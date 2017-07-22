Холуйство российской интеллигенции

В этой публикации есть моменты, с которыми я не совсем согласен или соласен с оговорками, но процентов на 98 согласен полностью. Сказано от души и честно, публикую полностью и без сокращений. Интересно, что вы думаете по этому вопросу, пишите в комментариях.Незадолго до громкого скандала с Константином Райкиным попалась мне в сети статейка еще одного деятеля культуры, в которой прозвучал страстный призыв к власти избавить российскую творческую интеллигенцию от ужасов рынка. Вот тогда, мол, получив полное государственное обеспечение, оная интеллигенция воспрянет духом и начнет, как в советское время, снимать, писать, ставить и рисовать подлинные шедевры духа, вытесняя из умов сограждан Голливуд и прочую западную гадость. Вот оно как! А ведь я прекрасно помню, какую роль сыграла эта самая творческая интеллигенция в установлении рынка в России.Кстати, по ходу вышеупомянутого скандала с Костей Райкиным с удивлением узнал, что конкретно для театров у нас до сих пор существует оазис социализма. То есть казна оплачивает театральным коллективам, число которых с советских времен даже выросло, содержание зданий театров, коммунальные платежи, да еще и зарплату платит, пусть и небольшую. А что театральные работники помимо этого заработают на билетах, гастролях и субаренде, то тоже им в карман, как приятный бонус.Думается, что и прочие российские граждане не отказались бы от такого рудимента советских времен. В смысле, чтобы им государство бесплатно предоставляло квартиры, покрывало коммунальные платежи и платило постоянное денежное пособие пусть даже и на уровне прожиточного минимума. А уж кто там что помимо этого заработает, то это только его дело.И за какие заслуги нашим театрам льготный режим? Ведь в так называемых цивилизованных странах такой практики нет. Обычно государственная финансовая поддержка предоставляется паре столичных театров и все! Остальные крутятся, как могут, много работают, сушат мозги, как им привлечь зрителей. И это, на мой взгляд, нормальная ситуация.Театр в свое время возник как элитарное искусство и продолжает таковым оставаться. А элитарное искусство служит для удовлетворения особых потребностей элиты: доступные девочки, мальчики, алкоголь, наркотики, нетрадиционный и групповой секс, оргии и тому подобное. Естественно в соответствующем антураже, под музыку, чтение стихов и ненавязчивый шёпот, что это, мол, никое не моральное разложение, как может показаться с первого взгляда, а приобщение к Высокой Культуре. Со времен симпосиончиков с гетерами в этом сегменте сферы услуг почти ничего не изменилось.В общем, театр практически везде рассматривался как особого рода бордель для эстетствующих представителей элиты. И зачем тут нужно государственное финансирование? Хочется Костику Райкину ставить спектакли из жизни голубых – пусть ставит, но не за государственный же счет! В стране полно богатых пидо… в смысле геев, вот пусть они это дело и спонсируют!И самое главное: японский "креативный класс" последовательно и четко внедрял и внедряет в головы своих сограждан необходимые для успешного развития страны стереотипы поведения: трудолюбие, честность, верность долгу, любовь к родине и так далее. То есть все эти успехи Японии не с неба свалились, тут потребовалась упорная творческая работа нескольких поколений тамошних деятелей культуры. Причем, следует отметить, практически без какой-либо финансовой поддержки со стороны государства.А что у нас? Почему у нас не написан свой вариант Бусидо? Почему народ по всему миру не ломится в блинные и пирожковые? Почему тинэйджеры не мечтают стать "простыми русскими школьниками"? Где громкие русские бренды? Почему наш имидж в мире ниже плинтуса? Почему населению не привиты необходимые для успеха страны модели поведения? Чем последние триста лет занималась наша "творческая интеллигенция"? Почему нет успехов?