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Петровские смотрины 2017, г.Мышкин

14:23. 23 июля 2017 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:
Петровские смотрины 2017, г.Мышкин

Петровские смотрины – это летняя школа для девушек, желающих приобщиться к русской традиционной культуре.

В этом году главной темой лекционных и практических занятий смотрин стала северно-русская свадьба, ее традиции и обычаи проведения. Для девиц была подготовлена увлекательная и насыщенная программа от лучших педагогов – фольклористов и этнографов, искусствоведов и дизайнеров России. Интерактивные занятия в музеях Ярославской области, живое и доброжелательное общение в уникальной молодежной атмосфере – все это и есть Петровские смотрины.

Татьяна Ершова (Свердловская область) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Татьяна Ершова (Свердловская область)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Виктория Гордымова (г. Екатеринбург) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Виктория Гордымова (г. Екатеринбург)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Победительница Петровский смотрин 2017 года - Вероника Гуляева (г. Нижний Новгород) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Победительница Петровский смотрин 2017 года – Вероника Гуляева (г. Нижний Новгород)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Анастасия Власова (г. Москва) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Анастасия Власова (г. Москва)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Дарья Петропавловская (г. Переяславль-Залесский) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Дарья Петропавловская (г. Переяславль-Залесский)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Дарья Петропавловская (г. Переяславль-Залесский) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Дарья Петропавловская (г. Переяславль-Залесский)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Татьяна Ершова (Свердловская область) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Татьяна Ершова (Свердловская область)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Анастасия Власова (г. Москва) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Анастасия Власова (г. Москва)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Победительница Петровский смотрин 2017 года - Вероника Гуляева (г. Нижний Новгород) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Победительница Петровский смотрин 2017 года – Вероника Гуляева (г. Нижний Новгород)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Виктория Гордымова (г. Екатеринбург) Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)
Виктория Гордымова (г. Екатеринбург)
Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)

 

Источник: http://www.perunica.ru/chistiy_ist/9290-petrovskie-smotriny-2017-gmyshkin.html

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