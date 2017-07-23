Так начиналась перестройка: выпуск „Взгляда” за ноябрь 1990 г.
15:22. 23 июля 2017 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал: brahman
„Мы впервые начинаем говорить об экономике без идеологических клише.” Это озвучил Владислав Листьев, ведущий программы „Взгляд” в ноябре 1990 г.
Я помню те времена. Тогда эта фраза представлялась неким глотком свободы, средоточением разумного.
Сегодня я вижу всю чудовищность подобного заявления Листьева. И не только оттого, что за окном хищнический и отвратный капитализм. А просто за эти годы осознал, что не бывает экономики, оторванной от идеологии.
И действительно, если вы хотите создать сотню миллиардеров и десять тысяч миллионеров в стране, тогда программы гайдаров, немцовых, чубайсов чётко для этой задачи подходят. Надо просто все предприятия отобрать у народа и продать их за бесценок Западу. Как это и случилось в перестройку.
А ежели вы желаете, чтобы все люди страны имели реальную возможность для личностного культурного, интеллектуального, нравственного и физического развития, тогда, и тут Горбачёв безусловно прав, нужны социализм и гласность.
Правда, Горбачёв сделал всё наоборот, обещанного „Больше социализма!” отчего-то не стало. А стало просто почти ноль социализма. И кроме того, Михаил Сергеевич умолчал о важнейшем компоненте этого социализма: обратной связи управленцев с народом. Когда последний мог бы реально и с лёгкостью отзывать и наказывать несправившихся с задачами управленцев, включая и членов КПСС. Наличие или отсутствие подобного механизма и определяет, является ли власть народной или нет.
Вобщем, наше тогдашнее мышление было зашоренным незнанием и непониманием, а что же такое капитализм в реальности. Только ли это заполненные прилавки магазинов или же к этому с неизбежностью добавляется неустранимое и обязательное дополнение: деградация культуры, образования, нравственности и здоровья??! И сползание вниз самого человека?!!
Весь этот деградационный пакет мы имеем сегодня. Как в России, так и на Западе. И никто не посмеет этого отрицать, ибо это факт очевидный и доказанный.
А Листьев… Что ж, давайте вместе послушаем его, ведь я стал готовить запись сразу же, услышав его первые слова об экономике.
Послушаем, ибо как сказал наш классик, следует почаще оглядываться на зады, дабы избежать знатных неприятностей. Тем более, что в нынешнее либералистическое время подобный совет особенно актуален.
Я помню те времена. Тогда эта фраза представлялась неким глотком свободы, средоточением разумного.
Сегодня я вижу всю чудовищность подобного заявления Листьева. И не только оттого, что за окном хищнический и отвратный капитализм. А просто за эти годы осознал, что не бывает экономики, оторванной от идеологии.
И действительно, если вы хотите создать сотню миллиардеров и десять тысяч миллионеров в стране, тогда программы гайдаров, немцовых, чубайсов чётко для этой задачи подходят. Надо просто все предприятия отобрать у народа и продать их за бесценок Западу. Как это и случилось в перестройку.
А ежели вы желаете, чтобы все люди страны имели реальную возможность для личностного культурного, интеллектуального, нравственного и физического развития, тогда, и тут Горбачёв безусловно прав, нужны социализм и гласность.
Правда, Горбачёв сделал всё наоборот, обещанного „Больше социализма!” отчего-то не стало. А стало просто почти ноль социализма. И кроме того, Михаил Сергеевич умолчал о важнейшем компоненте этого социализма: обратной связи управленцев с народом. Когда последний мог бы реально и с лёгкостью отзывать и наказывать несправившихся с задачами управленцев, включая и членов КПСС. Наличие или отсутствие подобного механизма и определяет, является ли власть народной или нет.
Вобщем, наше тогдашнее мышление было зашоренным незнанием и непониманием, а что же такое капитализм в реальности. Только ли это заполненные прилавки магазинов или же к этому с неизбежностью добавляется неустранимое и обязательное дополнение: деградация культуры, образования, нравственности и здоровья??! И сползание вниз самого человека?!!
Весь этот деградационный пакет мы имеем сегодня. Как в России, так и на Западе. И никто не посмеет этого отрицать, ибо это факт очевидный и доказанный.
А Листьев… Что ж, давайте вместе послушаем его, ведь я стал готовить запись сразу же, услышав его первые слова об экономике.
Послушаем, ибо как сказал наш классик, следует почаще оглядываться на зады, дабы избежать знатных неприятностей. Тем более, что в нынешнее либералистическое время подобный совет особенно актуален.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Господа, дорогие товарищи и товарищи ! Не для щелчка по носу, но только
ради пославшей мя истины сухо процитирую.
XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 2–13 июля 1990г.
Стенографический отчет. Т. I. М., Политиздат, 1991, с. 504.
Позиция коммунистов выражена в Заявлении меньшинства XXVIII съезда,
за которое проголосовали 1259 делегатов, и которое зафиксировано
как документ партии, к которому по Уставу требуется возвращаться,
чтобы определить – кто был прав в прогнозах.
«Считаем нужным предупредить всех коммунистов страны:
непродуманный переход к рынку, как к всеобщей системе,
включающей рынок капиталов и рынок рабочей силы,
будет означать неизбежное сползание к нарастанию
капиталистических отношений.
Насильственное, вопреки объективным процессам
лечение социализма капитализмом повлечет за собой
не повышение производства и уровня жизни,
а их неизбежное падение, вызовет широкий социальный протест,
приведет к тяжелым страданиям народа. …
Партия не может вести перестройку,
ведушую к тяжелому ухудшению жизни народа.
Что касается Коммунистической партии,
она эти потрясения просто не выдержит,
и отстаивать конечные цели движения будет некому».
Конечно, не всем дано видеть перспективу…
Но хочу подчеркнуть самое грустное :
“отстаивать конечные цели движения будет некому…”/
Соглашательская КПРФ коммунистическая только по названию.
А голоса тех 1259 делегатов и их сторонников (есть такие)
сегодня, как и раньше, слышат немногие ! ??
Не судите строго, это от моей изболевшейся души.
J UDOV