А я скажу почему! Просто страну свою любить надо, народ свой любить надо, опираться в своем творчестве на народную культурную традицию надо, а не корчить из себя резидентов "высокой европейской культуры" среди "темного русского быдла". Сказать, что наша творческая интеллигенция ничего не сделала для создания положительного образа России в мире никак нельзя, вот только большей частью ее действия работают в минус. Написана куча книг и снята масса фильмов, где Россия показана варварской тоталитарной страной, а русские агрессивными пьяными дикарями, где все мрачно и безнадежно и только российские интеллигенты все в белом в сиянии врожденной морали стойко защищают от местных варваров европейскую цивилизацию. А сколько было походов в иностранные посольства, сколько деятелями культуры было подписано петиций в адрес "цивилизованного мира", призывающих покарать Россию, ввести против нее санкции, объявить ей бойкот и так далее. А такой известный деятель российской культуры как Солженицын, помнится, даже водородными бомбами нас закидать призывал. Ради спасения человечества, ага. Ну и какой имидж может иметь страна, у которой собственная интеллигенция выкидывает подобные фортеля? Ведь давно известно, что если сам себя не похвалишь, то никто не похвалитА у нашей интеллигенции слова доброго о стране и народе не дождёшься. Разве только в советское время такое имело место быть, так сейчас творцы со слезами на глазах рассказывают, как стыдно им было прославлять страну и народ. И, мол, делали они это только потому, что над душой стояла кровавая гэбня с пистолетами. А еще говорят в оправдание, что всегда твердо и непреклонно держали фиги в карманах.С последним можно и согласится. Даже в самых лучших произведениях советского времени упомянутые фиги действительно просматриваются. И понимающие люди их видят.Помнится, в далекой советской юности были у меня проблемы с пониманием модной у интеллигенции литературы. Никак не мог понять, почему наша богема так восхищается явной на мой плебейский вкус бредятиной. И один знакомый разъяснил ситуацию. Мол, в модной литературе принято разбрасывать зашифрованные послания, понятные только посвященным. Мол, в этом вся соль. Вот, например, литературный герой мечтает о приталенной кожаной куртке коричневого цвета. Ты не видишь в этом никакой интриги, а знающим людям известно, что именно такие курточки сейчас в моде у европейских гомосексуалистов. Понятно? А что тут не понять!Понял я, что модная литература это такая литература, которая содержит зашифрованные послания, понятные только пидо..сам. С тех пор модную литературу перестал читать принципиально. Но думаю, что она и сейчас не особенно изменилась, разве только шифроваться меньше стали.С журналистикой в России тоже не ладно. Ладно, забугорные враги злопыхают, на то они и враги. Хоть и хочется иногда поступить по принципу: "Если тебя в чем-нибудь незаслуженно обвинили, то вернись и заслужи!". В смысле, прибалтам наглядно продемонстрировать, как выглядит настоящая оккупация, хохлам устроить реальный голодомор, в Европу организовать образцовое вторжение "диких азиатских орд" по лучшим заветам Чингисхана и Тамерлана, всех немок… ну, вы поняли принцип.Но ведь и российские журналисты выдают на гора весьма сомнительный контент. Когда-то в еще советской Эстонии ходили упорные слухи, что на русскоязычное отделение факультета журналистики Тартуского университета принимают только после дотошной проверки на русофобию. В смысле, что кроме убежденных русофобов никого туда не брали. И у меня складывается впечатление, что в настоящее время аналогичные критерии применяются во всех профильных вузах страны. То есть можно просто брать целиком из архивов выпуски журфаков и со спокойной совестью копипастить их прямо в проскрипционные списки. Следом за выпускниками ВШЭ, разумеется.А что сделала российская творческая интеллигенция для внедрения в массы нужных для развития страны моделей поведения? В смысле сама сделала, а не из-под палки "коммуняк-идеологов".Помнится, попадались на глаза откровения преподавателя Морского корпуса. Еще царских, разумеется, времён. Мол, как он гордится, что их Корпус готовит настоящих европейских джентльменов.Замечу, не лихих моряков, которые с честью пронесут российский флаг по всем морям и океанам. Не боевых офицеров, способных поставить в позу флоты первоклассных морских держав. А европейских, мать его, джентльменов, за чьи манеры не будет стыдно! Вот из-за таких идиотов и случаются потом Цусимы!Другой пример – постоянно внедряемый в общественное сознание тезис о исконном крутом гуманизме и всепрощении русского народа. Ведь явный же новодел. Почитайте старые хроники, ну, например, о взятии Полоцка при Иване Грозном. Когда город разграбили, пленных благородных шляхтичей продали в рабство персам, костелы разнесли вдребезги и тому подобное. Никакой благородной толерантности в помине нет.А вот во времена первой Отечественной войны она уже есть. Французы разорили все имения вдоль Смоленской дороги, убили кучу народа, разграбили и сожгли Москву, пытались взорвать Кремль и нагадили на могилы московских великих князей. Наши армии приходят во Францию и что? Грабить не стали, Париж не сожгли и даже на могилы их королей не насрали! Типа, благородные и великодушные.