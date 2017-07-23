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Особый ум дельфинов. Инопланетные морские жители

19:20. 23 июля 2017 Просмотров - 407 2 коммент. Опубликовал:

С древних времен люди слагали о дельфинах много мифов и легенд. И каждый раз подчеркивали особый ум этих удивительных существ. Однако только теперь ученые смогли объяснить их выдающиеся способности. Исследователи выдвинули гипотезу о том, что дельфины могут быть инопланетными жителями. Откуда появилась эта версия? Правда ли, что водные обитатели умнее людей, и почему тогда они не создали свою цивилизацию?

Метки: инопланетные расы, разумные дельфины, цивилизация
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