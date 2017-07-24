Древняя плавильная печь на берегах Волги
18:33. 24 июля 2017 Просмотров - 258 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очень интересный, я бы даже сказал сенсационный материал, подтверждающий наличие высоких (по тем временам) технологий у жителей территории волжских степей. А учитывая размеры находок – говорящий о масштабности производств тех времен. Сейчас трудно с уверенностью назвать к каким временам и к каким народам принадлежала эта находка. Привязка к датировке осадочных слоев берегов Волги – это не совсем, на мой взгляд, правильно (об этом ниже). Смотрим, делаем выводы…
Копирую материал без изменений. Свои комментарии выделю курсивом.
Отчёт о разведывательной поездке в село Нижняя Банновка с целью изучения древнего кувшина в меловых отложениях.
Местонахождение: Объект располагается по течению на правом берегу реки Волги, в километре от села Нижняя Банновка. Место залегания объекта предположительно в слоях верхнего мела в сеноманском ярусе, самом нижнем ярусе верхнемелового периода. Выше идут слои туронского и коньякского ярусов, сложенных белым писчим мелом.
Возраст объекта: Предположительно, если объект находится в сеноманских песках, то возраст этих отложений от 100 до 93 млн. лет.
Описание объекта: Гигантский кувшин казанного типа имеет форму казана, либо котла. Ширина около 5,30 м., высота около 4,5-5 м. На вид искусственное происхождение. Материал – условное обозначение «глина». Очень хрупкий. Буквально рассыпается в порошок. Внутренние стенки кувшина покрыты каким-то налётом, либо защитным от влаги слоем. Ближе к дну этот налёт имеет бирюзовый цвет. Внешне похож на лак, гладкий, глянцевый, с мелкими пузырьками внутри и мелкими трещинами. По характерным признакам видно, что бирюзовый налёт был жидким, по внешним признакам похоже на оплавление, затем затвердевание. Ближе к венчику (горлу) налёт имеет белый цвет и на первый взгляд не похож на глянец. По внешним признакам, предположительно, налёт может быть искусственным, но и возможно солевое покрытие или другой вид конкреции. Дно кувшина разрушено, но его очертания видны. Разрушенное дно характерный признак того, что это был гигантский кувшин, который стоял на земле. Сравнивая с большими неолитическими хумами, с которыми я имел дело, у всех один и тот же характерный признак – разрушенное дно. Все они стояли на земле и не предназначались для перемещений. Следовательно, дно кувшина, длительное время находящееся в земле, постоянно подвергалось разрушению, воздействием солей, влаги. Дно кувшина сливается с белым камнем, возможно и переходит в него. Очертание кувшина чётко видно, благодаря красному оттенку материала. Красный материал наблюдается только по контуру кувшина образуя его стенки. Толщина стенок кувшина составляет 30-35 см. Нигде за пределами кувшина красного материала нет, чтобы можно было списать это на природное образование. Вокруг кувшина сплошные слои сеноманского песка и песчанника. Очень чётко заметно, что по составу материал кувшина отличается от слоя песка. Пески окружающие кувшин мягче, чем красный материал кувшина. Пески буквально сыпятся. Материал кувшина тоже скалывается, неудивительно, столько миллионов лет пролежал в земле. Судя по степени разрушения, сравнивая с неолитическими хумами, даже плохого обжига, этот кувшин очень и очень древний. Насколько древний, сказать трудно. Но по слою залегания, ему от 100 млн. лет. Нужны анализы образцов, для выявления состава материала и определения возраста. По внешним признакам, по своему химическому составу, материал кувшина отличается от окружающего слоя песка, что заставляет предполагать, что это искусственное происхождение. Нигде по периметру сеноманского яруса не встречается чёткого красного материала, который имеет кувшин. Сам кувшин имеет чёткие формы сосуда.
Внутренний бирюзовый налёт (покрытие) левой стенки кувшина. Напоминает застывший лак. Глянцевый как стекло, с микротрещинами.
Зарисовки:
Источник
Автор сделал запрет на копирование материала с сайта, по-этому материал не получил распространения и огласки в сети. С его позволения, исправлю это.
