, что еще одной причиной «удачного урожая» в банках стало восстановление внутреннего спроса среди потребителей и рост реальных зарплат, которые позволили заемщикам более исправно платить по кредитным обязательствам.
По данным Национального бюро кредитных историй, население должно банкам около триллиона рублей. При этом больше занимать россияне стали из-за падения доходов, которое продолжается уже два года и за это время составило 15%. В первом полугодии 2017 года, по данным Росстата, доходы продолжили снижаться, а не выросли, как считают в ЦБ. Как отмечают эксперты, снижение доходов населения сильно повлияло на отношение россиян к финансовым продуктам — они стали лучше платить по кредитам, что положительно отразилось на выручке банков.
В беседе с «МК» старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Сергей Жаворонков заметил, что в России банковская деятельность всегда была очень прибыльной, а зарабатывать миллиарды банкам удается на разнице между высокими кредитными ставками и низкими ставками по вкладам. «При годовой инфляции в 5%, о которой нам рапортуют власти, даже крупных заемщик не может получить кредит дешевле 12-13%, а ставки по потребительским кредитам приближаются к 20% и выше. При этом разрыв между ставкой рефинансирования и ставками кредитования в России очень велик. Кроме того, многие банки у нас пользуются поддержкой государства в виде взносов в уставной капитал, и могут себе позволить мало о чем беспокоиться», - полагает эксперт.
http://www.mk.ru/economics/2017/07/21/naselenie-bedneet-banki-zhireyut-kreditnye-organizacii-zarabotali-rekordnuyu-pribyl.html
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Современный капитализм в РФ носит сугубо паразитический характер, основываясь с одной стороны на выжимание последних производственных мощностей, созданных еще при СССР, а с другой стороны основываясь на продаже сырья. Технологический разрыв между РФ и Западом за последние 25 лет возрос до такой степени, что его преодоление уже невозможно без экстраординарных и чрезвычайных мер. Способна ли российская буржуазия, вывозящая свои капиталы за рубеж, на инвестиции в российскую экономику в размерах достаточных для её роста или может на это готова пойти западная буржуазия? Риторический вопрос. Только концентрация всех капиталов в руках государства, что в свою очередь невозможно без национализация заводов, фабрик и банков может обеспечить промышленность необходимыми инвестициями, а это уже переход к социалистической модели экономике, т.е. без перехода к социализму РФ не сможет преодолеть технологический разрыв с Западом, а следовательно не сможет противостоять ему и соответственно выжить в этом противостоянии. Россия может быть либо социалистической либо прекратит свое существование.
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За что закрыли АО МММ Мавроди? Конечно, Мавроди – жулик, а его система, обычный лохотрон – финансовая пирамида, пузырь. Но у нас вся банковская система РФ, это большой МММ, лохотрон – почему их не закрывают?
Что означает ставка рефинансирования ЦБ в 10 раз больше, чем рост экономики РФ?
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Вы к кому обращаетесь,Сергей? Кто должен закрыть банковскую систему РФ? Мож,американцы?Вы-то гражданин страны РФ или посторонний? Вот и закрывайте.
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Странная статья.Потребительские кредиты растут,потребляем усиленно,доходы населения падают,но платить по кредитам стали лучше.Это как?Зачем мне вообще лезть в кредит,если моя способность его выплатить всё меньше?У нас нормальных всё меньше?Или теперь потреблятники за нормальных,а аскеты не в чести?Обходиться малым дурной тон ныне?Только про стоптанные сапоги Сталина можем мямлить?