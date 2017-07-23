Сводки от ополчения Новороссии 23 июля 2017

Американские кураторы прибыли на оккупированный ВСУ Донбасс

На оккупированный украинской армией Донбасс в район проведения т.н. «АТО» с официальным визитом прибыла официальная делегация Государственного департамента США во главе с специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом на сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«С посещения штаба оперативно-тактического группировки «Донецк» начался визит в район проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей официальной делегации Государственного департамента США, которую возглавил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Волкер на Донбасс прибыли чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепартамента США Лейн Бал, военный атташе при Посольстве США на Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.

Украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также людей, взявших в руки оружие для защиты родной земли.

Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.

В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой. Кроме того, не утихают систематические обстрелы с позиций ВСУ. Украинский агрессор в любой момент может перейти в массированное наступление.

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Киев выпустил по ЛНР 117 мин и гранат за сутки

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил об очередных нарушениях режима тишины со стороны украинской армии.

«Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 117 мин и гранат», — заявил подполковник.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Логвиново, Красный Яр, Калиново, Желтое, Нижнее Лозовое, Донецкий и район памятника князю Игорю», — уточнил он.

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Власти ДНР: за очковтирательство ОБСЕ будет в общей очереди пересекать КПП

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ преподносит выгодную украинской стороне информацию о ситуации в Донбассе. Об этом заявил спикер парламента Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что 21 июля украинские силовики открыли огонь по окраинам Ясиноватой во время визита первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга. В тот же день замглавы ОБСЕ попал под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Васильевка. При этом данные факты не вызвали надлежащей реакции со стороны руководства ОБСЕ.

«Вчера заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетил населенные пункты Ясиноватая, Крутая Балка и Васильевка. В ходе данного визита подразделения 72 омбр дважды открывали огонь из минометов калибром 120 мм. В частности, в 12.13 — по району н.п. Ясиноватая и в 14.35 – по району н.п. Васильевка, где на тот момент работали представители СММ ОБСЕ во главе с Хугом. Кроме того, украинские силовики предпринимали попытку перехватить и увести на свою территорию беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ», — отметил Пушилин.

Он продолжил, отметив, что в ДНР обеспокоены таким подходом руководства ОБСЕ, который «наводит на мысль о предвзятом отношении к республикам Донбасса».

В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг сообщил, что в Донецке придумали как парировать миссионерам. Отныне члены СММ будут пересекать блок-посты Республики в порядке общей очереди. А она, как известно, порой отличается впечатляющими размерами.

«В связи с предвзятым отношением к ДНР и ее жителям, и очковтирательством патрули СММ ОБСЕ будут пересекать наши КПП на общих основаниях в общей очереди», — уведомил Бриг в социальной сети.

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Басурин рассказал подробности обстрела Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ

Украинские силовики вчера совершили очередное военное преступление в отношении гражданского населения ДНР.

Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«В 19.20 с позиций 72 омбр по приказу Кокорева противник произвел обстрел из минометов калибром 120 и 82 мм окрестностей н.п. Крутая Балка, в результате которого нарушено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции и прекращена подача воды.

Данный террористический акт, организованный командованием так называемой «АТО», целенаправленно осуществлен в канун предстоящей сегодня в Авдеевке встречи заместителя главы миссии ОБСЕ А.Хуга и спецпредставителя США в Украине К.Волкера. Замыслом украинских военных преступников предусматривается продемонстрировать западным гостям все тяготы жизни населения Авдеевки, которые они вынуждены терпеть якобы в результате нарушения режима прекращения огня с нашей стороны», — рассказал Басурин.

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Срочное сообщение командования Народной милиции ДНР: начат обстрел Донецка

Командование Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустило срочное сообщение, в котором говорится о начавшемся вопреки условиям перемирия обстреле запада Донецка. «Сегодня в 11.50 с позиций 92 омбр в районе Красногоровки по приказу военного преступника руководителя „АТО” генерала Локота начался обстрел жилых кварталов района Трудовские города Донецка из минометов калибром 120 и 82 мм», — говорится в сообщении. Обстрел продолжается до сих пор, и, по словам командования НМ ДНР, «данную провокацию командование так называемой „АТО” в очередной раз преподнесет международной общественности как нарушение режима прекращения огня с нашей стороны». Читайте также: Огонь с небес: ВКС РФ уничтожили множество техники и объектов у цитадели ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)

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Украинская армия 42 раза нарушила перемирие в ДНР за сутки

Украинская сторона продолжает нарушать перемирие. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«На Донецком направлении противник по четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил двадцать один артиллерийский снаряд калибром 122-мм, тринадцать танковых снарядов, сорок мин калибром 120-мм и пятьдесят три мины калибром 82-мм.

На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двух населенных пунктов. Противник применил пять мин калибром 82 мм.

На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил пять танковых снарядов, кроме того активно применялись гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сводке Басурина.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано сорок два случая нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

В результате обстрела со стороны ВСУ г. Докучаевск повреждения получили два дома по ул. Центральная д. 77 и ул. Ватутина д. 7/71.

