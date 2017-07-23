Новости Украины и Новороссии 23 июля 2017
- 14:42 Мы моем деньги, а ты ничтожество.
- 14:39 Шатун – 2 и пропаганда.
- 14:28 Украинский «Миротворец» запустил автоматическое распознавание лиц на фото в Интернете.
- 13:29 Порошенко будет умолять Запад усилить санкции против России.
- 04:30 Украинское болото: Яценюк обвиняет власть и требует навести порядок в стране (ВИДЕО).
- 03:00 Нереализованные амбиции: чем завершились переговоры Порошенко и Лукашенко.
- 02:00 Польша боится остаться без Украины.
Мы моем деньги, а ты ничтожество
Украинские борцы с коррупцией. Несмешной анекдот.
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Шатун – 2 и пропаганда
Воскресное размышление о Суркове, пропаганде и шароварах
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Украинский «Миротворец» запустил автоматическое распознавание лиц на фото в Интернете
Скандально известный украинский ресурс «Миротворец» запустил приложение, которое позволяет автоматизировать поиск и распознавание лиц на фотографиях, загружаемых в Сеть.
Приложение запущено с целью поиска тех, кого сегодня на Украине называют сепаратистами и террористами.
«Чтобы кому-то хорошо спалось, немного скриншотов. Объяснять ничего не будем. Все и так понятно. Просто тестируем Мордораспознаватель», — говорится в сообщении.
Примечательно, что тест программного обеспечения прошел на фотографиях 2014-2015 годов.
Учитывая, как работает то, что создано при майданной власти, «Мордораспознаватель» предвещает многие минуты позора своим создателям и пользователям. Вспомнить хотя бы новейшую разработку украинской оборонки — миномет «Молот», на счету которого уже около пяти жертв среди украинских военных.
Напомним, против сайта «Миротворец» на Украине уже открыто уголовное дело по обвинению в публикации личных данных ряда иностранных граждан.
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Порошенко будет умолять Запад усилить санкции против России
Украинский президент Украины Петр Порошенко сказал, что будет требовать усилений санкции против России.
«Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против России в соответствии с недавним решением саммита G7», — написал Порошенко в Facebook.
Напомним, что украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также людей, взявших в руки оружие для защиты родной земли.
Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.
В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой. Кроме того, не утихают систематические обстрелы с позиций ВСУ. Украинский агрессор в любой момент может перейти в массированное наступление.
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Украинское болото: Яценюк обвиняет власть и требует навести порядок в стране (ВИДЕО)
Всё новое — это хорошо забытое старое. Вот так и на Украине — всё крутится вокруг одних и тех же политиков.
Не могут в этой стране найти тех, кто бы работал на благо государства. Ну, или выгнать их навсегда, как это сделали в Грузии с Саакашвили. Точнее не хотят. А как итог — приход «бывших» и нежеланных деятелей, которые как раз и добились того, что Украина сегодня — это политическое болото.
Один из таких «мудрых» и «нужных» украинских политиков — экс-премьер-министр государства Арсений Яценюк, вновь решил войти в большую игру. Да еще как! Сходу отметился громогласными заявлениями, осуждающими конституционный строй на Украине.
«Настало время навести порядок в системе управления страной. Двое- или троевластие в стране приводит к безвластию и безответственности. Новая украинская (конституция, – прим. РВ.), а вернее изменения в действующую украинскую конституцию являются безотлагательными», — отметил на заседании кабинета министров (возглавляемого Гройсманом) в Киеве.
К тому же Яценюк отметил, что именно правительство несет полную ответственность перед украинским народом, а также подчеркнул факт необходимости входа Украины в состав Евросоюза и НАТО (см. видео).
Впрочем, подобное суждение Арсения Яценюка никак не может свидетельствовать о том, что бывший украинский премьер действительно желает добиться чего-то выгодного для Украины и её граждан. Так как биография Яценюка может свидетельствовать о том, что именно он и его «друг» Петр Порошенко являются ответственными за тот «бардак», который сегодня наблюдается у власти.
Ко всему прочему, не стоит забывать и о личных «достижениях» Яценюка. В частности, именно он с 2014 по 2016 годы управлял правительством, а также воплощал в жизнь идеи становления государственности на Украине. Именно лидер украинской партии «Народный фронт» отвечал за то, какая будет Незалежная после майдана. И именно он в ответе за «распил» средств, которые вместо реформ ушли в карманы чиновников.
Так что, если рассматривать новые инициативы Арсения Яценюка, то суть их никак не изменилась. Очевидно, что он вновь хочет занять пост повыше, чтобы осуществлять там свои старые планы. А судя по тому, что его еще до сих пор не выдворили из страны, то за подобным круговоротом на Украине можно будет наблюдать еще долгое время.Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Нереализованные амбиции: чем завершились переговоры Порошенко и Лукашенко
В Киеве состоялась встреча президентов Украины и Белоруссии, на которой главы государств активно обсуждали развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
Александр Лукашенко заявил, что потенциал у отношений Минска и Киева «величайший».
