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В.Ф. Базарный: Последствия обездвиженного обучения

08:37. 22 июля 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

Последствия обездвиженного обучения

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Работа выполнена на основе изучения 125 учащихся первых классов (52 девочки и 73 мальчика), 173 учащихся третьих классов (73 девочки и 100 мальчиков), а также 357 учащихся девятых классов (184 девочки и 173 мальчика), проживающих в Сергиевом Посаде Московской области.

Кроме того, учащиеся первых и третьих классов были охвачены последующим 3—5-летним динамическим наблюдением[7]*.

Сидяче-обездвиженный режим обучения (СОР) в основе закрепощения генетической активности и инфантилизации новых поколений народа

Известно: календарный возраст далеко не отражает генетический возраст — возраст истинной зрелости, обусловленный мерой раскрепощения генетических программ и их реализации в телесно-функциональном и духовно-психическом проявлении.

При этом к настоящему времени накопилось значительное количество работ, указывающих, что генетический возраст молодых людей все больше отстает от календарного, т. е. речь идет о том, что существующая система воспитания детей способствует закрепощению генетической активности и, как следствие, нарастанию инфантильности у новых поколений.


В настоящем исследовании генетический возраст у школьников оценивали по вторичным половым признакам. Полученные данные вызвали у нас, мягко говоря, большое недоумение. Оказалось, что уровень генетической зрелости, соответствующий паспортному возрасту, среди девятиклассников встречался реже по сравнению с третьеклассниками.

Такой удельный вес соответствия среди девятиклассников мальчиков встречался лишь в 49 %, а среди девочек — в 84 %. Среди же третьеклассников подобный уровень соответствия встречался у 52 % мальчиков и 85 % девочек (рис. 40).

Особо отметим, что число «отстающих» по генетическому возрасту девятиклассников было более значительным среди мальчиков по сравнению с девочками: 43 % против 5 % (р<0,05).

При этом значения индекса Декура-Думика (соотношение размера плеч к размеру таза) указывали на вовлеченность в такой регресс эндокринной системы.







Рис. 40. Степень полового созревания в зависимости от школьного стажа (%)

Следовательно, традиционный сидяче-обездвиженный режим организации учебного процесса закрепощает процесс реактивности (экспрессии) генофонда и, как следствие, реализацию генетических программ и за 10 12 лет обучения делает молодых людей глубоко инфантильными (недоразвитыми) по генетическому (предначертанному) плану.

У мальчиков генетическая страсть (экспрессия) к движениям в 5–6 раз выше, чем у девочек. Поэтому сидяче-обездвиженный режим оказал наибольшее угнетающее влияние на раскрепощение видовых программ именно у мальчиков.

Вот почему можно утверждать: нарастающие демографические проблемы (и в первую очередь «мужские») обусловлены прежде всего нераскрытием видовых программ и, стало быть, их «секвестрацией» в реальном телесно-функциональном и духовно-психическом плане.

Следствием этого является нарастающая в поколениях генетическая инфантилизация и деградация народа, и в первую очередь по мужской линии, проявляющаяся в эволюционно-значимом регрессе неделимой триединой сущности: телесной, чувственной и духовной.

Сидяче-обездвиженный режим обучения в основе деградации пололичностной конституции тела у мальчиков и девочек

Сидяче-обездвиженный режим обучения вызывает распространенные стресс-напряжения и, как при классическом стресс-синдроме, описанном еще Ганс Селье (1936), ведет к определенному истощению базовой системы жизнеподдержания — эндокринной.

Для оценки влияния отдаленных последствий систематических учебных стресс-напряжений на формирование телесной конституции у юношей (по мужскому) и девочек (по женскому типу) использовали тест Декура-Думика (1950).

В частности, у нормально развивающихся юношей по мужскому типу разница между межакромеальным (плечевым) и межвертлужным (тазовым) размерами составляет не менее 10 см, у девушек — не более 5 см.

