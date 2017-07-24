Как ПРОСТО…Держать в норме давление

Человек стареет ногами, а не годами.

В больном теле здоровый дух не держится! Быть больным – это энергетически и финансово невыгодно, ведь больной человек работает не на себя, не на познание своего предназначения, а на аптеку. Такова истинная реальность.

Кто не занимается регулярно физической тренировкой, тот подобен человеку, сознательно решившему состариться к 45 годам и форсировать свое одряхление.

Общеизвестно, что сердечно-сосудистая система включает в себя сердце и систему кровеносных и лимфатических сосудов. Кровь перемещается внутри замкнутой системы циркуляции в виде упорядоченных однонаправленных потоков – большого и малого кругов кровообращения.

Но малоизвестно, что существует еще и периферическое внутриорганное сердце, к которому физиологи относят мышцы нижних конечностей.

Сердце – это мышца-насос, и оно работает на «автомате», то есть помимо сознания.

Оно выбрасывает кровь в аорту, далее кровь устремляется в артерии, которые несут кровь вниз, к ногам (большой круг), и вверх, к мозгу (малый круг).

Этому помогают не только гладкие мышцы артериальных стенок, но и гравитация (земное притяжение), поэтому артериальное дерево не очень ветвистое. Но внизу артериальная кровь как бы «втыкается» в сосуды стоп (артериовенозные анастомозы), и начинается венозный кровоток, который поднимается вверх, против закона гравитации, возвращая кровь к сердцу.

Венам помогают вернуть кровь обратно к сердцу не только и не столько венозные клапаны, сколько мышцы ног. Именно от состояния мышц ног и зависит скорость и объем кровотока.

Кровоток в ногах затрудняется из-за сидячего образа жизни, избыточного веса тела, или общей мышечной недостаточности.

В наше время многие значительную часть времени проводят в офисных креслах, за компьютерами. Появился даже новый термин – «офисный планктон».

Соответственно, помолодела и ИБС, причина которой заключается в недостатке поступления кислорода к сердцу из-за снижения объема и скорости кровотока, который, в свою очередь, возникает в результате слабых или ригидных мышц ног.

Основной причиной слабых мышц ног является гиподинамия, то есть недостаток силовых упражнений для мышц ног , который приводит к их атрофии. Человек стареет ногами, а не годами, как бы ни уверяли кардиологи в обратном!

ТЕХНИКА ПРАВИЛЬНЫХ ПРИСЕДАНИЙ

Главное условие лечебных приседаний - это активный диафрагмальный выдох «хааа» при вставании.

Это не нагрузка на сердце, а помощь ему. То есть «периферическое сердце» подхватывает артериальную волну крови и доставляет ее обратно к сердцу. Других механизмов поддержания нормального кровотока природа не придумала. Поэтому слабые ноги означают слабое сердце!

ЧТО ДАЮТ СЕРДЦУ ПРИСЕДАНИЯ

Приседания являются одним из основных упражнений, помогающих сердцу, а в случае болезни сердца (ИБС, аритмия) – его лекарством.

Таблетки же, назначаемые при первых признаках сердечной недостаточности, и снижение так называемых физических нагрузок - способствуют атрофии мышц и прогрессировании сердечной недостаточности. Таблетки – это допинг, хлыст для одряхлевшей лошади.

Главное условие при приседании – разгибая колени и выпрямляя ноги, делать выдох «хаа».

Физически ослабленным людям больше трех серий по 10 приседаний в первые дни делать не рекомендуется. Тело надо тренировать постепенно и терпеливо. Не торопитесь с повышением количества упражнений. Отнеситесь к себе, своему состоянию трезво, адекватно, и без фанатизма.

Приседания можно выполнять ежедневно небольшими сериями: три раза по 10 приседаний, затем пять раз по 10 приседаний и т. д..

Приседания просто необходимы тем, кто много сидит (офисные сотрудники, бухгалтеры, водители и проч.).

Приседания могут заменить бег, велосипед, плавание, ходьбу.

По завершении приседаний постарайтесь на 5—10 секунд опустить ноги в холодную воду, а затем разотрите досуха ноги жестким полотенцем.

Не забудьте втереть масло (крем) в ноги (чтобы не пересыхала кожа ног). После упражнений косметический эффект от втираемого в кожу ног крема намного выше, так как работающая кожа лучше впитывает из крема (масла) необходимые ей микроэлементы.

Источник

добавляю видеоинструкцию о том, какие ошибки допускаются при приседаниях и как их не допустить...

этот видеоматериал немного по другой теме, но принцип выполнения упражнения практически тот же, который рекомендует профессор И.П.Неумывакин, только у него для приседаний нужно держаться ПРЯМЫМИ руками за упор (деревце, дверные ручки, перекладину) на уровне солнечного сплетения, чтобы значительно снизить нагрузку на больные ноги...

ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Профессор И.П.Неумывакин о тренировке сердечно-сосудистой системы

Из видео:

"...Очень у многих получается так, кровь туда приходит (в ноги) (допустим 100 гр, а назад может вернуться только 90, а 10 там остается и начинаются отеки, ВАРИКОЗное расширение вен, тромбофлебиты, неприятности, боли в ногах и все прочее. А почему мышцы перестали работать? Ходим мало, нас возят, мы сидим...

Человек, который будет выполнять вот это упражнение, (а у меня бывали после 2-х инфарктов и врачи предупреждали, что третьего инфаркта вы не переживете) сегодня уже по 5-10 лет живут - инфаркта нет, инсульта - нет, проблем с ногами нет, кровяное давление как у космонавта! Посмотрите, что надо делать всем!...

...Через 2-3 месяца человек должен в общей сложности приседать 100 раз! У меня больные, пенсионеры приседают по 300-400 раз! Через 2-3 месяца кровяное давление нормальное, с сердца мы сняли все нагрузки, работают насосы и сердце выполняет свою миссию-рессивер-перекачка-пришло-ушло.

Что такое гипертрофия левого желудочка? Когда кровь сгущается от грязи и седцу нужно эту кровь прокачать и сколько оно силы тратит, чтобы продавить эту кровь и прокачать ее оттуда? Горизонтальное положение, ЭКСТРАСИСТОЛЫ, МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ - все уходит! Но только нужно заниматься!"..

Вместо таблеток от давления используйте ресурсы своего организма. Профессор C. Бубновский

- Я встречался с долгожителем, художником Борисом Ефимовым, который прожил 108 лет. Маленький такой был старичок, живчик! Спрашиваю у него: «Что ты делаешь, чтобы так долго жить?». «Да ничего, — отвечает, — 450 (!) раз в день приседаю». И ведь это универсальный способ прогнать кровь по телу!

Если вы будете ежедневно приседать с прямой спиной (10 раз — глоток воды, 10 раз —глоток воды) исчезнут многие проблемы. Особенно это важно для тех, кто много сидит за компьютером — бухгалтеров, дизайнеров, программистов.

Возьмите за правило: час отработал — присел 30 раз.

Возьмите за правило: час отработал — присел 30 раз.

И запомните слова кардиохирурга Лео Бокерии:

В одном из последующих выпусков я расскажу, как я экспериментировал с перекисью водорода внутрь по рецепту проф. И.П. Неумывакина для нормализации повышенного давления (140/100) и показанным им же ПРОСТейшим упражнением - ЛЕЧЕБНЫМ ПОЛУПРИСЕДАНИЕМ.

Удивительно, но это сработало..- В.Л.

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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