***
Для наглядности и полноты картинки, приведу примеры, что из себя представляет эта территория сейчас:
Источник фотографий
В статье автор постоянно привязывает возраст находки к возрасту отложений – официально до 100 млн.лет. Здесь автор дает геологическую информацию этой территории. Его вывод: доисторический кувшин точно не относится к Кайнозойской эре, и ему не 15 млн. лет. Ему так же и не 66 млн. лет, так как он не залегает в слоях Маастрихтского яруса конца Мелового периода. Кувшин залегает в песках Сеноманского яруса, возраст которого от 100 до 93 млн. лет
Но по мнению некоторых исследователей прошлого (меня в том числе) – эти отложения могут быть послепотопными, с возрастом в сотни лет. Пойма Волги, по которой уходил поток воды, ила, и, возможно, нес такие вот артефакты древней культуры и цивилизации. Кувшин остался в этих отложениях после ухода большой воды.
***
Есть продолжение этого материала:
Результаты оценочной экспертизы образцов древнего кувшина – плавильная печь
Образцы были показаны геологам в Государственном Геологическом Музее им. М. И. Вернадского. По результатам оценочно-консультационной экспертизы определено искусственное происхождение образца, техногенного характера с результатом оплавления. Материал глинистый, обожжён. Ближе к внутреннему краю, обжиг переходит в тёмно-бардовый цвет, где заканчивается бирюзовым налётом техногенным следом плавления. Образец был определён как черепок от плавильной печи. В таком случае, гигантский кувшин определяется как гигантская плавильная печь. Примерную схему устройства можно видеть на рисунке
Вполне возможно, наш гигантский кувшин, ничто иное как гигантский тигель, в котором предположительно плавили металл, или ещё что-то. Как мне стало известно, подобный бирюзовый след плавления, который остался на стенке нашего кувшина, характерный признак плавления металла. Этот налёт, возможно, след хлорида или карбоната меди, с характерным малахитовым оттенком. Скорей всего плавили медную руду оксидные или карбонатные руды, оставившие после плавления характерный шлак, который остался на стенках кувшина в виде бирюзового налёта.
Теперь, что касается датировок. Впервые массово медь стали плавить в 4 тыс. до н. э. в эпоху энеолита. На некоторых территориях это происходило раньше, на некоторых позже. Например, на территории современного Ирана, медь начали использовать в самородной форме в 8500 г. до н. э. Затем в Чатал-Хююке где-то между 7 и 6 тыс. до н. э. медь научились плавить из руды. Затем в Месопотамии в 6 тыс. до н. э. Потом в долине Инда, в Египте, и т. д., пока массово медь не вытеснила камень к 4 тыс. до н. э., с чего и начался медный век.
Отталкиваясь от этого, представляется сомнительным, что наш кувшин теперь может относиться к меловому периоду, в котором, согласно академической науке, человека ещё не было. Однако, нам надо определить, действительно ли кувшин принадлежит сеноманскому ярусу. Судя по местности, кувшин находится под небольшой насыпью на уровне высокого слоя песков сеномаснкого яруса. Т. е. на склоне оврага. Вполне возможно, что его просто могло засыпать обвалом или осыпью, какие там часто встречаются. Кувшин не скрыт под толстым слоем 60-метрового песка сеноманского яруса. Однако его стенки облегает однородная масса сеноманского песка. Внутри кувшина структура песка другая. Там всё перемешано, будто действительно было осыпано. Тогда создаётся впечатление, что кувшин был создан в виде ямы и облеплен глиной, а высокая температура плавления, постепенно обжигала его стенки. Так глина, или окружающая земля приобрела красный цвет. По фактуре красный материал заметно твёрже, чем окружающие пески, но всё равно скалывается и крошится.
Источник
***
Обнаружены останки второй печи
Недалеко от первой печи близ села Нижней Банновки, метров в 30 ниже по течению, была замечена вторая печь, но на высоте примерно 10 метров, прямо у самой поверхности сеноманского слоя. Однако, если первая печь имеет чёткие формы сосуда с сохранившимся венчиком, то вторая печь такой формы не имеет. Более того, нет стенок, очерчивающих сосуд. Наоборот, хорошо видно, что земля по краям обожжена. Вполне вероятно, это была просто яма, в которой плавили что-то. Так как на её дне имеется такой же термослед от плавления, что и на левой стенке первой печи. Часть печи обвалилась, и в обвалах у подножия сеноманского слоя валяются точно такие же оплавленные черепки. Обе печи находятся на разных уровнях. Первая печь у подножия сеноманского яруса, вторая печь на его вершине. Но в округе не найдено ни одного следа того, что там плавили.