При анализе значений индекса Декура-Думика установлено, что от первого класса к девятому ЧСкфн[8] уменьшилось: на 4 % среди девочек (с 97 % до 93 %) и почти в 11 раз среди мальчиков (с 97 % до 9 %), р<0,05. При этом пограничные значения индекса Декура-Думика (9 см — 6 см) среди девятиклассников были отмечены у 4 % девушек и 61 % юношей (табл. 4). Различные проявления эндокринной патологии встречались у 30 % молодых людей.

Полученные данные указывают, что СОР является фактором глубокого закрепощения и всеобъемлющей дезорганизации процесса формирования присущей полу, конституции тела, в том числе детородной. Особенно трагично такой режим обучения сказался на мальчиках.

Ситуация усугубляется тем, что учителя (как правило, женщины) эмоционально учебный процесс ориентируют на девочек. Мальчики же оказываются в ситуации эмоциональной и духовной депривации. Все эти факторы позволяют утверждать: современное смешанное по календарному возрасту обучение мальчиков и девочек — не осознаваемая обществом дискриминация развития мальчиков по мужскому типу.

Этот факт уже имеет долгосрочные трагические последствия, отражающие на социально-демографической ситуации в стране. Именно это обстоятельство (безусловно, наряду с игнорированием в обществе нравственных законов в воспитании детей и подростков) оказалось одним из наиболее важных биогенетических источников, поразивших Россию «по кончине тысячелетия» вымиранием мужчин в трудоспособном возрасте.


Таблица 4.Значения индекса Декура-Думика в зависимости от школьногостажа







Примечание: — различия между мальчиками и девочками (р<0,05) достоверны.


Сидяче-обездвиженный режим обучения в основе дезорганизации развития опорно-двигательной и детородной системы Известно, что реализация детородной функции женщины в значительно степени связана с качеством развития таза, который, с одной стороны, является вместилищем для внутренних органов и развивающегося плода, с другой — важнейшим функциональным звеном опорно-двигательной системы.

Вместе с тем, таз женщины с крестцово-копчиковой системой образует единый родовой канал для продвижения и рождения младенца.

Но ни родителей, ни учителей совершенно не интересует, что случится с детородной конституцией тела, его тазом и органами малого таза как единой детородной функциональной системой за 10–12 лет сидяче-обездвиженного, так называемого образования.

Между тем выполненными под нашим руководством исследованиями установлено, что среди старшеклассников пропорционально развитый таз встречался лишь у 6—14 %, в то время как патологический «узкий» и развернуто-широкий — у подавляющего большинства (рис. 41).















Рис. 41. Характеристика таза у школьников с различным учебным стажем


Особенно трагично здесь то, что систематическое сидение способствует тому, что на фоне внешнего увеличения наружных размеров таза родовой «путь» из малого таза все больше суживается.

Это связано с опущением и сагиттальным разворотом вперед всего таза, а также окостенением и продвижением вперед в просвет малого таза крестцово-копчиковой системы. Продвижением за счет «перепрофилирования» ее из системы крепления больших ягодиц и поддержания тела в вертикальном положении в «седалищный» «протез-опору».

Установлено: только прямостояние и прямохождение способствует гармоничному развитию «детородного» таза. При систематическом же сидении возникает гравитационный эффект разворота крыльев большого таза и за счет этого сужение малого таза (рис. 42).

Известно, что важной характеристикой развития опорнодвигательной системы, в том числе детородного таза, является состояние стопы. Выполненными под нашим руководством исследованиями было выявлено, что у школьников всех возрастных групп преобладала уплощенная стопа (индекс Фридланда — менее 29,0).

О том, что именно сидяче-обездвиженный режим обучения, как доминанта образа жизни детей, оказал деструктивное влияние на развитие стопы, указывает следующий факт.

Среди первоклассников индекс Фридланда оказался выше, чем среди учащихся третьих классов, а среди учащихся третьих классов — выше, чем среди старшеклассников.