Между тем эксперты отметили, что, несмотря на громкие слова, никаких «прорывных» соглашений в экономической сфере достигнуто не было.
Киевский интерес
Сложно сказать, для кого этот визит был более важен: для белорусского президента, стремящегося подчеркнуть миротворческую роль Минска на фоне продолжающегося гражданского конфликта на Украине, или для украинского лидера, который благодаря посредничеству белорусского коллеги пытался продвигать интересы Украины в ЕАЭС.
Судя по всему, итогами саммита в пятницу удовлетворены были оба.
Сам Порошенко на переговорах в расширенном составе с главой белорусского государства заявил: «Развитие тесных отношений с соседними странами, в первую очередь с Белоруссией, для нас остаётся важнейшим приоритетом».
Он также отметил экономический эффект саммита: «Как вы уже сказали, только количество подписанных контрактов сегодня на бизнес-форуме окупило наши визиты. Поэтому, хотя нашу дружбу невозможно измерить деньгами, очень важно, чтобы наши страны на основе взаимовыгодного сотрудничества получали конкретные результаты».
«Я уверен, что на Украине вас знают как государственного деятеля, нацеленного на максимально эффективный и конкретный результат», — резюмировал президент Украины.
Однако украинские страхи, связанные как с самой Белоруссией, так и с её особыми отношениями с Россией, нашли проявление непосредственно накануне встречи. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что запланированные на сентябрь белорусско-российские учения «Запад-2017» могут стать началом российской агрессии как против Киева, так и против стран Европы.
По его словам, «предстоящие учения „Запад-2017“ чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией или Белоруссией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений».
В том же духе высказался в интервью Reuters командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он заявил, что, по данным восточноевропейских стран, речь может идти о «троянском коне».
По этой версии, после учений Россия «оставит в Белоруссии вооружение для других операций». Правда, американский генерал признал, что пока нет оснований подозревать Москву в таких планах. В свою очередь, посол Польши в США Петр Вильчек заявил об «атмосфере страха и неопределённости» из-за недостатка прозрачности вокруг «Запада-2017».
Александру Лукашенко в Киеве пришлось в очередной раз убеждать украинцев в отсутствии угрозы, исходящей со стороны Белоруссии.
При этом официальный Минск акцентировал внимание на том, что он и сам страдает из-за непростых отношений между Россией и Украиной. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Беларусь страдает из-за этого конфликта, из-за того, что существуют взаимные санкции между Россией и Европейским союзом. Опасность для Беларуси ещё и в том, что на Украине, по официальным данным Киева, на руках 900 тыс. единиц незарегистрированного оружия. А по неофициальным данным, 3–4 млн, — отметил глава белорусского МИД.
— У нас открытая граница с Украиной 1084 км, и никто не знает, где может оказаться это оружие. Мы приняли на своей территории более 160 тыс. украинских беженцев, предоставили им права, фактически равные с правами белорусов».
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«Добрый друг»
В свою очередь, Пётр Порошенко подтвердил, что минские договорённости являются единственным и безальтернативным документом по деэскалации конфликта на Украине.
Он отметил, что получил заверения Александра Лукашенко в том, что «территория дружественной Белоруссии никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не станет границей войны».
Очевидно, что официальный Киев готов вернуться к мирным переговорам в Минске.
В Киеве рассчитывают на деятельное миротворческое участие Белоруссии. И Александр Лукашенко это участие пообещал, предварительно уточнив, что его личная позиция в отношении конфликта на востоке Украины не изменилась.
«Я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза. Я делал, делаю и буду делать только то, о чём меня попросят, — заявил он.
— Всё, что поручат мне, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди?! Вы, украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее, но ничем не отличающиеся от вас. И если вам трудно, в чём только сможем, мы всегда поможем».
Конкретно эта помощь будет выражаться в форме гуманитарных конвоев, которые будут формироваться в Белоруссии и через Киев отправляться в зону АТО.
«Прежде всего, я Петру Алексеевичу об этом сказал и попросил его. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути, — сказал глава Белоруссии на пресс-конференции после переговоров.
— И просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе. Люди-то ведь наши, делить нам нечего. Я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг. Мы в состоянии своим людям (я не считаю их чужими) помогать, кто попал в беду».
После этого Порошенко назвал Лукашенко «добрым другом», который всегда готов поддержать.
Славяне — ядро цивилизации
Во время встречи президентов много говорилось о необходимости увеличить товарооборот двух стран, о реализации совместных бизнес-проектов в сельском хозяйстве, в сфере авиастроения и ряде других.
В частности, Порошенко заявил о намерении в ближайшее время увеличить товарооборот между двумя странами до $5 млрд. В свою очередь, Лукашенко был ещё более оптимистичен: по его мнению, этот параметр должен вырасти в два раза — до $8 млрд.
«Мы видим серьёзные и реальные перспективы роста. Поставили задачу в ближайшее время выйти уже на $5 млрд нашего взаимного товарооборота», — передаёт слова украинского президента РИА Новости.
В то же время эксперты отмечают, что никаких серьёзных документов подписано не было.
