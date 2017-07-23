Этот пёс лежал на обочине в смоле и умирал, но судьба предоставила ему второй шанс…

Волонтеры различных общественных организаций порой творят настоящие чудеса. Наградой для них становится спасенная жизнь. Волонтеры индийской организации «Помощь животным без границ» много видели за время своей практики, но этот случай поразил даже их.Молодой пес свалился в яму с горячей смолой. Чудом выбравшись из нее, животное попало в ловушку — смола застыла, и собака больше не могла двигаться. Ей оставалось только ждать смерти, медленно подвергаясь токсикации и страдая от голода. К счастью, собаку заметили прохожие и обратились в центр помощи животным. Работники организации в течение нескольких дней проводили мероприятия по очистке собаки от смолы, растворяя её при помощи растительных масел. Невероятными усилиями им удалось спасти собаку.