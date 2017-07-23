Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 июля 2017

Конструктивный Катар

Деструктивный Катар закончился. На смену ему идет новый, конструктивный Катар ищущий "новые перспективы".* * *Прошло менее двух лет, после ввода российских войск в Сирию.Такой вот поворот фактически на 180 градусов менее чем за 2 года. От угрозы интервенции в Сирию после ввода российских войск до рассказов про дружбу с Россией.Впрочем, наблюдая аналогичную эволюцию внешней политики Турции, это уже не удивляет. Стоит помнить, что вся "конструктивность" Катара, как и "конструктивность" Эрдогана, проистекает не из их доброй воли, а из военно-политических обстоятельств, которые вынудили эти страны кардинальным образом сменить свою политику в сирийской войне. Это к вопросу о том, что меняет российское военное присутствие в Сирии. На практике, сирийская операция, самым решительным образом меняет Ближний Восток, когда привычные расклады и ориентиры перестают работать и мы наблюдаем, как в режиме реального времени формируется новый облик Ближнего Востока.

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ВАЖНО: Катар предлагает Доху как платформу для переговоров по Сирии

Катар предлагает Доху как платформу для переговоров всех сторон сирийского конфликта и сам готов принять участие в любых возможных переговорных форматах, заявил в интервью РИА Новости посол эмирата в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя. «Мы готовы — как страна, имеющая многолетний опыт посредничества в тех или иных конфликтах на Ближнем Востоке — мы можем предложить Доху в качестве платформы по переговорам для всех партий, чтобы различные игроки могли вести переговоры и Россия могла бы возглавлять этот процесс», — сказал посол. Катар готов принять участие в любых возможных переговорных форматах по Сирии, которые помогут уладить конфликт, заявил аль-Аттыйя. «Мы могли бы принять участие в любого рода переговорных форматах, которые помогут уладить конфликт», — добавил он. Читайте также: «Мы имеем дело с трагедией»: Рим может остаться без питьевой воды

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Россия раздала 2,8 тонны гуманитарной помощи в Сирии

Российские военные за сутки провели в Сирии семь гуманитарных акций, в ходе которых около тысячи местных жителей получили почти три тонны гумпомощи.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Общий вес гуманитарного груза – 2,8 тонны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть акций проведено в городе Алеппо, местному населению выдано две тонны продовольственных наборов, одна акция – в провинции Латакия, местному населению выдано 800 килограммов продовольственных наборов.

Уточняется, что всего проведена 1521 гуманитарная акция. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 262 людям.

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В Сирии заявили об освобождении нескольких населенных пунктов от террористов

Сирийская армия и отряды народного ополчения освободили от террористов два населённых пункта — Дахиля и Эс-Сабхи — к востоку от Ракки, где располагается форпост группировки ИГИЛ*. Об этом пишет Лайф со ссылкой на портал «Сурия аль-Эн».

В результате военнослужащим удалось выйти к южному берегу реки Евфрат. Сейчас они угрожают боевикам, которые осадили Дейр-эз-Зор.

Отметим, что Дахиля и Эс-Сабхи находятся поблизости от газового месторождения Сабхави, которое было возвращено под контроль правительственных сил.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Сирийская армия достигла берега реки Евфрат

Сирийские войска достигли берега реки Евфрат и продолжают наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, передаёт Al Masdar.

По информации агентства, правительственной армии удалось вернуть под свой контроль деревни Дахиль и Эс-Сабхи, а также юго-восточное предместье Ракки.

Отмечается, что теперь военные смогут продвинуться к городу Дейр-эз-Зор, который является последним крупным населённым пунктом, удерживаемым боевиками ИГ.

Ранее сообщалось, что более 40 нефтяных вышек возвращены под контроль сирийских властей в Ракке.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Коротко по Сирии

