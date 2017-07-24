Фальшивый бизнес в старые времена

Мы привыкли считать, что в царское время продукты на Руси были лучше, чище, без химии. Тем не менее работы для Общества по защите прав потребителей и тогда было бы много. Оказывается, качественные продукты питания в дореволюционной России купить было проблематично. И хорошо, если это был дорогой чай, разбавленный дешевыми сортами, а не кофе, изготовленный из дорожной пыли, или масло с добавлением столярного клея.В России до революции не было не только Общества по защите прав потребителей, но и возможности провести соответствующую экспертизу. Если, к примеру, от отравления умирала целая семья, то установить, какой продукт стал причиной смерти, не было никакой возможности. Это не значит, что с изготовлением поддельных продуктов совсем не боролись, В 1890 году появился закон, который запрещал делать суррогаты, продавать и хранить. Несоблюдение закона каралось штрафом в 300 рублей или арестом на 3 месяца. Правда, это мало кого останавливало.В «Ручной книге русской опытной хозяйки» Е. Авдеевой, изданной в 1842 году, есть совет: «Продавец, купив старую тощую птицу, старается пустить ее в продажу «казовым концом» (представив товар с лучшей стороны), а для этого надувает эту птицу, то есть вводит внутрь ея, через заднее отверстие, воздух и зашивает отверстие с некоторым искусством и маленьким фокусничеством». Но надутая птица кажется безобидной на фоне других подделок.Однажды кому-то из высоких чиновников пришлось отведать картошки, щедро сдобренной маргарином подвидом коровьего масла. И он решил провести расследование. Специальная комиссия сделала контрольные закупки масла е московских молочных лавках, Оказалось, что в 50% образцов содержится маргарин. Тогда-то торговцам молочными продуктами запретили продавать маргарин, а тем. кто производил, окрашивать его в цвет сливочного масла. Самыми безвредными из красителей были морковный сок и луковая шелуха. Жирность повышали за счет добавления растопленных бараньих мозгов и говяжьего жира. Это в лучшем случае, а в худшем использовали крахмал, мыльную воду и столярный клей.Однако маслобойни продолжали производить некую субстанцию сливочного цвета, продаваемую под маркой высококачественного масла. Хозяйкам приходилось изощряться, чтобы ненароком не отравить семью, ведь суррогат содержал в себе много вредных веществ. Они клали маленький кусочек «масла» на горячую картофелину и, когда оно таяло, пробовали. После настоящего масла во рту оставался приятный сливочный вкус, а после маргарина – горьковато-металлический. Подделывали и другие молочные продукты. Б молоко добавляли известь, а в сливки – мел.В Российской империи существовало много магазинчиков, торгующих натуральным кофе. Но так ли он был натурален? Чаще всего производили кофейный суррогат за границей, а потом через агентов продавали в магазины. Когда полиция занялась кофейными фальсификаторами, оказалось, что и в Москве, и в Петербурге имелись артели грязных бродяг, которые в антисанитарных условиях, прямо в ночлежках, лепили «кофейные зерна» вручную из поджаренного в патоке теста.В конце XIX века в Нижнем Новгороде арестовали целую группу, которая изготавливала кофе из подкрашенной глины и гипса. Чтобы придать суррогату кофейный аромат, мешки, где хранился продукт, предварительно вымачивали в крепко заваренном кофе. При реализации купцу демонстрировали натуральный кофе, а привозили уже гипсовые катышки. Однако мошенникам удалось избежать наказания. Их адвокат доказал, что виноват покупатель. Он просто невнимательно читал описание товара, А там мелким шрифтом было указано, что это не зерна, а игрушки.Молотый кофе, конечно, подделать было проще. Как и многие сегодняшние недобросовестные производители, тогда к кофейному порошку добавляли дешевые цикорий и ячмень. А иногда даже искали дорожную пыль, подходящую по цвету и «помолу». Привозили ее и смешивали с продуктом. Когда была произведена проверка молотого кофе по ба-калеям Москвы, оказалось, что во всем продукте без исключения содержится до 70% примесей.Если кофе пили только богатые люди, то чай был доступен всем. На фоне огромного спроса на чай его фальсификация приобрела невероятный размах. Понятно, что самой простой аферой было подмешать дешевые сорта чая к дорогим или намочить чайный лист. А вот более изощренные суррогаты даже имели свои названия – рогожский (московский) и копорский (петербургский).Рогожский изготавливали из спитого чая, который собирали по всем заведениям, окрашивали его берлинской лазурью, индиго, настоем ольховой коры или табака. И даже добавляли железные опилки. Такую подделку можно было легко распознать. Если кинуть щепотку в холодную воду, она потемнеет.Копорский чай делали из кипрея, или иван-чая. По осени собирали листья растения, обдавали кипятком и пересыпали землей. Все это помещали в бочку, где происходила ферментация. Через 5 дней полученную массу доставали, сушили и перетирали в порошок. Потом просеивали через сито, чтобы отделить землю.Скупщики добавляли копорский к китайскому дорогому чаю в равных долях и продавали как китайский, в 4-5 раз дороже.Губит людей не пивоПодделывали почти все продукты питания, но наибольший масштаб приобрела фальсификация виноградного вина. Надо сказать, что в царской России предпочитали употреблять водку, но и любители вина тоже имелись. Подделывали напиток прямо там, где производили, — в виноградных районах. В ту пору крымское вино ценилось особенно и не уступало по качеству французскому. Но в конце XIX века натуральный продукт стал большой редкостью. Когда произвели проверку, оказалось, что большинство вин не содержат виноградного сока вообще, они изготовлены из воды, сахара и спирта с добавлением вредных для организма веществ. Очень показательна такая статистика, с 1887 по 1890 год в Москву доставлялось по 460 тысяч пудов напитка, а вывозилось, кроме того, что употребили москвичи, 800 тысяч пудов. И это притом, что в Москве не было винного производства.Муку для хлеба и макарон старались использовать либо дешевую, либо испорченную. А чтобы это замаскировать, добавляли сернокислую медь, известковую воду и даже дорожную пыль. Для поднятия теста в него подмешивали соду, соляную кислоту, а порой даже и фосфорнокислый натр. Были случаи, когда в хлебе обнаруживали соли ртути и мышьяка. В макароны для цвета вместо яиц добавляли шафран, а соль и вовсе игнорировали.Что касается консервов, то от них и без нарушений часто бывают случаи отравления. А если еще и добавить что-то вредное… Так, в дореволюционной России было заведено уголовное дело по массовому отравлению консервированным зеленым горошком, в который для придания ему зеленого цвета была добавлена сернокислая медь.Или, например, чтобы уксус сделать крепче, в него добавляли соляную и серную кислоты.Чтобы сахар выглядел привлекательно, не желтым, а благородно-голубоватым, продавцы пропитывали его раствором синьки или другой краски. Кроме цвета, в этом случае продукт становился тяжелее, а значит выгоднее.Так что не надо сетовать на ГМО и уповать на натуральные дореволюционные продукты. Нечистоплотные производители и продавцы были и остались.

Источник: nashaplaneta.su