Ну, вот уверен, что простые солдатики не отказались бы вволю помародерствовать, но командование им не дало. А не дало оно потому, что именно Франция представлялась тогда российскому дворянству истинной родиной, а Россия так, просто страной пребывания. Во времена второй Отечественной похожая история. Немцы с их союзниками в стране столько зверствовали, столько разрушили, что их убить мало было. И вот наши армии приходят в Европу: зверствовать в отместку не стали, репарации взяли мизерные.И сами немцы, и такие гады, как финны, венгры, хорваты, отличившиеся на карательном поприще, фактически отделались легким испугом. А выставившие против нас несколько армий румыны и с энтузиазмом клепавшие немцам танки чехи вообще оказались чуть ли не пострадавшими от нацизма.В результате такой политики у России сложился плохой имидж. В смысле, нас на самом деле никто не боится. То есть население всего мира под воздействием пропаганды может считать русских агрессивными отморозками, но вот правительства Запада твердо уверены, что право первого удара всегда останется за ними, а русские как всегда будут смиренно ждать очередного 22 июня.И даже если русским проиграть войну, то ничего страшного, как ты не зверствуй, мстить за это они не будут. Вот и укры уверены, что как не выделывайся, если дело обернется плохо, то можно будет для вида повиниться, покаяться, пару раз назвать братьями и все спишется. Русские придут и начнут за свой счет восстанавливать промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру. И при этом им можно будет так красиво и гордо плевать или даже стрелять в спину.Вот честное слово иногда хочется, чтобы этот стереотип был, наконец, сломан. То есть кому-то разок отвесить так, чтобы в дальнейшем у всех желающих нагадить России от одной только мысли об этом наступало непроизвольное расслабление сфинктеров.Ведь даже в финансовой сфере упомянутый плохой имидж сказывается. Такое впечатление, что все страны мира уверены, что кредиты России возвращают только лохи. Достаточно пригрозить, что переметнешься на сторону американцев, и русские все спишут. С самими американцами, кстати, такие штучки не проходят. Начнешь выделываться, то быстро переворот организуют. И уже новое правительство, после твоего показательного расстрела, продолжит выплату кредита, вот только его сумма увеличится. В компенсацию затрат на организацию самого переворота, ага.А у нас такого авторитета нет. Вон, даже широко разрекламированный в качестве супернадежного, украинский кредит, оформленный через неких крутых лондонских гешефтмахеров нам явно не вернут. Или вернут, когда расходы на адвокатов составят сопоставимую сумму. Надо это менять, но наша интеллигенция продолжает что-то бормотать про всепрощение и великодушие.Или рассмотрим вечно злободневную проблему обоссанных подъездов. В комментариях к статьям на политические темы ее по сто раз на дню поминают. И как конкретно интеллигенция борется с этой язвой общества? Несколько миллионов раз назвала русских свиньями? И что? Помогло?Не помогло! И не могло помочь. Азы психологии. Такого рода наезды пропускаются мимо ушей автоматически. Люди вообще прекрасно различают оттенки сказанного. Различают, когда человек бичует общественные язвы, потому что у него болит душа за страну, и он хочет это исправить. И когда бичующий ненавидит страну, в душе радуется этим язвам, а тычет в них пальцами только для того чтобы достать вас побольнее. И какой смысл этого последнего вообще слушать? Ведь только нервы портить. Вот и не слушают. Народ давно научился пропускать мимо ушей оскорбительные вопли интеллигенции.Вообще ситуация уникальная. Вот есть страна Россия, она как-то живет и развивается, строит порты и заводы, совершает научные открытия, выигрывает войны, запускает космические корабли и так далее. А есть ее интеллигенция, которая или устраивает публичные обструкции всему вышеперечисленному или просто бухтит на кухнях. Только и слышно, что страна – дерьмо, народ – дерьмо, ничего у вас дикарей не получится, все плохо, безнадежно, поэтому пора валить на благословенный запад, где все прекрасно по определению.Причем это говорится с таким апломбом и гордостью, будто именно российская интеллигенция плыла на каравеллах в Америку, принимала Декларацию о независимости, строила Лувр и создавала банковскую систему. Ребята, очнитесь, вы там никаким боком! Вы торчали тут, в России, жрали за ее счет, ныли, шипели и гадили под себя!