Коротко об основных изменениях на сирийских фронтах за последнюю неделюПользуясь перемирием с американскими "прокси", САА и ее союзники продолжают развивать целый ряд наступательных операций в разных районах страны против Халифата и "Ан-Нусры". С учетом того, что перемирие позволило высвободить существенные силы с других фронтов, сирийская армия получила возможность нарастить силы на ряде направлений, что привело к тому, что последовали новые территориальные приобретения. Где-то боевики смогли уперется рогом и затормозить наступление, где-то – не получилось.Обогнув клин у Табки и Ресафы, САА не стали прямолинейно переть на Дейр-эз-Зор и оазис Сухна, а предварительно повернули на северо-восток к Евфрату, стремясь поставить блок для распространения легкой пехоты SDF по южному берегу Евфрата к востоку от Ракки. В этом шаге можно без труда увидеть, что помимо текущих мотивов связанных с войной против Халифата, все чаще стороны в своих действиях учитывают ситуацию, которая образуется после разгрома Халифата, что и проявляется в данной гонке за территориальным контролем. Занятие части южного берега Евфрата и данный обходной маневр, калькируют аналогичный обход осуществленный к югу у Ат-Танфа с целью выхода к сирийско-иракской границе.В силу недостатка сил, как и на юге, США и SDF не смогли помешать этому. При этом, САА сохраняют как опцию прямолинейного наступления на Дейр-эз-Зор, так и наступления на юг к оазису Сухна. Это пожалуй самое значимое оперативное изменение за последнюю неделю.Американцы и курды продолжают уваязать в штурме жилых кварталов Ракки. Определенный прогресс в уличных боях есть, но тут как и в Мосуле, потребуется значительное время, чтобы перемолоть оборонительные позиции боевиков вместе с жилыми кварталами и удерживаемыми там в заложниках мирными жителями. Для прикрытия курдов от турок, США задумали своеобразный ребрендинг с включением YPG в SDF, но как и в случае с ребрендингом "Ан-Нусры" на это врядли кто-то купится, особенно турки, для которых курдские манипуляции США выглядят как откровенная провокация со стороны партнеров по НАТО. Периодические попытки турок прощупать оборону афринских курдов и провокационные обстрелы курдской территории отражают степень раздражения Эрдогана текущим положением дел в Северной Сирии. Но более активно давить на курдов он пока не может, так как США прикрывают курдов Рожавы, а Россия и Иран судя по всему не дают Эрдогану добро на оккупацию Африна. Впрочем, разбор турецкой стратегии в северной Сирии, включая положение в Идлибе достоин отдельного материала.Пользуясь перемирием на юге, САА и Хэзбалла активизировали наступление на границе с Ливаном против "Ан-Нусры", добившись существенных тактических успехов, хотя потери с обеих стороны были вполне сопоставимы. В этом собственная и заключается главная военная польза от подобных перемирий – если в обычных условиях до подобных анклавов руки просто не доходили, так как банально не хватало сил, то в условиях затухания части фронтов, можно заняться даже такими второстепенными анклавами. Зачистка приграничных с Израилем и Ливаном территорий, важный шаг на пути прекращения внешней подпитки боевиков в западных районах страны. С учетом гористой местности и упорного характера обороны боевиков, бои тут могут затянутся, но как и в случае с Вади-Барада, этот вопрос вполне можно решить в среднесрочной перспективе (в том числе и путем реализации сценария с вывозом непримиримых в Идлиб). Важную роль в развитии этого сценария может сыграть и перемирие в Восточной Гуте, где наступательные порывы САА в последние месяцы давали весьма ограниченные результаты. Расход человеческих и материальных ресурсов был значителен, а отдача весьма скромная. В рамках сделки с США, было объявлено перемирие, которое обеспечат США и РФ. Переговоры прошли при посредничестве Египта.