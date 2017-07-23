Новости Украины и Новороссии 23 июля 2017

В Киеве состоялась встреча президентов Украины и Белоруссии, на которой главы государств активно обсуждали развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Александр Лукашенко заявил, что потенциал у отношений Минска и Киева «величайший».

Между тем эксперты отметили, что, несмотря на громкие слова, никаких «прорывных» соглашений в экономической сфере достигнуто не было.

Киевский интерес

Сложно сказать, для кого этот визит был более важен: для белорусского президента, стремящегося подчеркнуть миротворческую роль Минска на фоне продолжающегося гражданского конфликта на Украине, или для украинского лидера, который благодаря посредничеству белорусского коллеги пытался продвигать интересы Украины в ЕАЭС.

Судя по всему, итогами саммита в пятницу удовлетворены были оба.

Сам Порошенко на переговорах в расширенном составе с главой белорусского государства заявил: «Развитие тесных отношений с соседними странами, в первую очередь с Белоруссией, для нас остаётся важнейшим приоритетом».

Он также отметил экономический эффект саммита: «Как вы уже сказали, только количество подписанных контрактов сегодня на бизнес-форуме окупило наши визиты. Поэтому, хотя нашу дружбу невозможно измерить деньгами, очень важно, чтобы наши страны на основе взаимовыгодного сотрудничества получали конкретные результаты».

«Я уверен, что на Украине вас знают как государственного деятеля, нацеленного на максимально эффективный и конкретный результат», — резюмировал президент Украины.

Однако украинские страхи, связанные как с самой Белоруссией, так и с её особыми отношениями с Россией, нашли проявление непосредственно накануне встречи. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что запланированные на сентябрь белорусско-российские учения «Запад-2017» могут стать началом российской агрессии как против Киева, так и против стран Европы.

По его словам, «предстоящие учения „Запад-2017“ чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией или Белоруссией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений».

В том же духе высказался в интервью Reuters командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он заявил, что, по данным восточноевропейских стран, речь может идти о «троянском коне».

По этой версии, после учений Россия «оставит в Белоруссии вооружение для других операций». Правда, американский генерал признал, что пока нет оснований подозревать Москву в таких планах. В свою очередь, посол Польши в США Петр Вильчек заявил об «атмосфере страха и неопределённости» из-за недостатка прозрачности вокруг «Запада-2017».

Александру Лукашенко в Киеве пришлось в очередной раз убеждать украинцев в отсутствии угрозы, исходящей со стороны Белоруссии.

При этом официальный Минск акцентировал внимание на том, что он и сам страдает из-за непростых отношений между Россией и Украиной. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Беларусь страдает из-за этого конфликта, из-за того, что существуют взаимные санкции между Россией и Европейским союзом. Опасность для Беларуси ещё и в том, что на Украине, по официальным данным Киева, на руках 900 тыс. единиц незарегистрированного оружия. А по неофициальным данным, 3–4 млн, — отметил глава белорусского МИД.

— У нас открытая граница с Украиной 1084 км, и никто не знает, где может оказаться это оружие. Мы приняли на своей территории более 160 тыс. украинских беженцев, предоставили им права, фактически равные с правами белорусов».

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«Добрый друг»

В свою очередь, Пётр Порошенко подтвердил, что минские договорённости являются единственным и безальтернативным документом по деэскалации конфликта на Украине.

Он отметил, что получил заверения Александра Лукашенко в том, что «территория дружественной Белоруссии никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не станет границей войны».

Очевидно, что официальный Киев готов вернуться к мирным переговорам в Минске.

В Киеве рассчитывают на деятельное миротворческое участие Белоруссии. И Александр Лукашенко это участие пообещал, предварительно уточнив, что его личная позиция в отношении конфликта на востоке Украины не изменилась.

«Я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза. Я делал, делаю и буду делать только то, о чём меня попросят, — заявил он.

— Всё, что поручат мне, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди?! Вы, украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее, но ничем не отличающиеся от вас. И если вам трудно, в чём только сможем, мы всегда поможем».