А ведь известно, что только развитая стопа, создавая при ходьбе эффект пластичной «рессорности», поддерживает всю «конструкцию тела» в подвижно-волновом колебательном состоянии. Уплощенная же стопа — это напряженно-закрепощенная подвижность суставов нижних конечностей. Это закрепощенное развитие всей телесно-мышечной локомоторной системы, в том числе мышечных систем родоразрешения.











Рис. 42. Распределение гравитационных сил в области малого таза


В целом выполненные работы показали, что систематическое пребывание детей в процессе учебы в телесно-обездвиженной сидяче-согбенной позе на фоне напряженноскованной походки (из-за уплощения стопы) оказались основой для развития в современной цивилизации описанного В. Райхом синдрома «телесно-мышечного панциря», или описанного нами в 2001 г. синдрома прижизненной мумификации тела (СПРУТ).

Это глубоко недоразвитое тело, в котором «гибкая молодость» сразу трансформировалась в «тугоподвижную старость» с присущими ей недугами и болячками.

Сидяче-обездвиженный режим обучения в основе закрепощения развития сенсомоторной и телесно-координаторной сфер

Движение является самым главным и самым универсальным механизмом взаимоотношений и взаимодействий организма с внешней средой. Все вегетативные функции жизнеобеспечения, в том числе функции мозга, подключены и работают только на основе моторной стимуляции и произвольно-волевых усилий.

Базовой системой, определяющей моторные взаимоотношения тела с внешней средой, выступает чувственно-моторная (сенсомоторная) система. Ниже представим некоторые данные об отдаленных последствиях закрепощенного в движениях образования детей на некоторые сенсомоторные характеристики детей и подростков.

Анализ этих данных убеждает, что по мере увеличения учебного стажа различные характеристики сенсомоторной сферы школьников выявили устойчивую тенденцию угасания своих функциональных возможностей (ФВ). Отмечено, что качество некоторых диагностических тестов у школьников девятых классов по сравнению с первоклассниками существенно ниже (рис. 43).

Наибольшие же изменения произошли в телесно-координаторных и зрительно-локализационных характеристиках. В частности, несмотря на то, что средние значения остроты зрения варьировали в пределах 1,0–1,3 у. е., только за трехлетний период обучения ЧСкфн уменьшилось почти в 2 раза (среди девочек с 85 % до 49 %, среди мальчиков с 89 % до 51 %).

Среди девятиклассников показатели остроты зрения, соответствующие КФН, встречались лишь у 14 % девочек и 15 % мальчиков, что более чем в 3 раза реже по сравнению с учащимися третьего класса и почти в 6 раз реже по сравнению с первоклассниками. С первого по девятый класс скорость и точность зрительно-моторной реакции понизилась в 3,7 раза.











1. Поза Ромберга.

2. Проба пальце носовая.

3. Острота зрения.

4. Гиперметрия

5. Проба вращения в круге.

6. Обведение круга.

Рис. 43. Сенсорно-моторный «профиль» детей в зависимости от школьного стажа


Снижение ФВ по координаторно-моторным тестам свидетельствует о значительном негативном влиянии сидяче-обездвиженного режима школьного обучения на формирование чувственно-моторных качеств, что проявляется в межсистемной дезинтеграции и снижении ФВ по мере увеличения стажа учебы.

Следовательно, систематическое пребывание ребенка в статическом обездвиженном напряжении извращает психофизиологию развития координаторно-моторной системы тела.

Это обстоятельство как раз и является тем «пресловутым человеческим фактором», из-за которого год от года неумолимо нарастают техногенные катастрофы на земле, воде и в воздухе.

Сидяче-обездвиженный режим обучения в основе дезорганизации базовых систем жизнеподдержания (сердечно-сосудистой и дыхательной)

Подтверждением того, что именно организация школьной жизни, и в первую очередь систематическое пребывание детей в учебном процессе в СОР, тем более в режиме систематического телесно-мышечного стресс-напряжения и склонения над книгой-тетрадью, закрепощает свободу работы грудных мышц и диафрагмы, а отсюда подавляет развитие грудной клетки и, как следствие, органов дыхания является следующее обстоятельство.