(Из поездки Юляны Гончар. 4.10.2015)
Источник
***
Еще одна версия: Гигантский кувшин – это печь для обжига извести.
Вполне вероятно, что наш, так называемый кувшин из Нижней Банновки печь для обжига известняка. Это объясняет на его дне остатки известняка, и собственно положение самой печи в непосредственной близости от туронского мела. Правый берег Волги очень богат слоями туронского мела, который по всей видимости, служил строительным материалом и обжигался в специально созданных печах. Судя по району расположения печи, где вокруг полно туронского мела и известняка, наш, так называемый кувшин, в таком случае имеет вполне конкретное значение.
Ранее, по бирюзовому термоследу плавления была попытка определить материал плавления. Возможно это оксидные руды, однако, в этом районе никаких залежей металлов обнаружено не было. Зато полно известняка туронского яруса, части которого мы и обнаруживаем на дне найденной гигантской печи. Вполне вероятно, это была печь для обжига извести.
Аналогичные печи были найдены в Киеве в 1960-70 годах (Толочко П.П., Гупало К.М. Розкопки Киева у 1969-1970 pp.// Стародавнiй Киiв. Киiв, 1975). Правда печь из Киева поменьше, диаметром всего в 2,6 – 2,7 м. Стенки сложены из кирпичей на глине. Изнутри стенки ошлакованы от действия огня. Дно печи глиняное, прожженное на глубину 5 см. Ниже лежал толстый слой извести и кусков известняка.
Почти тоже самое мы видим и в печи с Нижней Банновки. Мы имеем два налёта в виде шлака, один бирюзовый у основания дна, другой белый наверху у венчика печи. Дно печи разрушено, возможно прожжено. На дне находятся куски известняка. Бирюзовый налёт, возможно, след горения топлива, которое обжигалось на дне кувшина, тогда как сверху располагался обжигаемый известняк, что характерно белым шлаковым налётом у венчика.
Возможно, на этой территории занимались производством строительной извести. Основным процессом при производстве извести является обжиг, в процессе которого известняк разлагается при температуре от 900°С до 1200°С. В таком случае, характерный белый налёт на венчике нашей печи это известковый шлак. Тогда как бирюзовый налёт у основания дна печи это след оплавляемого топлива, используемого для обжига извести. Скорей всего известь вместе с топливом загружались в печь в перемешку. Либо печь разделялась известковой сеткой, под которой снизу горело топливо, а сверху нагружали куски известняка.
По характерным признакам бирюзового налёта, топливо видимо было жидким, поэтому оплавленная часть плотно впиталась в стенки печи. Либо в качестве топлива использовался антрацит каменный уголь. Тогда как бирюзовый стекловидный налёт это метод глазуирования внутренних стенок печи для защиты от всевозможной влаги. Вероятно, бирюзовый цвет стекловидного слоя получился в результате примесей оксидов металлов, скорей всего окиси меди, которая даёт зеленоватый оттенок, либо хрома, который также даёт зеленоватый цвет.
Теперь, зачем жгут известняк? Известняк и мел – это карбонат кальция, химическая формула которого СаСО3. Карбонатное сырьё, которого достаточно по правому берегу Волги в Нижней Банновке, жгут для удаления из него углекислого газа СО2, чтобы получить жжёную известь СаО вяжущий строительный материал. После обжига, жжёная известь, перед употреблением гасится водой. Поэтому наша печь расположена в непосредственной близости от воды, прямо на берегу Волги.
Вот собственно и весь кувшин в меловых отложениях. Определение его как печи для обжига известняка, уже не позволяет относить этот ямный сосуд к меловому периоду. Одно дело, если бы он находился правее и залегал бы непосредственно в самой толще сеноманского яруса, над которым бы нависал мощный слой туронского мела, тогда да, была бы вероятность относить его к меловому периоду. Но он находится левее под небольшой насыпью или осыпью, когда-то засыпавшей его. Так что, кувшин более позднего происхождения, тем более, когда выяснилось, что, вероятно, это печь для получения извести связующего строительного материала в древнерусском строительстве.
