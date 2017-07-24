Ефимов В.А. – Необходимость перехода к биосферно-экологическому развитию

Выступление Виктора Алексеевича Ефимова на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк, 03 июля 2017 года.

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Темы, освещённые в выступлении:

- теория плоской Земли;

- заявление Путина в ООН по природоподобным технологиям;

- календарь Майя;

- земельные ресурсы России и их распределение;

- демографические проблемы села;

- распределение населения по местам проживания;

- ландшафтно-усадебная урбанизация;

- пермакультура;

- целенаправленное уничтожение производства в сельской местности;

- и др.

Источник: zakonvremeni.ru