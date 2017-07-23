Особый ум дельфинов. Инопланетные морские жители
19:20. 23 июля 2017 Просмотров - 407 2 коммент. Опубликовал: Neils
С древних времен люди слагали о дельфинах много мифов и легенд. И каждый раз подчеркивали особый ум этих удивительных существ. Однако только теперь ученые смогли объяснить их выдающиеся способности. Исследователи выдвинули гипотезу о том, что дельфины могут быть инопланетными жителями. Откуда появилась эта версия? Правда ли, что водные обитатели умнее людей, и почему тогда они не создали свою цивилизацию?
loading...
https://www.youtube.com/watch?v=X2mlhl10k5w&t=897s -Серебряная вспышка. Сириус. Антитворец. Землепользование.
Терра. Гиперсфера. Вселенная. Аренда земли. Рапс.
loading...
Интересная мысль, но похоже человечество является на земле инопланетянами. По их поведению и отношению к земле и братьям меньшим.