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Загадки Великой Отечественной

08:37. 22 июля 2017 Просмотров - 236 Нет комментариев Опубликовал:

Вопросы  трагического начала войны беспокоят и интересуют миллионы людей. В своей книге  «Война. Чужими руками» я постарался изложить собственное видение, ответить на вопрос «почему Сталин пропустил удар Германии».

Обсуждение книги в эфире «Радио 1» уже размещалось на моем блоге. Однако мы записали сразу две программы – и вот в эфир вышла вторая часть.

Предлагаю вашему вниманию полную запись, где идет разговор об этих интереснейших и важнейших страницах нашей истории.

Хронометраж:

01:30 — О Книге «Война. Чужими руками».
04:47 – Как Гитлера привели к власти.
07:35 – Почему И.В. Сталин не поверил, что Гитлер нападет 22 июня.
10:45 – Что происходило накануне 22 июня.
13:24 – О письме Гитлера Сталину 15 мая 1941 года.
15:27 – Самостоятельно ли Гитлер принял решение напасть на СССР?
16:08 – О ситуации весны и лета 1941 года.
29:08 — Почему Гитлер выбрал войну с Советским Союзом?
32:48 — Какими источниками пользовались Вы, готовя книгу «Война. Чужими руками»?
35:09 — Трагедия каравана PQ-17
39:40 — Методы создания Соединенными Штатами Америки очагов напряженности в мире.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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