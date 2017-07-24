“Марш грузин” vs. “Европейская Грузия”
00:14. 24 июля 2017 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал: brahman
Новости молодой грузинской демократии.
В Тбилиси националисты из организации «Марш грузин» забросали яйцами и пластиковыми бутылками с водой участников акции «Нет русскому фашизму», которую провела партия «Европейская Грузия», созданная из числа недавних соратников Михаила Саакашвили. Одной из участниц шествия разбили голову, передает «Интерфакс».Акции обеих организаций проходили на проспекте Агмашенебели. «Марш грузин» и «Европейская Грузия» обвинили друг друга в пропаганде фашизма.
Организация «Марш грузин» выступает за ужесточение миграционной политики, немедленную депортацию из страны нелегалов, передают «Вести.ru».
На выборах в парламент Грузии в 2016 году партия Саакашвили «Единое национальное движение» получила всего 27 мандатов из 150. После этого 21 депутат вышел из партии Саакашвили, образовав «Европейскую Грузию». Напомним, после того, как члены «Европейской Грузии» объявили о проведении антироссийского марша, противники экс-президента Грузии уведомили мэрию о проведении своей акции против этого марша. Городские власти просили оппонентов Саакашвили изменить время или место проведения контракции, однако те не согласились.
https://vz.ru/news/2017/7/23/879825.html – цинк
PS. Саакашвили, несмотря на громкие заявления о том, что он свергнет Порошенко и сам будет править свободной от коррупции и демократической Украиной, тем не менее, продолжает готовить плацдарм для отступления, если с Украины его погонят вместе с труппой бродячих грузин разыскиваемых в Грузии за различные преступления. Так как при текущей власти в Грузии, он домой со своими подельниками вернуться не может, то борясь с "злочинной владой Порошенко", он не забывает о борьбе с "злочинной владой" в Грузии. Такой вот многостаночник, рассчитывающий, что хотя бы в одной из стран дело выгорит и он снова будет при деле. Такая двойная ставка проистекает из текущего положения Саакашвили, которому США отказали в поддержке, когда он прямо просил назначить его премьер-министром Украины, в чем ему Байден отказал. Так что приходиться напрягаться самому, пытаясь вернуть расположение гегемона и доказав свою полезность и политическую актуальность. Но на данном этапе главная проблема Саакашвили в том, что нынешние власти в Киеве и в Тбилиси Вашингтон вполне устраивают и майданов там пока не организовывают. Поэтому надо самому этим заниматься, в меру достаточно ограниченных возможностей.
PS2. Порадовали обвинения сторонами друг друга в фашизме. Ты фашист. Нет ты. Нет ты…
PS3. Кстати, куда подевались все певцы чудесного прогресса Грузии при Саакашвили? Где поддержка правозащитников?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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