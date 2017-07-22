Холдинг «Российские космические системы» через несколько лет станет одной из самых цифровизированных компаний страны

«Российские космические системы» (РКС) приступают к внедрению инновационных технологий цифрового предприятия, ускоряющих разработку и производство отечественной микроэлектроники, уникальной аппаратуры, сложных систем и комплексов.

В продолжение реформы отрасли в холдинге до 2018 года планируется коренным образом поменять систему управления, модернизировать оборудование, ввести новые технические регламенты. Это даст весомый экономический эффект, в первую очередь за счет того, что сократится время разработки перспективной аппаратуры космического назначения.

Цифровая трансформация интегрирует информационные и бизнес-процессы в РКС в единый комплекс. Одновременно идет пересмотр базовых управленческих алгоритмов, оптимизируются производственные операции. Повсеместное внедрение новейших средств автоматизации сделает РКС одним из лидирующих цифровых предприятий России. По словам директора РКС по информационным технологиям Владимира Денежкина, отрабатываемые сегодня специалистами компании IT-решения на основе новейших отечественных разработок и передовых мировых практик будут применяться во всех подразделениях интегрированной структуры. Соответственно бизнес станет более эффективным.

Технологии цифрового производства подразумевают создание в электронном виде описания всего жизненного цикла изделий: от идеи, проектирования, прототипирования, выпуска модели и ее испытаний до запуска в серию, продажи заказчику, эксплуатации и утилизации. Уже сегодня этот подход внедрен в нескольких проектах РКС.

Специалисты по информационным технологиям обещают: реализация начатого в этом году проекта VDI (Virtual Desktop Infrastructure) в самое ближайшее время обеспечит доступ к современному программному обеспечению. Централизованные системы автоматизированного проектирования, технические библиотеки и прочие облачные сервисы придут ко всем сотрудникам компаний холдинга «Российские космические системы» независимо от того, где находится их рабочее место.

Использование технологий VDI позволяет выполнять все расчеты на мощностях серверов, расположенных в центре обработки данных РКС. При этом пользователь получает доступ к виртуальному рабочему столу. Технология «тонкого клиента» обеспечивает унификацию автоматизированных рабочих мест, существенно повышает скорость работы с САПР, надежно защищает информацию от потери. Таким образом формируется сквозной цикл проектирования.

«Сегодня мы связываем все информационные системы между собой, – поясняет Владимир Денежкин. – Это обеспечит постоянное совершенствование изделия, корректировку рабочей и конструкторской документации на всех этапах – от начала формирования идеи до ее реализации в виде промышленного образца и дальше в течение всего жизненного цикла». По словам директора по информационным технологиям, создание цифрового предприятия – жизненная необходимость, поскольку только так компании холдинга «смогут существенно увеличить производительность и повысить конкурентоспособность».

Программа обновления IT-среды предусматривает оптимизацию управления предприятием. Система электронного документооборота избавит конструкторов и производственников от рутинной бумажной работы и интегрирует все процессы: согласование, заключение и сопровождение договоров, закупки, кадровые процедуры и многое другое.

Что же заставляет совершать революцию в отдельно взятом холдинге и серьезно вкладываться в «цифру»? Ответ прост: ракетно-космическая индустрия стала объектом приложения сил для новых зарубежных игроков – независимых и весьма амбициозных. Чтобы удержать лидерство в конкурентной борьбе, когда ключевые инновации рождаются на стыке информационных и космических технологий, приходится искать успешные решения цифровой трансформации предприятий Роскосмоса. И оптимизация бизнес-процессов, переход к сервисной модели позволят решить эти задачи.

Ключевым сегодня представляется перевод предприятия на принципы цифровизации – за счет, как уже было сказано, пересмотра базовых управленческих алгоритмов, оптимизации производственных процессов и формирования новых технологических регламентов. Организационная структура РКС объединяет несколько дочерних предприятий. Поэтому большое значение обретает интеграция технологических процессов и поддерживающих их IT-активов. Некоторые производственные цепочки насквозь пронизывают РКС со всеми дочерними обществами, а другие пока не отстроены, и здесь предстоит серьезная работа.

РКС уже не одно десятилетие создают уникальные приборы, аппаратуру, системы и комплексы для космической техники, и в соответствии с нормативной документацией, принятой в отрасли, каждое новое изделие начинается с аванпроекта. Поскольку задачи всякий раз ставятся и решаются впервые, цикл проектирования в отрасли очень длинный. От начала разработки до выпуска новой системы проходит несколько лет. Обычно это изделия, не имеющие аналогов, а серия в лучшем случае состоит из нескольких аппаратов. При этом они могут включать в состав уникальные приборы. Нет другой отрасли, где бы выпускались столь малые серии изделий. Поэтому чем выше степень применения цифровых технологий, тем меньше требуется времени на согласование и внесение изменений при возникновении проблем, необходимости корректировки параметров. Цифровой макет, который сопровождает изделия на этапах жизненного цикла, является в каком-то смысле спасением: он позволяет экономить до 30 процентов времени на создание образца, а также дает выигрыш в стоимости, ведь основные затраты приходятся на разработку.

На каждом из этапов специалисты оценивают промежуточные результаты и вносят необходимые коррективы. На выходе получают то, что раньше называлось «комплект конструкторской документации», а сейчас «цифровым макетом изделия». Это и есть основа для реализации конечного продукта РКС «в железе». Цифровой макет затем передается на завод, где собирается изделие. В финальной стадии аппаратура проходит тестирование и отправляется потребителю.

В РКС формируется производство, основанное на принципах цифрового предприятия. С того момента, когда инженеры приступают к новому проекту на своих рабочих станциях, и заканчивая ликвидацией аппаратуры в конце ее жизненного цикла, в холдинге стараются сформировать полный набор данных об изделии, поскольку очень важно знать, что происходит с продуктом, выпущенным на заводах РКС. И все информационные системы, которые внедряются в ходе цифровой трансформации, должны помочь установить корреляцию между событиями, связанными с прохождением изделием жизненного цикла.

В космическом холдинге сейчас работают над проектами, которые можно было бы назвать вторым поколением электронных торговых площадок. В перспективе сервисную модель планируется поднять «наверх» – до конечного потребителя услуги и «опустить» вниз до уровня производства, то есть полностью перейти от товара к сервису. Собственно именно это и позволит РКС быть на гребне волны, ведь в ракетно-космической отрасли появляются новые независимые игроки, обостряется конкуренция. Цифровая трансформация – путь, который позволит «Российским космическим системам» удержать лидерство на рынке приборостроения космического назначения.

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http://vpk-news.ru/articles/37875