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Ефимов В.А. – Необходимость перехода к биосферно-экологическому развитию

19:17. 24 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление Виктора Алексеевича Ефимова на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк, 03 июля 2017 года.

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Темы, освещённые в выступлении:
- теория плоской Земли;
- заявление Путина в ООН по природоподобным технологиям;
- календарь Майя;
- земельные ресурсы России и их распределение;
- демографические проблемы села;
- распределение населения по местам проживания;
- ландшафтно-усадебная урбанизация;
- пермакультура;
- целенаправленное уничтожение производства в сельской местности;
- и др.

Ефимов В.А. – Необходимость перехода к биосферно-экологическому развитию

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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