У подавляющего большинства школьников (более 70 %) грудной показатель был меньше 50, что указывает на их узкогруд ость.

При этом жизненная емкость легких (ЖЕЛ) в пределах физиологической нормы отмечалась лишь у 15 % школьников (рис. 44). О том, что ведущую роль в этом играет именно СОР организации учебного процесса, говорит тот факт, что по мере увеличения школьного стажа (т. е. от младших классов к старшим) удельный вес узкогрудых детей неуклонно увеличивается.

В частности, только за трехлетний период обучения число таких детей увеличилось среди девочек на 10 % (с 79 % — в первом классе до 89 % — в третьем классе), среди мальчиков в 1,6 раза (с 55 % — в первом классе до 86 % в третьем классе). В итоге среди девятиклассников удельный вес узкогрудых встречался у 93 % девочек и 83 % мальчиков.

И не случайно, что при таком развитии нормостеническая грудная клетка, соответствующая клинико-физиологической норме, во всех возрастных группах школьников была не только относительной редкостью, с увеличением учебного стажа ее доля резко уменьшилась.

В частности, за девятилетний период обучения число мальчиков с нормостенической грудной клеткой сократилось в 2,8 раза (с 45 % — в первом классе до 16 % — в девятом классе), а девочек в 3 раза (с 21 % — в первом классе до 7 % — в девятом классе), р <0,05.







Рис. 44. Динамика ЖЕЛ у школьников в зависимости от стажа учебы


С увеличением школьного стажа параллельно нарастанию узкогруд ости детей наблюдалось и угасание функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В частности, оптимальный (экономичный) тип реакции на нагрузку (при коэффициенте сдвига показателей в пределах от 15 % до 50 %) был не только относительной редкостью, его доля по мере увеличения школьного стажа продолжала сокращаться.

Так, если нормореактивный тип дыхания был отмечен у 28 % из числа обследуемых первоклассников, то уже в третьем классе их число уменьшилось до 22 %, а в девятом классе составляло лишь 2 %. При этом дыхательный дисбаланс у мальчиков встречался в 2 раза чаще, чем у девочек.

И если синдром гипервентиляции (ГВС — судорожно-напряженный тип дыхания) среди первоклассников был отмечен у 10 % мальчиков и у 5 % девочек, то среди третьеклассников этот синдром выявлен у 30 % мальчиков и 17 % девочек (рис. 45).

Несмотря на то, что среди учащихся 9-х классов этот синдром менее выражен, речь здесь не идет о нормализации типа дыхания. Речь идет о переходе дыхания на качественно более низкий функциональный уровень.







Рис. 45. Частота ГВС у школьников с различным учебным стажем


Систематическое пребывание детей в учебном процессе в телесно-мышечном закрепощении и стресс-напряженнии не могло не сказаться и на сердечном ритме, состоянии гемодинамики, в том числе параметрах артериального давления.

Было установлено, что повышенное артериальное давление (пограничная артериальная гипертензия — ПАТ) значительно распространено среди школьников всех возрастных групп (рис. 46). Однако по мере нарастания школьного стажа ПАТ среди учащихся нарастала, особенно в начальной школе.

При этом изолированная систолическая артериальная гипертензия (АГС) гораздо чаще встречалась среди мальчиков. В частности, среди первоклассников ПАТ была отмечена у 23 % мальчиков и лишь у 8 % девочек, а среди третьеклассников соответственно — уже у 70 % против 52 %.

Среди же девятиклассников изолированная АГСбыла отмечена у 38 % мальчиков и у 32 % девочек. И с такими данными дети выходят в жизнь.







Рис. 46. Частота ПАГ в зависимости от школьного стажа


Изолированная диастолическая артериальная гипертензия (АГД) чаще встречалась на начальном этапе обучения и опять-таки среди мальчиков. В частности, среди первоклассников АГД выше пограничного уровня отмечалась среди мальчиков в 1,5 раза чаще, чем среди девочек (43 % против 29 %), среди третьеклассников — у 61 %, а среди девятиклассников — у 24 %.