Наступление в Восточной Хаме на Акербат по сути увязло в обороне боевиков. Командование "черных" здесь достаточно грамотно распорядилось имеющимися ресурсами и смогло втянуть наступающие сирийские войска в затяжные позиционные бои, которые не привели на данном этапе к достижению существенных оперативных результатов. Переброшенных резервов пока не хватило, чтобы радикально переломить ход событий в пользу САА.Наступление к Абу-Кемалю так же тормозится достаточно грамотной маневренной обороной боевиков, которые используя тактику высокомобильных групп насыщенных противотанковым оружием, покусывают наступающие сирийские части, которые за неделю потеряли около 10-12 единиц бронетехники и несколько десятков убитыми, ранеными и пленными (в основном потери пришлись на иранских "прокси"). Аналогичным образом боевики действуют в провинции Анбар, покусывая части "Хашд-Шааби", серьезно мешая налаживанию полноценного сообщения между Ираком и Сирией к северо-востоку от Ат-Танфа, который сейчас оказался фактически отрезан от основных событий. Вероятность вывода оттуда американских сил в среднесрочной перспективе достаточно существенная.Также достаточно медленно развиваются события между Араком и оазисом Сухна. Потерпев тактическое поражение у Арака, командование "черных" смогло провести достаточно грамотную перегруппировку и затормозить наступление группировки САА наступавшей от Пальмиры. Но в свете развития наступления САА к востоку от Ресафы, добиваясь ограниченных успехов в отражении наступления САА в центральных районах страны, боевики не успевают решить задачи по стабилизации фронта к югу от Евфрата, так как пользуясь поддержкой авиации и большим превосходством в бронетехнике, САА легко прорывает слабую завесу отрядов легкой пехоты Халифата, которая мало того, что потрепана в предыдущих боях, так еще и потеряла практически всю тяжелую технику в сражениях за между Джирой и Табкой. Единственный реальный вариант для "черных", это организация внезапного контрудара во фланг наступающей к югу от Евфрата группировки, но сосредоточение резервов для этого требует сил и времени, а также скрытности. В силу общего безрадостного для Халифата стратегического положения, производить такие перегруппировки становится все сложнее. Отсюда и амбициозные наступательные планы САА.Дейр-эз-Зор держится, хотя прошло уже более полу-года как анклав был рассечен боевиками на две части. По-прежнему сохраняется угроза последнего и решительного наступления Халифата с целью уничтожения героического гарнизона. Времени для этого у "черных" остается все меньше, да и постепенное приближение фронта к Дейр-эз-Зору с запада, вынуждает боевиков отправлять часть сил навстречу наступающим частям САА, что косвенно облегчает положение Дейр-эз-Зора. Но вполне можно предположить, что в ближайший месяц боевики могут собрать порядка 4-5 тыс. человек с бронетехникой для удара по 137-й базе или по авиабазе. Если до конца лета они не смогут изменить положения дел с анклавом, то далее у них такой возможности скорее всего уже не будет, ибо танки Сухейла скорее всего уже в этом году покажутся на горизонте.В целом, дела у САА идут достаточно неплохо, но проблемы на ряде направлений указывают на то, что враг еще до конца не сломлен и недооценивать его не стоит. Военная машина Халифата несмотря на потери и дезорганизацию еще вполне боеспособна, что проявляется как в потерях САА, так и в срыве темпов операций на ряде направлений. Очевидно, что полный разгром военных структур Халифата еще потребует определенного времени и существенных жертв.Вместе с тем, все активнее на первый план выходят вопросы о том, что будет с Сирией после победы над Халифатом, что будет неизбежно проявляться как в продолжении текущих, так и в последующих операциях в центральных и восточных районах Сирии. Ситуация напоминает гонку между СССР и союзниками за контроль над Восточной и Центральной Европой на закате второй мировой войны.Полноценные обзоры по Сирии возобновятся на следующей неделе.Подборку фото и видео по последним событиям в Сирии сделаю отдельно ближе к вечеру.