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В Докучаевске повреждены два дома из-за обстрела ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом заявил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы девятнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В результате обстрела со стороны ВСУ г. Докучаевск повреждения получили два дома по ул. Центральная д. 77 и ул. Ватутина д. 7/71.

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ВСУ девять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие девять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий, сел Нижнее Лозовое, Желтое и Логвиново, а также поселка Красный Яр и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов

Донецкая фильтровальная станция приостановила работу, в окрестностях повреждены ЛЭП. Об этом ДАН сообщил сегодня представитель коммунального предприятия «Вода Донбасса». «Около 19:30 работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена, вблизи объекта повреждены линии электропередачи», — сказал собеседник агентства. Представитель предприятия добавил, что из соображений безопасности персонал станции будет эвакуирован. «Завтра начнем осмотр окрестностей ДФС, попробуем определить характер и масштаб повреждений», — подчеркнул представитель «Воды Донбасса». Отметим, что район ДФС остается одной из наиболее «горячих точек» в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны ВСУ. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов. Читайте также: Перемирие в Донбассе сорвано, — МИД Германии

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СБУ объявила задержанного в Донбассе россиянина Агеева террористом

Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала действия задержанного в Донбассе россиянина Виктора Агеева как терроризм. «Действия Агеева квалифицируются как терроризм», — заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак. Он добавил, что в ближайшее время уголовное дело в отношении россиянина будет расследовано. Грицак также сообщил, что с Агеевым встретилась его мать, которая ранее обратилась к президенту Украины с просьбой о помиловании сына. «Это не совсем наша компетенция, но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу», — добавил глава СБУ. Ранее в ЛНР заявили, что 24 июня в районе Бахмутской трассы украинская диверсионно-разведывательная группа убила двух ополченцев и четверых похитила. По версии украинских СМИ, среди них был «российский контрактник» Виктор Агеев. «Фейковые разоблачения» Минобороны России опровергло сообщения о захвате «российского военнослужащего». Как заявили в ведомстве, Агеев действительно служил в российских вооруженных силах, но в мае 2016 года уволился в запас и на службу по контракту не поступал. «Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», — подчеркнули в министерстве. В Минобороны прокомментировали также снимки страниц военного билета Агеева, распространенные украинскими властями. На второй странице документа есть запись, что он уволен в запас в мае 2016 года, отметили в ведомстве. В военном билете была бы и запись о поступлении Агеева на службу по контракту, но украинские спецслужбы «по незнанию не успели ее нарисовать», заявили в Минобороны. По этой причине в Киеве не стали публиковать фотографии других страниц военного билета и использовали СМИ для распространения «фейковых разоблачений», подчеркнули в ведомстве. Атаки на информационном фронте Агеев добровольно вступил в ряды Народной милиции ЛНР, где служил в звании ефрейтора, сообщил официальный представитель милиции Андрей Марочко. По словам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филиппоненко, украинское командование пытается выдать пленных ополченцев за кадровых российских военнослужащих, якобы воюющих в Донбассе. Он отметил, что «атаками на информационном фронте» украинские силовики пытаются компенсировать отсутствие успехов на фронте военном. «Ввиду отсутствия успехов украинское командование решило их придумать», — сказал Филиппоненко. Приурочено к визиту представителей США Показанный на украинском ТВ сюжет с якобы «признанием» Агеева спецслужбы Украины в большой спешке «слепили» к визиту представителей американских властей, заявили 10 июля в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). В пресс-службе обратили внимание на «рваный» монтаж интервью — «нарезку с выборкой только нужных украинским пропагандистам слов». Кроме того, опираясь на якобы показания Агеева, украинские СМИ называли его «российским спецназовцем», подписавшим контракт в совершенно другой воинской части ЮВО, а потом «одномоментно» забыли об этом. «Все эти и другие „ляпы“ не оставляют сомнений в том, что сам телесюжет лепился украинскими спецслужбами в большой спешке исключительно к проходившему визиту представителей администрации США на Украину», — резюмировали в пресс-службе. На опубликованном «по недосмотру СБУ» видео Агеев сам заявил, что и так называемый «контракт», и свое «воинское звание» «ефрейтор» он подписывал и получал в Луганске. А там действующих российских военнослужащих «не было и нет», подчеркнули в ЮВО. Москва занимается судьбой Агеева Российское посольство в Киеве ведет активную работу по защите прав и законных интересов российского гражданина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что консульскому отделу дипмиссии «дано указание держать этот вопрос на постоянном контроле». В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия рассматривает все необходимые действия для защиты интересов российских граждан, захваченных на Украине. Власти Украины ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в дела страны. В Москве обвинения отрицают, указывая на их неприемлемость. Российское Минобороны называло заявления Киева по этому поводу «абсолютной чушью», которая «не поддается никакой критике». Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — несмотря на неоднократные обвинения, никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов. Читайте также: Глава СБУ: Путин дал Суркову новое задание по Украине

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