«Замах был на рубль, а удар получился на копейку. Несмотря на активную раскрутку накануне, ничего по-настоящему «прорывного» в экономическом блоке визита не произошло.
В самом деле, не считать же «прорывами» договорённости о поставке пяти карьерных самосвалов БелАЗ-75131 с «АрселорМиттал Кривой Рог», двух карьерных самосвалов БелАЗ-75473 с «Новотроицкое карьерное управление» или 67 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов КЗС-1218A1 для ООО «Торговый дом „МТЗ-Беларус-Украина“? — прокомментировала RT итоги встречи лидеров двух стран эксперт по экономике гражданской кампании „Наш Дом“ Светлана Гречулина.
— Лукашенко только и осталось, что говорить про важность развития кооперационных связей, создания новых и развития имеющихся совместных промышленных производств.
Те $45 млн, о которых говорилось, — это больше протоколы о намерениях, а не реальные сделки. Кстати, и больной вопрос с демпингующими поставками в Украину белорусского цемента тоже не решили — его в Киеве просто не стали поднимать».
Значительно больше времени белорусский президент уделил попыткам представить свою страну своеобразным «центром равновесия» в Восточной Европе. Возможно, эти усилия прикладываются в противовес реализуемого сейчас в Центральной Европе проекта «Три моря», который совместными усилиями продвигают Польша, Венгрия, Хорватия и другие страны при поддержке США.
Напомним, что на прошедшем недавно в Варшаве первом саммите стран — участниц проекта «Три моря» (речь идёт о регионе, расположенном между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями) приняли участие президенты 12 стран Центральной Европы, а также президент США Дональд Трамп.
В связи с этим становятся понятны слова, сказанные Лукашенко в Киеве: «Мы, русские, украинцы — это ядро цивилизации в этой части Европейского континента».
Позднее, в ходе двусторонних переговоров, белорусский лидер напомнил, что Минск является постоянной площадкой для встреч по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, и заверил Порошенко, что украинцы могут рассчитывать на белорусов: «Если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем».
«Белорусско-украинские отношения, в отличие от отношений с некоторыми странами на постсоветском пространстве, за последние три года не только не деградировали, но в каких-то направлениях даже улучшились.
По-своему они уникальны, и в этом заслуга прежде всего белорусского руководства, поскольку ему удалось удачно сбалансировать свою позицию в ситуации между Украиной и Россией, занять роль арбитра как в политических, так и в экономических процессах, — заявил в интервью агентству БЕЛТА директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
— Минский переговорный процесс, подписанные в его ходе соглашения, рост взаимной торговли, использование Украиной Беларуси как драйвера для выхода на рынки СНГ, ЕАЭС — явное тому свидетельство».
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Вадим Долинин
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Польша боится остаться без Украины
Польские эксперты беспокоятся, глядя на последние прогнозы ООН по численности населения.
Директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талага на страницах издания Rzeczpospolita проанализировал данные ООН и назвал их катастрофическими для Польши.
А Украине и вовсе грозит демографический и экономический коллапс, приводит мнение эксперта украинский портал «Вести». По мнению Анджея Талаги, Украина может превратиться в безлюдную «пустыню».
По мысли эксперта, Польша-то может справиться с проблемой депопуляции, а через несколько лет ее экономика станет одной из крупнейших в мире. Главное, чтобы эти размышления не дошли до руководства ЕС, которое может прекратить все дотации, раз у Варшавы и так все нормально с экономикой.
К тому же снижение численности польского населения вполне может компенсироваться прибытием украинского: уже сейчас в Польше работают больше миллиона граждан соседней страны.
Украина же ни на дотации, ни на приток населения из других стран надеяться не может. Поэтому совсем скоро, как считает пан Талага, не останется этой буферной зоны между Польшей и Россией. То есть беспокоится он в первую очередь о своей стране, а не о соседней.
Украину эксперт рассматривает, видимо, как территорию, которая может немного замедлить наступление неприятеля, в случае чего. А если эту безлюдную «пустыню» займет Россия, да еще без боя, потому что ей биться будет не с кем? Тогда все пропало.
Хотя и сами украинцы, конечно, тоже эксперта интересуют. Ведь если их не будет, то кому доказывать свое моральное превосходство и кого обвинять в геноциде поляков?
Да и сейчас, отмечает пан Талага, Польша пытается спорить не с равноправным партнером, а с «прикованным к постели больным». Так что, говорит, не стоит бить Украину — она и так еле жива.
Последнюю перепись населения на Украине проводили в 2001 году. Тогда насчитали 48 миллионов человек. Но за прошедшие 16 лет произошло немало значимых событий: Крым вернулся в Россию, в Донбассе началась война. И пока нет точных оценок этих потерь для населения Незалежной.
Анджей Талага приводит свой прогноз: уже при нынешнем поколении Украина может вернуться к состоянию необжитой степи, какой она была 300 лет тому назад.
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Мария Балябина, радио Sputnik
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Виделапо тв встречу Лукошенко и Порошенко, там минуточку, оба счастливые и довольные. Вот Назарбаев с Порошенко встречался или только гуманитарку шлет?