Так начиналась перестройка: выпуск „Взгляда” за ноябрь 1990 г.



А ежели вы желаете, чтобы все люди страны имели реальную возможность для личностного культурного, интеллектуального, нравственного и физического развития, тогда, и тут Горбачёв безусловно прав, нужны социализм и гласность.



Правда, Горбачёв сделал всё наоборот, обещанного „Больше социализма!” отчего-то не стало. А стало просто почти ноль социализма. И кроме того, Михаил Сергеевич умолчал о важнейшем компоненте этого социализма: обратной связи управленцев с народом. Когда последний мог бы реально и с лёгкостью отзывать и наказывать несправившихся с задачами управленцев, включая и членов КПСС. Наличие или отсутствие подобного механизма и определяет, является ли власть народной или нет.



Вобщем, наше тогдашнее мышление было зашоренным незнанием и непониманием, а что же такое капитализм в реальности. Только ли это заполненные прилавки магазинов или же к этому с неизбежностью добавляется неустранимое и обязательное дополнение: деградация культуры, образования, нравственности и здоровья??! И сползание вниз самого человека?!!



Весь этот деградационный пакет мы имеем сегодня. Как в России, так и на Западе. И никто не посмеет этого отрицать, ибо это факт очевидный и доказанный.



А Листьев… Что ж, давайте вместе послушаем его, ведь я стал готовить запись сразу же, услышав его первые слова об экономике.



Послушаем, ибо как сказал наш классик, следует почаще оглядываться на зады, дабы избежать знатных неприятностей. Тем более, что в нынешнее либералистическое время подобный совет особенно актуален.





Это озвучил Владислав Листьев, ведущий программы „Взгляд” в ноябре 1990 г.Я помню те времена. Тогда эта фраза представлялась неким глотком свободы, средоточением разумного.Сегодня я вижу всю чудовищность подобного заявления Листьева. И не только оттого, что за окном хищнический и отвратный капитализм. А просто за эти годы осознал, чтоИ действительно, если вы хотите создать сотню миллиардеров и десять тысяч миллионеров в стране, тогда программы гайдаров, немцовых, чубайсов чётко для этой задачи подходят. Надо просто все предприятия отобрать у народа и продать их за бесценок Западу. Как это и случилось в перестройку.

Источник: ss69100.livejournal.com