Колесниченко Р. В.
Источник
Копирую материал без изменений. Свои комментарии выделю курсивом.
Отчёт о разведывательной поездке в село Нижняя Банновка с целью изучения древнего кувшина в меловых отложениях.
Местонахождение: Объект располагается по течению на правом берегу реки Волги, в километре от села Нижняя Банновка. Место залегания объекта предположительно в слоях верхнего мела в сеноманском ярусе, самом нижнем ярусе верхнемелового периода. Выше идут слои туронского и коньякского ярусов, сложенных белым писчим мелом.
Возраст объекта: Предположительно, если объект находится в сеноманских песках, то возраст этих отложений от 100 до 93 млн. лет.
Описание объекта: Гигантский кувшин казанного типа имеет форму казана, либо котла. Ширина около 5,30 м., высота около 4,5-5 м. На вид искусственное происхождение. Материал – условное обозначение «глина». Очень хрупкий. Буквально рассыпается в порошок. Внутренние стенки кувшина покрыты каким-то налётом, либо защитным от влаги слоем. Ближе к дну этот налёт имеет бирюзовый цвет. Внешне похож на лак, гладкий, глянцевый, с мелкими пузырьками внутри и мелкими трещинами. По характерным признакам видно, что бирюзовый налёт был жидким, по внешним признакам похоже на оплавление, затем затвердевание. Ближе к венчику (горлу) налёт имеет белый цвет и на первый взгляд не похож на глянец. По внешним признакам, предположительно, налёт может быть искусственным, но и возможно солевое покрытие или другой вид конкреции. Дно кувшина разрушено, но его очертания видны. Разрушенное дно характерный признак того, что это был гигантский кувшин, который стоял на земле. Сравнивая с большими неолитическими хумами, с которыми я имел дело, у всех один и тот же характерный признак – разрушенное дно. Все они стояли на земле и не предназначались для перемещений. Следовательно, дно кувшина, длительное время находящееся в земле, постоянно подвергалось разрушению, воздействием солей, влаги. Дно кувшина сливается с белым камнем, возможно и переходит в него. Очертание кувшина чётко видно, благодаря красному оттенку материала. Красный материал наблюдается только по контуру кувшина образуя его стенки. Толщина стенок кувшина составляет 30-35 см. Нигде за пределами кувшина красного материала нет, чтобы можно было списать это на природное образование. Вокруг кувшина сплошные слои сеноманского песка и песчанника. Очень чётко заметно, что по составу материал кувшина отличается от слоя песка. Пески окружающие кувшин мягче, чем красный материал кувшина. Пески буквально сыпятся. Материал кувшина тоже скалывается, неудивительно, столько миллионов лет пролежал в земле. Судя по степени разрушения, сравнивая с неолитическими хумами, даже плохого обжига, этот кувшин очень и очень древний. Насколько древний, сказать трудно. Но по слою залегания, ему от 100 млн. лет. Нужны анализы образцов, для выявления состава материала и определения возраста. По внешним признакам, по своему химическому составу, материал кувшина отличается от окружающего слоя песка, что заставляет предполагать, что это искусственное происхождение. Нигде по периметру сеноманского яруса не встречается чёткого красного материала, который имеет кувшин. Сам кувшин имеет чёткие формы сосуда.
Внутренний бирюзовый налёт (покрытие) левой стенки кувшина. Напоминает застывший лак. Глянцевый как стекло, с микротрещинами.
Зарисовки:
Источник
Автор сделал запрет на копирование материала с сайта, по-этому материал не получил распространения и огласки в сети. С его позволения, исправлю это.
