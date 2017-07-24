Население беднеет, банки жиреют: кредитные организации зафиксировали рекордную прибыль

Россияне сами несут в них свои деньги.

Выручка российских банков достигла исторического максимума по итогам I полугодия 2017 года. Прибыль банковского сектора превысила 750 млрд. рублей — такого объема средств не было даже в докризисные времена. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России «Финансовое обозрение».

Как следует из обзора ЦБ, прибыль была достигнута за счет снижения затрат на резервы, из которых компенсируются финансовые потери банков, что раньше сильно сдерживало увеличение банковской прибыли. Эти затраты удалось снизить до 300 млрд рублей, что почти на четверть меньше, чем годом ранее и вдвое меньше, чем в кризисные 2014 и 2015 годы. В сообщении отмечается, что еще одной причиной «удачного урожая» в банках стало восстановление внутреннего спроса среди потребителей и рост реальных зарплат, которые позволили заемщикам более исправно платить по кредитным обязательствам.

По данным Национального бюро кредитных историй, население должно банкам около триллиона рублей. При этом больше занимать россияне стали из-за падения доходов, которое продолжается уже два года и за это время составило 15%. В первом полугодии 2017 года, по данным Росстата, доходы продолжили снижаться, а не выросли, как считают в ЦБ. Как отмечают эксперты, снижение доходов населения сильно повлияло на отношение россиян к финансовым продуктам — они стали лучше платить по кредитам, что положительно отразилось на выручке банков.

В беседе с «МК» старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Сергей Жаворонков заметил, что в России банковская деятельность всегда была очень прибыльной, а зарабатывать миллиарды банкам удается на разнице между высокими кредитными ставками и низкими ставками по вкладам. «При годовой инфляции в 5%, о которой нам рапортуют власти, даже крупных заемщик не может получить кредит дешевле 12-13%, а ставки по потребительским кредитам приближаются к 20% и выше. При этом разрыв между ставкой рефинансирования и ставками кредитования в России очень велик. Кроме того, многие банки у нас пользуются поддержкой государства в виде взносов в уставной капитал, и могут себе позволить мало о чем беспокоиться», - полагает эксперт.