Особый ум дельфинов. Инопланетные морские жители

С древних времен люди слагали о дельфинах много мифов и легенд. И каждый раз подчеркивали особый ум этих удивительных существ. Однако только теперь ученые смогли объяснить их выдающиеся способности. Исследователи выдвинули гипотезу о том, что дельфины могут быть инопланетными жителями. Откуда появилась эта версия? Правда ли, что водные обитатели умнее людей, и почему тогда они не создали свою цивилизацию?