***
Для наглядности и полноты картинки, приведу примеры, что из себя представляет эта территория сейчас:
Источник фотографий
В статье автор постоянно привязывает возраст находки к возрасту отложений – официально до 100 млн.лет. Здесь автор дает геологическую информацию этой территории. Его вывод: доисторический кувшин точно не относится к Кайнозойской эре, и ему не 15 млн. лет. Ему так же и не 66 млн. лет, так как он не залегает в слоях Маастрихтского яруса конца Мелового периода. Кувшин залегает в песках Сеноманского яруса, возраст которого от 100 до 93 млн. лет
Но по мнению некоторых исследователей прошлого (меня в том числе) – эти отложения могут быть послепотопными, с возрастом в сотни лет. Пойма Волги, по которой уходил поток воды, ила, и, возможно, нес такие вот артефакты древней культуры и цивилизации. Кувшин остался в этих отложениях после ухода большой воды.
***
Есть продолжение этого материала:
Результаты оценочной экспертизы образцов древнего кувшина – плавильная печь
Образцы были показаны геологам в Государственном Геологическом Музее им. М. И. Вернадского. По результатам оценочно-консультационной экспертизы определено искусственное происхождение образца, техногенного характера с результатом оплавления. Материал глинистый, обожжён. Ближе к внутреннему краю, обжиг переходит в тёмно-бардовый цвет, где заканчивается бирюзовым налётом техногенным следом плавления. Образец был определён как черепок от плавильной печи. В таком случае, гигантский кувшин определяется как гигантская плавильная печь. Примерную схему устройства можно видеть на рисунке
Вполне возможно, наш гигантский кувшин, ничто иное как гигантский тигель, в котором предположительно плавили металл, или ещё что-то. Как мне стало известно, подобный бирюзовый след плавления, который остался на стенке нашего кувшина, характерный признак плавления металла. Этот налёт, возможно, след хлорида или карбоната меди, с характерным малахитовым оттенком. Скорей всего плавили медную руду оксидные или карбонатные руды, оставившие после плавления характерный шлак, который остался на стенках кувшина в виде бирюзового налёта.
Теперь, что касается датировок. Впервые массово медь стали плавить в 4 тыс. до н. э. в эпоху энеолита. На некоторых территориях это происходило раньше, на некоторых позже. Например, на территории современного Ирана, медь начали использовать в самородной форме в 8500 г. до н. э. Затем в Чатал-Хююке где-то между 7 и 6 тыс. до н. э. медь научились плавить из руды. Затем в Месопотамии в 6 тыс. до н. э. Потом в долине Инда, в Египте, и т. д., пока массово медь не вытеснила камень к 4 тыс. до н. э., с чего и начался медный век.
Отталкиваясь от этого, представляется сомнительным, что наш кувшин теперь может относиться к меловому периоду, в котором, согласно академической науке, человека ещё не было. Однако, нам надо определить, действительно ли кувшин принадлежит сеноманскому ярусу. Судя по местности, кувшин находится под небольшой насыпью на уровне высокого слоя песков сеномаснкого яруса. Т. е. на склоне оврага. Вполне возможно, что его просто могло засыпать обвалом или осыпью, какие там часто встречаются. Кувшин не скрыт под толстым слоем 60-метрового песка сеноманского яруса. Однако его стенки облегает однородная масса сеноманского песка. Внутри кувшина структура песка другая. Там всё перемешано, будто действительно было осыпано. Тогда создаётся впечатление, что кувшин был создан в виде ямы и облеплен глиной, а высокая температура плавления, постепенно обжигала его стенки. Так глина, или окружающая земля приобрела красный цвет. По фактуре красный материал заметно твёрже, чем окружающие пески, но всё равно скалывается и крошится.
Источник
***
Обнаружены останки второй печи
Недалеко от первой печи близ села Нижней Банновки, метров в 30 ниже по течению, была замечена вторая печь, но на высоте примерно 10 метров, прямо у самой поверхности сеноманского слоя. Однако, если первая печь имеет чёткие формы сосуда с сохранившимся венчиком, то вторая печь такой формы не имеет. Более того, нет стенок, очерчивающих сосуд. Наоборот, хорошо видно, что земля по краям обожжена. Вполне вероятно, это была просто яма, в которой плавили что-то. Так как на её дне имеется такой же термослед от плавления, что и на левой стенке первой печи. Часть печи обвалилась, и в обвалах у подножия сеноманского слоя валяются точно такие же оплавленные черепки. Обе печи находятся на разных уровнях. Первая печь у подножия сеноманского яруса, вторая печь на его вершине. Но в округе не найдено ни одного следа того, что там плавили.