Конкретно эта помощь будет выражаться в форме гуманитарных конвоев, которые будут формироваться в Белоруссии и через Киев отправляться в зону АТО.

«Прежде всего, я Петру Алексеевичу об этом сказал и попросил его. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути, — сказал глава Белоруссии на пресс-конференции после переговоров.

— И просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе. Люди-то ведь наши, делить нам нечего. Я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг. Мы в состоянии своим людям (я не считаю их чужими) помогать, кто попал в беду».

После этого Порошенко назвал Лукашенко «добрым другом», который всегда готов поддержать.

Славяне — ядро цивилизации

Во время встречи президентов много говорилось о необходимости увеличить товарооборот двух стран, о реализации совместных бизнес-проектов в сельском хозяйстве, в сфере авиастроения и ряде других.

В частности, Порошенко заявил о намерении в ближайшее время увеличить товарооборот между двумя странами до $5 млрд. В свою очередь, Лукашенко был ещё более оптимистичен: по его мнению, этот параметр должен вырасти в два раза — до $8 млрд.

«Мы видим серьёзные и реальные перспективы роста. Поставили задачу в ближайшее время выйти уже на $5 млрд нашего взаимного товарооборота», — передаёт слова украинского президента РИА Новости.

В то же время эксперты отмечают, что никаких серьёзных документов подписано не было.

«Замах был на рубль, а удар получился на копейку. Несмотря на активную раскрутку накануне, ничего по-настоящему «прорывного» в экономическом блоке визита не произошло.

В самом деле, не считать же «прорывами» договорённости о поставке пяти карьерных самосвалов БелАЗ-75131 с «АрселорМиттал Кривой Рог», двух карьерных самосвалов БелАЗ-75473 с «Новотроицкое карьерное управление» или 67 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов КЗС-1218A1 для ООО «Торговый дом „МТЗ-Беларус-Украина“? — прокомментировала RT итоги встречи лидеров двух стран эксперт по экономике гражданской кампании „Наш Дом“ Светлана Гречулина.

— Лукашенко только и осталось, что говорить про важность развития кооперационных связей, создания новых и развития имеющихся совместных промышленных производств.

Те $45 млн, о которых говорилось, — это больше протоколы о намерениях, а не реальные сделки. Кстати, и больной вопрос с демпингующими поставками в Украину белорусского цемента тоже не решили — его в Киеве просто не стали поднимать».

Значительно больше времени белорусский президент уделил попыткам представить свою страну своеобразным «центром равновесия» в Восточной Европе. Возможно, эти усилия прикладываются в противовес реализуемого сейчас в Центральной Европе проекта «Три моря», который совместными усилиями продвигают Польша, Венгрия, Хорватия и другие страны при поддержке США.

Напомним, что на прошедшем недавно в Варшаве первом саммите стран — участниц проекта «Три моря» (речь идёт о регионе, расположенном между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями) приняли участие президенты 12 стран Центральной Европы, а также президент США Дональд Трамп.

В связи с этим становятся понятны слова, сказанные Лукашенко в Киеве: «Мы, русские, украинцы — это ядро цивилизации в этой части Европейского континента».

Позднее, в ходе двусторонних переговоров, белорусский лидер напомнил, что Минск является постоянной площадкой для встреч по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, и заверил Порошенко, что украинцы могут рассчитывать на белорусов: «Если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем».

«Белорусско-украинские отношения, в отличие от отношений с некоторыми странами на постсоветском пространстве, за последние три года не только не деградировали, но в каких-то направлениях даже улучшились.

По-своему они уникальны, и в этом заслуга прежде всего белорусского руководства, поскольку ему удалось удачно сбалансировать свою позицию в ситуации между Украиной и Россией, занять роль арбитра как в политических, так и в экономических процессах, — заявил в интервью агентству БЕЛТА директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

— Минский переговорный процесс, подписанные в его ходе соглашения, рост взаимной торговли, использование Украиной Беларуси как драйвера для выхода на рынки СНГ, ЕАЭС — явное тому свидетельство».

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Вадим Долинин