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Церемония открытия в Египте крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке и в Африке

15:08. 23 июля 2017 Просмотров - 214 Нет комментариев Опубликовал:


Церемония открытия в Египте крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке и в Африке


Фото (с) Минобороны Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл в субботу крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу в северной провинции Матрух у побережья Средиземного моря, сообщает РИА Новости.
Государственное телевидение продемонстрировало кадры с военной базы, где ас-Сиси, который также является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил, в присутствии иностранных гостей поднял флаг, а затем принял парад выпускников военных вузов различных специальностей. База названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. Как сообщило Министерство обороны Египта, она предназначена для усиления охраны территории к западу от второго по величине города страны — Александрии. В зоне ответственности этой базы будет располагаться первая в Египте АЭС в местечке Эд-Дабба, строительство которой, как ожидается, будет осуществляться в сотрудничестве с Россией. Здесь также располагаются крупные нефтяные месторождения, морской порт.









































































http://dambiev.livejournal.com/915250.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Африка, Видео, Вооружения, Египет, северная африка, фотографии
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