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Армия Сирии перешла в новое наступление на террористов

Военные отбили ряд деревень у боевиков «Исламского государства»

Сирийская арабская армия возобновила наступательную операцию на позиции террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в юго-восточной части провинции Ракка и достигла реки Евфрат.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на ливанское агентство Al Masdar.

Военные отбили ряд деревень, которые находились под контролем боевиков.

Согласно информации военных, освобождены деревни Аль-Дахила, Бир-Аль-Сабхави и Аль-Сабхави в юго-восточной деревне Ракка.

С освобождением этих деревень сирийская арабская армия теперь получила доступ к реке Евфрат и границам города Дейр-Эззор, который находится на правом берегу реки.

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Власти Сирии не применяли химического оружия «с апреля», — Пентагон открестился от инсценировок боевиков

Глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд фактически признал все постановочные видео сирийских боевиков «оппозиции» ложью, заявив, что власти Сирии не применяли химического оружия с момента удара США по сирийской авиабазе в апреле. Это заявление было сделано генералом Данфордом на форуме по безопасности Aspen Institute. «Асад получил в апреле сигнал, что будут последствия, если использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Время прошло, и он не использовал его с того времени», — заявил генерал, легко приписав победу над «химическими атаками», организовываемыми американскими выкормышами, Америке. Итак, единственной «настоящей» и «легитимной» химической атакой США признали только постановку в Хан Шейхуне. За ней последовал удар «Томагавками» по сирийскому военному аэродрому Шайрат. Стало быть, Пентагон открестился от многочисленных попыток сирийских боевиков так называемой оппозиции инсценировать химические атаки с мая по июль, которые подробно освещала «Русская Весна». Читайте также: «Белые сказки»: Химатаки и бессмертные спасатели на службе США (ФОТО) Такие попытки предпринимались боевиками в Восточной Гуте и в пригороде Дамаска, однако, были обойдены вниманием западной прессы то ли по причине топорности постановок, то ли потому, что Америке эта «химатака» не нужна в данный момент. В начале июля ряд оппозиционных сирийских информационных интернет-порталов заявили о применении хлора в Айн-эт-Терме, командование сирийской армии оперативно опровергло эти сообщения. Читайте также: Шок: От химатаки в Дамаске у боевиков появились вши и признаки употребления героина (+ВИДЕО, ФОТО)

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Американцы довольны работой с Россией по Сирии

По его словам, за более чем год сотрудничества с Россией по предотвращению инцидентов в Сирии удалось успешно осуществить тысячи боевых вылетов, пишет Лайф.

«Я доволен теми мерами предотвращения инцидентов, которые действуют сейчас с Россией. И то, как Россия коммуницирует с Ираном и властями Сирии. Благодаря этому мы можем сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ* и «Аль-Каидой»*, а также обезопасить наших людей», — отметил он.

В то же время Данфорд ранее заявлял, что «Россия — это наиболее серьёзная угроза» из всех, с которыми сталкиваются США.

* Организации запрещены в РФ решением Верховного суда.

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Удар «Тигров» и ВКС РФ выводит армию к реке Евфрат и к провинции Дейр эз-Зор (КАРТА)

Сирийская армия при поддержке ВКС России возобновила свое наступление в южной части провинции Ракка в субботу, атакуя позиции ИГИЛ вблизи реки Евфрат. Во главе со штурмовой дивизией «Тигры» Вооруженные силы САР освободили ряд поселков, которые находились под контролем террористов. В ходе боев были уничтожены Медиа-крыло Tiger Force сообщило, что САА взяла под контроль населенные пункты Аль-Дахила, Бир-Аль-Сабхави и Аль-Сабхави на юго-востоке Ракки. С освобождением этих поселков Армия Сирии теперь выходит к реке Евфрат и границам провинций Дейр эз-Зор и Аль-Ракка. ВКС РФ и ВВС САР снова сыграли важную роль в этом победоносном наступлении, разгромив оборонительные позиции, военные объекты и технику врага. Агентство SANA сообщает, что в провинции Ракка в посёлке Маадан и населённом пункте Бир Ас-Сабхави военная авиация нанесла серию бомбовых ударов по скоплениям и путям снабжения ИГИЛ*. Уничтожены несколько штабов террористов и пикапы с крупнокалиберными пулемётами. Читайте также: Огонь с небес: ВКС РФ уничтожили множество техники и объектов у цитадели ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Откровения генерала Данфорда