Ведь ненормальная ситуация, согласитесь. Представляете, каких высот могла бы достигнуть Россия, если бы ее интеллигенция закончила маяться дурью, и по примеру японской занялась общественно-полезными делами. Какой бы был синергетический эффект!Эх, мечты, мечты, ага, дождешься от нее. Вот так и живем в разных измерениях.Особенно рельефно это проявляет в ходе поездок за бугор. Нормальные российские граждане едут за рубеж отдохнуть и повеселиться. Там они жизнерадостно кричат "Тагил!", спокойно плюют на местные дресс-коды и солят грибы в ванных фешенебельных швейцарских отелей.Это нормальное поведение нормальных людей. Ну как японцы улыбаются и щелкают фотоаппаратами, англичане смотрят на всех через губу и мочатся на памятники чужой независимости, а шотландцы синхронно демонстрируют окружающим голые жопы. То есть, каждый развлекается, как ему нравится.Но российская интеллигенция не такова. Она за бугор не развлекаться едет, она совершает паломничество к святым местам. Она проводит священный ритуал отрясания со своих ног праха ненавистной "рашки".Каждый уважающий себя интеллигент точно знает, в каком прикиде ему следует спускаться к завтраку в парижском отеле, на какой улице Лондона покупают правильные пиджаки и сколько полагается давать на чай в Нью-Йоркском ресторане. Соотечественников, не владеющих этим сакральным знанием, интеллигент не просто презирает, он их считает форменными святотатцами.Знаете, кого они мне напоминают? В православных храмах обычно присутствуют некие странные бабушки, типа, православная общественность. И эти бабули делают замечания мужикам за покрытые головы, женщинам за непокрытые, девицам за недостаточную длину юбок, детям за галдеж и тому подобное. В общем, всем напоминают, что они находятся не абы где, в Храме Божьем.Вот и наши интеллигенты никогда не забудут письменно или устно проехаться по соотечественникам, ломающим им весь кайф от священных обрядов. А по мне так все это яйца выеденного не стоит. Помнится, читал возмущенную писанину некого древнего российского интеллигента, как бескультурные русские дворяне, коих божьим попущением пустили со свиным рылом в Европу, проявляют ужасную дикость – в гостиницах спускаются к завтраку в домашних халатах. А все просвещённые, высококультурные европейцы чопорно сидят там при полном параде, затянутые во фраки и корсеты. Мол, какой стыд!А сейчас читаю негодующие посты современных интеллигентов, как культурные европейцы в курортных ресторанах сидят в шортах, шлепанцах и футболках, а дикие и бескультурные русские туристы впираются туда в строгих тройках, волоча за собой жен в полной боевой раскраске, вечерних платьях и на каблуках. Ах, какой стыд! В общем, им не угодишь – мода дело переменчивое. Просто надо быть самим собой.Вот откуда в русской интеллигенции эта гниль? И почему в той же японской ее нет? Ведь и Япония, и Россия в свое время вынуждены были пойти по пути догоняющей модернизации, заимствуя многие достижения Запада и адаптируя их к своим реалиям. В том числе и культуру. И Россия, и Япония с болью и кровью форсировано продирались из феодализма в капитализм. И я сомневаюсь, что наше служивое дворянство в соответствующее время так уж уступало по части чести, храбрости и верности долгу тем же самураям, а российское крестьянство по части трудолюбия японскому. И природные условия по сути сходные, то есть суровые и неблагоприятные. Так почему такая разница в результатах?Дело в том, что разница все же была. Японское служивое дворянство в отличие от русского земли в пользовании не имело. Была небольшая прослойка самураев – госи, получавших от владетельных князей в управление участки земли. Но это обычно были или пограничные земли, страдавшие от набегов враждебных феодалов, или различные неудобья типа гор и оврагов, которых в Японии больше чем надо. Привычки раздавать вассалам в лен продуктивные земли даймё не имели. Самураи служили за жалование и прочее довольствие. Поэтому в период демонтажа феодализма потомственных вассалов просто уволили. С выходным пособием или без – это в зависимости от жадности конкретного владетельного князя. Оставшись без средств к существованию самураи вынуждены были идти в императорскую армию, в чиновники на государственную службу, в бизнес (частенько роднясь с купцами и промышленниками) и, кстати о птичках, в искусство. И принесли они туда высокие идеалы чести, преданности, верности долгу, любви к родине и так далее. Что и обеспечило позднее Японии буйный взлет.