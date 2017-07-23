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Этот пёс лежал на обочине в смоле и умирал, но судьба предоставила ему второй шанс…

21:14. 23 июля 2017 Просмотров - 338 3 коммент. Опубликовал:
Волонтеры различных общественных организаций порой творят настоящие чудеса. Наградой для них становится спасенная жизнь. Волонтеры индийской организации «Помощь животным без границ» много видели за время своей практики, но этот случай поразил даже их.



Молодой пес свалился в яму с горячей смолой. Чудом выбравшись из нее, животное попало в ловушку — смола застыла, и собака больше не могла двигаться. Ей оставалось только ждать смерти, медленно подвергаясь токсикации и страдая от голода. К счастью, собаку заметили прохожие и обратились в центр помощи животным. Работники организации в течение нескольких дней проводили мероприятия по очистке собаки от смолы, растворяя её при помощи растительных масел. Невероятными усилиями им удалось спасти собаку.


 
 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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3 коммент.»

  • 2868 2656
    Борис 23 июля 2017 в 22:04 Ссылка Пометить
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    Твои поступки говорят за тебя больше чем ты сам предпологаешь.

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  • 270 166
    Oblichitel 23 июля 2017 в 22:23 Ссылка Пометить
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    Выражаю благодарность тем людям,которые спасли пса и хочу пожелать им всем здоровья и благополучия,ибо совершили ПОСТУПОК. Иногда кажется “да что там пес -псом меньше,псом больше”, но когда глядишь в глаза животному и задаешься себе вопросом – не ты ли ЧЕЛОВЕК, не ты ли ответственен за братьев наши меньших -внутри тебя просыпается что-то такое,что заставляет тебя сделать самому себе вызов – и спасти жизнь животному…

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  • 183 105
    Странник 23 июля 2017 в 23:19 Ссылка Пометить
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    Редкие люди, в России большинство прошло мимо…

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