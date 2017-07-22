Трамп. Вторая версия глобализма. Торможение или банкротство?

Достаточно любопытная трактовка происходящих в мире глобальных процессов.Единственный бемоль – слепое повторение используемогоПутиным слова „конкуренция”.У политика набор терминов ограничен внешними обстоятельствами, а вот комментатор или аналитик вполне может себе позволить перевести политическую речь на более понятный и приближённый к вкладываемому смыслу язык.В таком ракурсе путинская „конкуренция” – это завуалированное стремление России выжить в сегодняшней жестокой планетарной схватке. Это мобилизация воли и разума. Это желание производить лучше, чем то делают наши заклятые „партнёры”. Это, наконец, призыв к народу заново пробудить Русский дух.

Споры о Глобализме выводят на споры о Лидере этого процесса, которых предлагает механизмы утверждения своей версии Глобализма. По сути, раскол в США – это различение методик утверждения одного и того же. Нас в этом расколе должно волновать главное, какой версии отдать предпочтение с случае банкротства США как лидера.



1. Первая версия Глобализма, когда Лидер осуществляет его за счёт силового, точнее политического, демонтажа несогласных, но которая приводит к тому, что демонтированные согласные берутся Лидером на содержание.

2. Трамп реализуется вторую версию Лидерства, но в чем её суть?

Споры о Трампе и его политике есть смысл перевести в логику нашего понимания утверждения Глобализма. Трамп пытается решить проблемы лидерства Штатов, но не за счет США. Эта установка была всегда и практика была, по сути, соответствующей. Она вызвала недовольство всех, реакцией на что и было появление Трампа. Он отдает предпочтение экономической версии принуждения к подчинению. Но опять подчинение. Получается, что кроме глобального Лидера в Глобализме никто не заинтересован? И как тогда быть?

И возник вопрос: кто в новой версии должен оплачивать Глобальное лидерство, вообще Глобальный Проект?

Проблема в том, что Глобализм нужен, по сути, только Глобальному Лидеру, остальным, малым величинам, лимитрофам (досл. «питающиеся малым»), нужно только спокойное житие по формуле «вам нужно – вы и делайте, нас не трогайте, а мы, если будет не больно, поддержим, а если больно – то откажемся». То есть в глобальном строительстве возникает проблема лимитрофов, которые с удовольствием питаются результатами глобализации, но если это приходит бесплатно или в оплату за лояльность к Лидеру, где Лидер за лояльность будет платить.

Проблема предыдущей, первой, американской версии, по сути, стало удорожание лимитрофов. Это версия привела к банкротству Лидера.

Ситуация усугубляется. Сама возможность получать бесплатные средства только путем демонстрации лояльности стала настолько соблазнительной, что это стало явлением повальным, приведшим к инфляции прежней версии: лимитрофы не только просят новые транши, но и инициируют конфликты, чтобы оплаты продолжались. То есть они не просто требуют содержания, они под это содержание разрушают себя, чтобы дармовые деньги шли постоянно. То есть лимитрофы подходят к распаду своих экономик. Появилась целая профессия – бунтующий по заказу лимитроф-самоубийца – чтобы Лидер начал платить за его спасение.

Генеральной проблемой Глобализма, связанной с лимитрофами, заключается в том, что им Глобализм просто не нужен, они в глобальной системе вообще существовать не могут, поскольку, как ничтожества, по природе не могут функционировать в крупных системах. Это значит Лидер должен в ответ на лояльность тащить их на себе.

Заметим, я не акцентирую внимание на США, а стараюсь показать проблему обобщенно и, помятуя, что мы, Россия, сами уже пережили своё крушение из-за удорожания и бунта лимитрофов в СССР. Не надо забывать, что опыт неудачного глобализма у нас был. Надо делать выводы.

Сейчас та же ситуация с лидерством у Штатов.

И вот по второй версии Трамп фактически меняет политику, требуя от лимитрофов работы над собой. И вот вопрос: получится ли у Трампа заставить лимитрофов придерживаться его курса (Штатов) тогда, когда он выдвинет требования к лимитрофам самим обеспечивать себя в глобальном курсе. Короче, когда он откажется оплачивать своё лидерство, а принудит оплачивать его лимитрофам. Пока ясно, что лимитрофам это не нравится крайне.

И надо признать, что проблемы, которую начинает решать Трамп, будет стоят перед любой Глобальной Силой. В том число и перед нами. Вопрос стоит так:

1. Нужно ли покупать лояльность лимитрофов в Глобальном проекте? Проблема: Если лимитрофов не покупать, а другого они не знают, то как их вовлечь в глобальный процесс? Нет сомнения, что и малому есть место в большом процессе, но – за его счёт. То есть наша политика одна: в глобальный процесс каждый идёт за свой счёт. Но если лимитроф отказывается идти в глобальный процесс? Он же лимитроф, в биологическом смысле, паразит. Проблема.