(Из поездки Юляны Гончар. 4.10.2015)
Источник
***
Еще одна версия: Гигантский кувшин – это печь для обжига извести.
Вполне вероятно, что наш, так называемый кувшин из Нижней Банновки печь для обжига известняка. Это объясняет на его дне остатки известняка, и собственно положение самой печи в непосредственной близости от туронского мела. Правый берег Волги очень богат слоями туронского мела, который по всей видимости, служил строительным материалом и обжигался в специально созданных печах. Судя по району расположения печи, где вокруг полно туронского мела и известняка, наш, так называемый кувшин, в таком случае имеет вполне конкретное значение.
Ранее, по бирюзовому термоследу плавления была попытка определить материал плавления. Возможно это оксидные руды, однако, в этом районе никаких залежей металлов обнаружено не было. Зато полно известняка туронского яруса, части которого мы и обнаруживаем на дне найденной гигантской печи. Вполне вероятно, это была печь для обжига извести.
Аналогичные печи были найдены в Киеве в 1960-70 годах (Толочко П.П., Гупало К.М. Розкопки Киева у 1969-1970 pp.// Стародавнiй Киiв. Киiв, 1975). Правда печь из Киева поменьше, диаметром всего в 2,6 – 2,7 м. Стенки сложены из кирпичей на глине. Изнутри стенки ошлакованы от действия огня. Дно печи глиняное, прожженное на глубину 5 см. Ниже лежал толстый слой извести и кусков известняка.
Почти тоже самое мы видим и в печи с Нижней Банновки. Мы имеем два налёта в виде шлака, один бирюзовый у основания дна, другой белый наверху у венчика печи. Дно печи разрушено, возможно прожжено. На дне находятся куски известняка. Бирюзовый налёт, возможно, след горения топлива, которое обжигалось на дне кувшина, тогда как сверху располагался обжигаемый известняк, что характерно белым шлаковым налётом у венчика.
Возможно, на этой территории занимались производством строительной извести. Основным процессом при производстве извести является обжиг, в процессе которого известняк разлагается при температуре от 900°С до 1200°С. В таком случае, характерный белый налёт на венчике нашей печи это известковый шлак. Тогда как бирюзовый налёт у основания дна печи это след оплавляемого топлива, используемого для обжига извести. Скорей всего известь вместе с топливом загружались в печь в перемешку. Либо печь разделялась известковой сеткой, под которой снизу горело топливо, а сверху нагружали куски известняка.
По характерным признакам бирюзового налёта, топливо видимо было жидким, поэтому оплавленная часть плотно впиталась в стенки печи. Либо в качестве топлива использовался антрацит каменный уголь. Тогда как бирюзовый стекловидный налёт это метод глазуирования внутренних стенок печи для защиты от всевозможной влаги. Вероятно, бирюзовый цвет стекловидного слоя получился в результате примесей оксидов металлов, скорей всего окиси меди, которая даёт зеленоватый оттенок, либо хрома, который также даёт зеленоватый цвет.
Теперь, зачем жгут известняк? Известняк и мел – это карбонат кальция, химическая формула которого СаСО3. Карбонатное сырьё, которого достаточно по правому берегу Волги в Нижней Банновке, жгут для удаления из него углекислого газа СО2, чтобы получить жжёную известь СаО вяжущий строительный материал. После обжига, жжёная известь, перед употреблением гасится водой. Поэтому наша печь расположена в непосредственной близости от воды, прямо на берегу Волги.
Вот собственно и весь кувшин в меловых отложениях. Определение его как печи для обжига известняка, уже не позволяет относить этот ямный сосуд к меловому периоду. Одно дело, если бы он находился правее и залегал бы непосредственно в самой толще сеноманского яруса, над которым бы нависал мощный слой туронского мела, тогда да, была бы вероятность относить его к меловому периоду. Но он находится левее под небольшой насыпью или осыпью, когда-то засыпавшей его. Так что, кувшин более позднего происхождения, тем более, когда выяснилось, что, вероятно, это печь для получения извести связующего строительного материала в древнерусском строительстве.
Колесниченко Р. В.
Источник
Источник: sibved.livejournal.com