Российское же дворянство земли в управлении имело, и это были государственные земли, которые потом Екатерина II передала дворянству как выходное пособие в собственность вместе с крестьянами, заодно освободив дворян от государственной службы. В итоге дворянство превратилось в сословие потомственных паразитов, прожирая большую часть произведенного в обществе продукта и ничего не давая взамен. Освобождение крестьянства от крепостной зависимости без земли только усугубило проблему, поскольку выкупные платежи увеличили степень паразитизма дворянства.Кстати, в Японии крестьян освободили как раз с землей и без всяких выкупных платежей. Владетельные князья взамен получили от центральной власти определенную материальную компенсацию и твердые юридические гарантии сохранения своего главенствующего положения в стране. Что и было выполнено. До самого поражения во Второй мировой они всем в Японии и заправляли. Американские оккупационные власти это дело малость подрезали, но поговаривают, что и сейчас "старые кланы" сохраняют значительную часть былого влияния.Что до японских крестьян, то долго у них эта земля в руках не задержалась. Большая часть быстро разорилась и была вынуждена продать участки так называемым "новым помещикам". Обычное дело в таких реалиях, хотя это уже другая история.Но то в Японии. А в России дворянство, несколько поколений пребывая в праздности, как всякий уважающий себя паразит, выработало целую идеологию, полностью оправдывающую собственный паразитизм.Ничего нового они тут не придумали – стандартная концепция "народа в народе". То есть имеется варварский, дикий и вонючий русский народ, коему сам бог велел бултыхаться в грязи и рабстве. А есть они, чистые, светлые и высококультурные эмиссары Великой Европейской Цивилизации, отстаивающие ее идеалы среди темной и косной массы аборигенов.Говорящие не на русском, а на европейских языках. Помните пушкинская Татьяна: "Она по-русски плохо знала"?Со временем, разумеется, имения были заложены и перезаложены, а выкупные деньги промотаны и проезжены по Европам. Пришлось "светлым эльфам" опять же идти в армию, в чиновники, в бизнес и, разумеется, в искусство. Но принесли они туда, в отличие от самураев, идеалы сибаритства, барства, лени, безответственности, презрения к стране и народу.А от них эту дрянь подхватила и разночинная интеллигенция. А дальше как с нашей сборной по футболу. Я так понимаю, что когда-то давно была допущена некая трагическая ошибка и с тех пор попавшие в сборную игроки резко начинают мнить себя такими крутыми звездами, что бегать по полю считают ниже своего достоинства. С тех пор прошли годы, десятилетия, менялись составы, менялись тренеры. А сборная как не играла, так и не играет. Это называется "культурная преемственность"!Поэтому когда я читаю дифирамбы Екатерине II, мол, какая она была "умная баба", какое у нее было "блестящее царствование", меня это раздражает. Поцарствовала она, может, и блестяще, но России головную боль обеспечила на столетия вперед. Созидательный потенциал нашего служивого дворянства был ею бездарно спущен в сортир. Вместо локомотива развития страны дворянство стало камнем на ее шее.Можно припомнить еще одно такое же "блестящее царствование", речь идет об императрице Цыси. Тоже баба на троне красиво посидела, тоже ей ставят в заслугу кучу "демократических реформ" на ниве вестернизации. Вот только династию она угробила, идею монархии опошлила, Китай ввергла в полное ничтожество, его после нее целое столетие жестоко колбасило.До тех пор пока Мао не вычислил источник проблем и под предлогом Культурной революции не пустил под нож взращенную при Цыси прозападную либеральную интеллигенцию. Именно с тех пор Китай и начал бурно развиваться. Результаты можете оценить сами.А у нас в революцию старую дворянскую элиту зачистили, а обслуживающую ее богемную тусовку мало того что оставили в неприкосновенности, да еще и объявили "солью земли". Нет, понятно, что среди вождей большевиков было полно интеллигентов и им сочувствующих, которые искренне считали, что театры и балеты это и есть истинная культура.О таких понятиях как культура производства или инженерная культура они и слыхом не слыхали по причине чисто гуманитарного образования.А Толстые и Тургеневы, на чьих книгах они выросли, представлялись им гигантами мысли и непреклонными борцами с царским режимом за права трудового народа. Хотя, если честно, чтобы разглядеть подобное в русской дореволюционной классике электронный микроскоп применять надо. Или тоже зашифровано было настолько, что понимали только современники.Помню, как в советской школе учителя пытались натянуть сову на глобус, выискивая в этих толстых талмудах якобы "протестные" эпизоды.