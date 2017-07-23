Петровские смотрины 2017, г.Мышкин

Петровские смотрины – это летняя школа для девушек, желающих приобщиться к русской традиционной культуре.

В этом году главной темой лекционных и практических занятий смотрин стала северно-русская свадьба, ее традиции и обычаи проведения. Для девиц была подготовлена увлекательная и насыщенная программа от лучших педагогов – фольклористов и этнографов, искусствоведов и дизайнеров России. Интерактивные занятия в музеях Ярославской области, живое и доброжелательное общение в уникальной молодежной атмосфере – все это и есть Петровские смотрины.



Татьяна Ершова (Свердловская область)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)



Виктория Гордымова (г. Екатеринбург)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)



Победительница Петровский смотрин 2017 года – Вероника Гуляева (г. Нижний Новгород)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)



Анастасия Власова (г. Москва)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)



Дарья Петропавловская (г. Переяславль-Залесский)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)



Дарья Петропавловская (г. Переяславль-Залесский)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)



Татьяна Ершова (Свердловская область)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)



Анастасия Власова (г. Москва)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)



Победительница Петровский смотрин 2017 года – Вероника Гуляева (г. Нижний Новгород)

Фотограф Анна Ярунова (г. Ярославль)