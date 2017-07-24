Главные ошибки и победы Сталина



Почему в Китае и на Западе говорят о бывших лидерах государств как об исторических личностях? Кто заинтересован в искажении российской истории? Почему Ленин скучный и сложный? Зачем надо перечитать работу Сталина «Марксизм и национальный вопрос», и как этот материал связан с ситуацией на Украине? Можно ли говорить о том, что Сталин и Путин похожи? Об этом и многом другом в программе «Точка зрения» рассуждал историк, писатель и лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков.

— Тема нашего разговора — Сталин. Согласно недавнему социологическому исследованию, больше трети россиян признали Иосифа Виссарионовича величайшим деятелем всех времен и народов. Он стал безусловным лидером. С этим можно спорить, но Сталин действительно является крупнейшей фигурой в российской b советской истории, отрицать его огромную роль невозможно. Как вы прокомментировали бы результаты этого исследования? Источник: https://www.pravda.ru/ Почему в Китае и на Западе говорят о бывших лидерах государств как об исторических личностях? Кто заинтересован в искажении российской истории? Почему Ленин скучный и сложный? Зачем надо перечитать работу Сталина «Марксизм и национальный вопрос», и как этот материал связан с ситуацией на Украине? Можно ли говорить о том, что Сталин и Путин похожи? Об этом и многом другом в программе «Точка зрения» рассуждал историк, писатель и лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков.

— Про Сталина говорят постоянно и много, поводы для этого дает наша история: трагедия 22 июня, Победа 9 мая и так далее. Сталин наиболее обсуждаемый общественный деятель прошлого. Почему так много говорят о Сталине, но мало о Ленине? Почему почти нет дискуссий о Хрущеве? Почему некоторые люди вообще не знают, кто такие Булганин и Маленков?

Все дело в том, что эти дискуссии инициируются с определенной целью: всем хочется замазать черной краской человека, который ушел из жизни победителем. Наше сегодняшнее государство, к сожалению, после крушения 1991 года является всего лишь частью того государства, которое в большой степени было построено Сталиным.

То государство победило во Второй мировой войне. Именно Сталин построил то государство, плодами которого во всех сферах, начиная от науки и образования и заканчивая территорией голосования в ООН, мы пользуемся сегодня.

Кстати, ни в одном государстве подобные дискуссии не ведутся. Давайте возьмем Китай. Мао Цзэдун — это спорная фигура? Безусловно. В Китае гражданская война шла больше тридцати лет с небольшими перерывами. Наша гражданская война по сравнению с китайской была очень короткой. Японское вторжение, борьба с Чан Кайши. После победы были определенные экономические перегибы, внутриполитическая чистка.

Но Китай все это оставил в прошлом. Там прекрасно уживаются рыночная экономика и полеты в космос, и Мао Цзэдун никоим образом не мешает этому. Для китайцев Мао Цзедун это не френч и кепочка, а деятель истории, который собрал Китай и победил в гражданской войне. Хотя если сравнивать Китай 2017 года с Китаем 1946-го, то становится понятно, что сейчас страна выглядит симпатичнее, чем тогда.

Правление Сталина в 1937–1939 годах пытаются сравнить с тем, что происходит в России в 2017 году. Это желание показать, что там все было мрачно, страшно и так далее. На Западе таких дискуссий тоже нет. Кромвель много кровушки британской пролил? Много. Но ничего, памятник стоит.

Мы только у нас видим эти постоянные исторические дискуссии. Они, кстати, иногда показывают направление, куда дальше будет удар, если, не дай бог, удастся развенчать Сталина. Представим на секунду, что десталинизаторы добились своего, внушили всем негативные эмоции к нему. Что будет дальше?

Дальше скажут: трупами завалили. И это будет уже не про Великую Отечественную, а про войну Наполеоном. После этого вспомнят, что Петр Первый на костях построил Санкт-Петербург, как будто все остальные строили Европу без человеческих жертв. Тогда были эпидемии, которые выкашивали пол-Европы.

Фундамент нашего государства — это сталинское правление. Поэтому бьют по Сталину. Надо заканчивать эти дискуссии, Сталин должен стоять в пантеоне наших государственных деятелей.

Величие Сталина в том, что он победил в Великой Отечественной войне, он создал для этого экономику, дипломатию, поднял международный авторитет СССР. Через некоторое время Сталин для россиян станет кем-то вроде Джорджа Вашингтона для американцев.

Русский народ несколько миллионов жизней положил на фронтах Первой мировой войны, потому что государственный руководитель назначил несколько десятков не тех руководителей. Эти жертвы обесценились. Еще десять-пятнадцать миллионов погибли во время Гражданской войны: разрушения, потери территории, тиф и ужас.

Берем Вторую мировую войну. Германия тогда вобрала в себя Австрию и другие страны. Это почти та же самая объединенная Европа, и Сталин сделал так, что мы победили. А те, кто планировал нашествие Гитлера, представляли сценарий Первой мировой. И Троцкий у них был до 1940 года в кармане, потому что он мог бы ещё революционную составляющую придать свержению «кровавого сталинского режима».

А расстановка военачальников, государственников, гарнизоны НКВД надежные, дипломатия мировая… Сталин лично занимался дипломатией. Не кого-нибудь направлял, а сам на ключевые вещи выходил, благодаря чему мы имели определенные достижения. Но даже Сталину не удалось выгрызть у наших союзничков то, что они нам обещали и должны были дать. Военную промышленность кто построил перед войной?… Ну, слушайте, давайте уж правду скажем.

В Великой Отечественной войне победил советский народ под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. Всё. Без советского народа и его мужества бы не было победы, это понятно. Но если бы советским народом руководил кто-то другой, итог войны мог бы быть иным. Вот в чем величие руководителя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Никто не приписывает ему что-то дополнительное. Но это так. Об этом говорит и пример Первой мировой войны, когда тот же народ, те же русские солдаты жизнь отдавали… Поэтому попытки рассказать, что победили вопреки Сталину, — это уж совсем глупости. Или что победили сами собой, и он как бы не играл роли — или не такую выдающуюся роль играл. Это тоже совсем неубедительно.

Были у Сталина ошибки? Конечно. 22 июня — безусловная ошибка Сталина. Народ ему её простил. Ежов — безусловная ошибка Сталина. Еще к этим ошибкам я бы отнес депортацию народов. На мой взгляд, это все-таки в итоге принесло больше минусов нашему государству, нежели каких-то моментов, ради которых эта акция осуществлялась. Можно, наверное, ещё какие-то найти.

Основные сталинские ошибки я назвал. Но это всего три ошибки! Государственных деятелей надо так оценивать: за соотношение их положительных, правильных и ошибочных, вредных решений. Никто никогда не принимает абсолютно правильные решения, всегда бьющие точно в цель. Люди склонны ошибаться, к сожалению. Ошибаются и государственные деятели.

Но когда ты взвешиваешь количество правильных и неправильных решений и видишь, что у этого государственного деятеля значительно больше правильных решений, чем ошибочных, — значит, это был хороший государственный деятель. Собственно говоря, на этом основано и уважение нашего народа к нашему сегодняшнему лидеру. Есть ошибки у Путина? Конечно, есть — как у каждого руководителя; но количество правильных решений несравненно больше. Вот это соотношение и приводит к тому, что люди относятся к нему с большим уважением.

Источник: nstarikov.ru