Загадки Великой Отечественной

Вопросы трагического начала войны беспокоят и интересуют миллионы людей. В своей книге «Война. Чужими руками» я постарался изложить собственное видение, ответить на вопрос «почему Сталин пропустил удар Германии».



Обсуждение книги в эфире «Радио 1» уже размещалось на моем блоге. Однако мы записали сразу две программы – и вот в эфир вышла вторая часть.

Предлагаю вашему вниманию полную запись, где идет разговор об этих интереснейших и важнейших страницах нашей истории.

Хронометраж:

01:30 — О Книге «Война. Чужими руками».

04:47 – Как Гитлера привели к власти.

07:35 – Почему И.В. Сталин не поверил, что Гитлер нападет 22 июня.

10:45 – Что происходило накануне 22 июня.

13:24 – О письме Гитлера Сталину 15 мая 1941 года.

15:27 – Самостоятельно ли Гитлер принял решение напасть на СССР?

16:08 – О ситуации весны и лета 1941 года.

29:08 — Почему Гитлер выбрал войну с Советским Союзом?

32:48 — Какими источниками пользовались Вы, готовя книгу «Война. Чужими руками»?

35:09 — Трагедия каравана PQ-17

39:40 — Методы создания Соединенными Штатами Америки очагов напряженности в мире.

Источник: nstarikov.ru