На конференции в Аспене, где вчера выступал глава спецопераций США генерал Томас, продолжились публичные откровения на тему американо-российских отношений и сирийской войны.На сей раз отметился глава комитета начальников штабов генерал Данфорд, который уже неоднократно отмечался воинственными заявлениями в адрес России http://colonelcassad.livejournal.com/227 8173.html И на сей раз он не изменил себе. http://www.mk.ru/politics/2017/07/23/pen tagon-rossiya-samaya-moshhnaya-iz-ugrozh ayushhikh-ssha-stran.html – цинкТакже Данфорд отметил, что:1. Cделка по покупке систем ПВО С-400 Турцией у России по американским данным пока не заключена и если это произойдет, это бы вызвало серьезное беспокойство.2. Россия и Иран добились определенного прогресса в Сирии, но стратегические цели России и Ирана различаются, так что американцы надеются, что это приведет к реальной конкуренции России и Ирана в Сирии и они перестанут вместе поддерживать режим Асада.3. Нельзя допустить военной конфронтации с Россией, так как это чревато риском конфликта с крупнейшей ядерной державой, которая может нанести неприемлемый военный ущерб США.4. Власти Сирии якобы испугались угроз США и не применяли хим.оружие с апреля 2017 года, поэтому США большие молодцы. Сам себя не похвалишь – никто не похвалит, даром, что вся история с Хан-Шейхуном очевидная постановка.В целом, выступление Данфорда вполне укладывается в текущий курс администрации Трампа, которая стремится несколько сгладть острые углы в отношениях с РФ и поддержать выполнение сделки по Сирии.Признавая успехи России и Ирана в Сирии (а следовательно, как бы признавая провал предшествующей политики США), американцы продолжают надеяться, что российско-иранский альянс распадется и России не удастся добиться всех своих целей в Сирии.Относительно диферамбов российским оборонным возможностям, то это достаточно серьезное изменение со времен Обамы, так как тогда вслед за Обамой американский генералитет был частенько склонен представлять Россию региаональной страной с средними оборонными возможностями (за пределами вариантов с ядерным оружием). Это обусловлено как накалом антироссийской информационной кампании в США, где требуется нагнетать российскую угрозу, так и желанием выбить дополнительные оборонные ассигнования на 2018 год, где страшилки про военную угрозы для США со стороны России, Китая, Ирана и КНДР, должны привести к увеличению оборонного бюджета, который при Обаме был несколько сокращен.Именно увеличение финансирования вооруженных сил, является фактором, который примиряет часть генералитета и оборонно-промышленного комплекса с Трампом, так как при всех завихрениях своей внешней политики, он достаточно благожелательно смотрит на вопрос увеличения оборонного бюджета. Поэтому и требуется расписывать угрозы со стороны "плохих парней". Это не только вопрос безопасности, но и вопрос наживы.Во всем этом достаточно свежо выглядит лишь тезис о том, что США на данном этапе могут концентрироваться лишь на одной из угроз, тогда как ранее в заявлениях американских генералов и военных теоретиков красной нитью проходила мысль, что для поддержания безоговорочной военной гегемонии, США должны иметь возможность решать подобные проблемы сразу в нескольких регионах мира одновременно, стремясь к полному военному превосходству над совокупными возможностями сразу нескольких стран-противников США. При Клинтоне и Буше-младшем примерно так и было. Но времена этой безоговорочной гегемонии ушли в прошлое – США несколько ослабли, все названные Данфордом оппоненты усилились. Это еще один характерный симптом общего ослабления американской всемирной гегемонии, которую подтачивают "плохие парни".

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Огонь с небес: ВКС РФ уничтожили множество техники и объектов у цитадели ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)

Сирийская Армия при поддержке авиации ВКС России ведет успешные боевые действия на направлении «Акербат» в восточной части провинции Хама. Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности операции. «Только за несколько часов работы российской авиации днем 20 июля было уничтожено 3 пикапа с крупнокалиберным пулеметом и один автобус с боевиками, кроме того, удары наносились и по позициям боевиков, в результате по меньшей мере около 50 боевиков погибло, около двух десятков было ранено», — рассказал офицер. «Ночью с 20 на 21 июля удары наносились но крупным объектам террористов. В результате огневого поражения было уничтожено 3 пункта управления, 6 складов с оружием, боеприпасами и другим военным имуществом. В том числе ИГИЛ* в результате налета понес потери в технике: 4 автомобиля с крупнокалиберными пулеметами и 23 мм зенитными установками и 2 автобуса для переброски живой силы. Уничтожено свыше полусотни боевиков, порядка двадцати получили ранения», — добавил собеседник «Русской Весны». «Также в рамках планового огневого воздействия по позициям террористов и их объектам, расположенными в глубоком тылу, были нанесены удары по 6 местам сосредоточения боевиков, что привело к уничтожению одного пункта управления и порядка трех десятков террористов. Одновременно с этим артиллерией САР на различных участках линии соприкосновения в ходе обстрелов позиций противника было уничтожено 3 автомобиля с крупнокалиберным пулеметом и автобус с боевиками — потери в живой силе более семидесяти боевиков, порядка тридцати — ранено. Кроме того, обстрелам артиллерии подверглись 6 опорных пунктов ИГИЛ и 4 района скопления боевиков — уничтожено порядка двух десятков террористов», — добавил военнослужащий. Читайте также: Реки крови в «раю исламистов»: Крупнейшие банды начали жестокую войну, отбивая друг у друга сирийские города (ВИДЕО, ФОТО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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