Эти данные, с одной стороны, подчеркивает высокую возрастную лабильность гемодинамики, с другой — негативное влияние на нее закрепощено-обездвиженного режима в организации учебного процесса.

Было выявлено, что по всем возрастным группам школьники, у которых показатель качества реакции (ПКР) гемодинамического обеспечения деятельности соответствовал КФН, составляли менее 30 %.

По мере же увеличения школьного стажа характер гемодинамики у девочек имел признаки возрастающего типа: значение ПКР явно увеличивалось с величины (+0,21) в первом классе до (+0,25) в третьем классе и (+0,32) в девятом классе. Гемодинамика у мальчиков развивалась по скачкообразному типу.

Так, если в первом классе значение ПКР было равно (+0,08), то в третьем классе имело уже отрицательную величину (-0,1), а в девятом равнялось (+0,41). При этом в первом классе среди девочек ПКР встречалось в 2 раза чаще, чем среди мальчиков (в 17 % случаев против 8 %).

В девятом классе лишь у 28 % школьников ПКР соответствовал клинико-физиологической норме.

О типе гемодинамического обеспечения судили по коэффициенту сдвига (КС) параметров кровообращения (ЧСС, АД, ПД, время восстановительного периода). Было выявлено, что для школьников младших классов более характерен гипо- и ареактивный тип гемодинамики.

Так, среди первоклассников гипореактивный тип гемодинамики (КС параметров ПД меньше + 10 %) был отмечен у 8 % девочек и 8 % мальчиков. Среди же третьеклассников данная характеристика встречалась уже у 100 % обследуемых (табл. 5).


Таблица 5

Распределение школьников в зависимости от типа гемодинамической реакции на физическую нагрузку







Несмотря на то, что среди девятиклассников доминировал все-таки нормотонический тип реагирования (у 75 % девочек и 73 % мальчиков), тем не менее в этом возрасте неадекватность и неустойчивость гемодинамического обеспечения имели относительно широкое распространение.

В частности, ареактивный и гипореактивный тип гемодинамики здесь соответственно встречался среди девочек у 4 % и 17 %, а среди мальчиков у 6 % и 20 %.

Это еще раз подчеркивает тот факт, что у мальчиков генетическая «страсть» к движениям намного выше, чем у девочек. В таких условиях в режиме обездвиженности они испытывали более глубокое и интенсивное стресс-напряжение.

Особую роль здесь играет и тот фактор, что в комплектуемых по календарному возрасту смешанных классах мальчики оказываются менее зрелыми и адаптированные к девочкам нагрузки оказываются для них стрессогенными.

Так, восстановительный период гемодинамических показателей по мере увеличения школьного стажа в группе девочек практически не изменяется, тогда как в группе мальчиков — увеличивается (см. табл. 5).

Похожие изменения происходят и в индивидуальных показателях пульсового давления (ПД): в группе девочек ЧСкфн уменьшается с 8 % до 2 % (р <0,05), в группе мальчиков — увеличивается с 26 % до 39 %.

Естественно, при таком развитии базовых систем жизнеобеспечения во всех возрастных группах школьники с показателями жизненного индекса (ЖИ), соответствующими норме (ЧСкфн), составляли менее 20 % (рис. 47). При этом среди мальчиков ЧСкфнвстречалось почти в 2 раза реже, чем среди девочек: в 1первом классе 11 % против 15 %, в третьем классе 10 % против 19 %, в девятом классе 9 % против 18 % (р <0,05).







Рис. 47. Динамика ЖИ в зависимости от школьного стажа




***
Из книги В.Ф. Базарного „Дитя человеческое. Психофизиология развития и регресса”.
Предыдущая часть „Учебная поза и стресс” здесь.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Базарный, дети, здоровье, медицина, миф, наука, развитие, статистика, школа
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