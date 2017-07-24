Мемуары Л. Орловой

... название этого села в мемуарах и исторических военных книгах,... прикрытия участка у с. Орлово. Подошедшая с юга 257...Ятрань на участке Лебединка – Орлово и далее наступать на Троянку...р. Ятрань. Здесь, на рубеже Орлово – Лещевка – Лебединка – Полонистое они...