А вообще, вся эта ВРЛ написана потомственными социальными паразитами о потомственных социальных паразитах на потребу потомственным социальным паразитам. В ней нет ни единого героя, которого мог бы взять за образец нормальный подросток. Сплошные "лишние люди", то есть рефлексирующие моральные уроды в окружении тупых моральных уродов.По сути это была подрывная литература, воспроизводящая в поколениях идеалы барства и презрения к стране и народу, включенная в школьную программу явными вредителями.Страну спасало только то, что большая часть школьников, кроме будущих интеллигентов, весь этот бред либо вообще не читала, либо читала для галочки, чтобы выбросить из головы на следующий день после написания соответствующего сочинения.Кстати, нормальные парни обычно с охотой учатся только тому, что связано с охотой, рыбалкой, оружием, войной и тому подобным. Ну, еще всем, что связано с девочками интересуются. А все остальные предметы в душе считают дурацкой блажью взрослых и изучают большей частью из-под палки. Это на уровне инстинктов, ага.Вот я бы тогда с удовольствием написал сочинение на тему: "Роль знаний инженера Сайруса Смита в успешном становлении колонии на острове Линкольна". Или поучаствовал бы на уроках литературы в дискуссии по поводу героев романов Обручева и Ефремова. Поразбирал бы психологию "бойцовых котов" из повести Стругацких. И так далее.Почему мне не дали? Какого хрена детям компостировали мозги Ленскими и Обломовыми? Лично я читать любил и память имел крепкую, поэтому меня от попадания в стан интеллигентов спасла только имевшаяся у родителей серия "Библиотека всемирной литературы". Был такой двухсоттомник. Если кто не заметил, то там, на большую часть включенных в программу средней школы книг, добрые люди поместили подробные синопсисы и методические указания по актуальному в то время толкованию текстов для написания сочинений. Вполне хватало, чтобы, не утруждая себя чтением подобной муры, получать хорошие отметки.Помню, учительница мне говорила, что я недостаточно эстетически развит, чтобы получать интерес от чтения подобной литературы. Вот подрасту, разовью свой вкус и в зрелом возрасте начну, таки, получать высокое удовольствие от чтения Толстого и Достоевского. Не получилось!Мне и сейчас скучны и неинтересны глубокомысленные рассуждения всяких там глистов, мол, твари они дрожащие, или имеют неотъемлемые права. Душевные метания латентных геев, педофилов и импотентов тоже мало интересуют, несмотря на их всемирное признание в качестве шедевров.По-моему, по-плебейски, выкинуть бы всю эту гадость из школьной программы. Но слышал краем уха, что она и поныне там. Только убрали Горького с Маяковским, а вставили Бунина с Мандельштамом. Замена, на мой взгляд, неравноценная. Горький хотя бы в молодости не являлся членом столичной богемной тусовки, и что-то видел в своей жизни помимо обитателей модных салонов.Могут возразить, что творческая интеллигенция во всем мире такая. И что не в ней тут дело, что политическая и финансовая элита России тоже страну не уважает и готовит себе и своим отпрыскам теплые гнездышки за бугром. Все так. Богемные паразиты во всем мире похожи, только вот конкретно наши эндемичные глисты зачем-то ставят своей задачей уничтожение собственного носителя. Что, согласитесь, по меньшей мере, недальновидно.А ведь столичная модная тусовка смешанная, там отпрыски элиты крутятся вместе с гнилой богемой: на приемах, свадьбах, корпоративах и прочих подобных мероприятиях. И там набираются соответствующих идеек. И с этим что-то надо делать.Замечу, что я вовсе не призываю по китайскому примеру пустить нашу творческую прозападную интеллигенцию на компост. Но государственное финансирование ей точно следует обрезать раз и навсегда. Оставить, например, дотации одному Большому театру и хватит с них. Остальные пусть за зрителя самостоятельно борются. Закрыть ВГИК и ГИТИС – таланты сами пробьются. Упразднить журфаки и прочие подобные гадючники.Я внимательно слежу за блогосферой и могу авторитетно заявить, что там полно блогеров, которые дают аналитику и репортажи куда более качественные, чем дипломированные журналюги. Вот пусть СМИ из них себе кадры и рекрутируют!А то ведь, ей-ей, наша интеллигенция совсем берега потеряла. Тот же Костик Райкин в своем выступлении такого наплел! По смыслу у него, оказывается, имеется данное свыше право гадить на голову государству и в душу народу. И никто, никто не смеет ему ничего указывать. Зато государство при этом обязано не только давать ему на это деньги, но еще и эффективно защищать от возмущения народа, которому он нагадил в душу. Это и есть пресловутая хуцпа?PS. Ну , что хорошо сказано ?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com