2. Нужно ли принимать откуп или самим откупаться от претензий богатых лимитрофов?

Проблема: Наличие лимитрофов на золотом мешке (или бочке нефти) – очень серьёзная проблема. Они могут сами откупиться от глобального процесса. Это когда политическое ничтожество по стечению обстоятельств начинает обладать огромными ресурсами – сырьевыми, территориальными и проч. Это значит рано или поздно экономическая диспропорция станет политической. Что делать с микронным Катаром, который «сидит» на мировом запасе газа и в политике претензии самые далёко идущие, сам являясь, по сути, чисто сырьевым явлением?

Иначе говоря, как увязать политическую лимитрофию с несообразным экономическим ресурсом? Ведь, по сути, это лимитрофизм, только с другой стороны: мне не нужен глобализм, но я будут пользоваться им.

Трансформируем вопрос: имеет ли право лимитроф на глобальные ресурсы? Ведь средства, не имеющие цели, приобретают самые опасные цели – к примеру, финансирование ИГИЛ. То есть политическая микронность при огромных средствах не может не стать уродливо-опасной.

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Трамп пока действует экономическим натиском и шантажом, принуждая хитростями лимитрофов платить за участие в Глобальном процессе Лидеру, США. Возникает следующий парадокс и проблема: почему же никто не хочет платить за чужое лидерство? Ответ в самом слове: оплата Лидерства – это плата Лидеру.

Это притом, что у лимитрофа в сознании чёткая формула: Глобализм нужен только Глобалисту, а нас он берет в содержание: ему надо – пусть платит.

Каждый хочет оплачивать только собственное лидерство. А значит версия рассыпается на глазах: уже Германия против оплаты лидерства США. Вплоть до неприятного появления Трампа в Польше, что провоцирует лимитрофию в самом Лидере: возникает ещё более неприятное и опасное положение вещей: Трамп начинает играть на ревности, взаимных амбициях самих лимитрофов, то есть он начинает утверждать своё Лидерство низким путём интригующих разводок в среде лимитрофов.



Вторая версия, Трампа, явно буксует, потому что лимитрофы и втихую, и явно превращаются в саботажников, у которых только одна контригра – разрушение Лидера, который перестаёт содержать их лимитрофию. Историю СССР не забываем.

А мы не забываем, что тот, кто прибегает к тайным интригам, в этих тайных интригах тонет, теряя свою репутацию. Интриги – это знак слабости. Так было и так будет. Понятно, что без интриг и каша не варится, но везде есть мера, если мера перейдена, то Глобальный проект надо закрыть.



Это значит одно: борьба с мировой лимитрофией должна вестись открыто, легально и системно. Первым шагом к этому должна стать Конвенция о лимитрофах и лимитрофии.

Однако нужно быть честными и стоит отнаблюдать развитие версии Трампа до конца, ведь мы не можем сказать, что перед нами – только торможение из-за внутреннего бойкота американской Элиты-Первой-Версии и ли уже надвигающееся общее банкротство? Ведь сила версии Трампа однозначно уравновешивается претензией оппонентов: лишение Штатов идеологического лидерства, а это именно происходит, шаг к катастрофе. Вспомним СССР. С этого началось после смерти Сталина.

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Некоторые наши соотечественники намекают: а не попадет ли Россия в таком случае в тиски такой Конвенции? Не входит ли она сама в разряд сырьевых лимитрофов? И не откроем ли мы таким вопросом многие негативные процессы внутри себя?

Мы знаем эту проблему, как это знает и Путин, который, несмотря ни на что, сделал все, чтобы с России снять первичное клеймо сырьевого лимитрофа (придатка). Но количество разнообразной лимитрофии у нас до сих пор велико, если взять все отрасли жизнедеятельность – от производства до искусства. Не станем ли мы жертвами собственных нововведений Глобализма?

Думаю, все будет непросто, но ломать нам себя придется в любом случае: либо мы уничтожаем лимитрофа в себе, либо наша же лимитрофия уничтожит нас. Вспоминает историю СССР. Предпосылки к уничтожению лимитрофа в себе есть. Культ конкуренции, который озвучил Путин ещё в начале своего правления, заявивший, что конкурентным должно быть всё – от человека до самого государства, несомненно, условие преодоления лимитрофизма, которым мы ещё больны.

Я бы к этому добавил: конкурентным должно быть и самое ничтожное – от клетки в селезёнке, звука барабанной палочки до соловьев, которые работают в наших палисадниках и наших грибов, которые растут в наших лесах. Тотальность конкуренции – наш козырь.

А. Волохов

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