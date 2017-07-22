Развал СССР, изменение Конституции и другие недетские вопросы: о чём говорил Путин с воспитанниками «Сириуса» (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин несколько часов общался с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи, отвечая на их вопросы.

Глава государства рассказал, какие события повлияли на его жизнь, какой псевдоним был у него в разведшколе и есть ли у него преемник. Помимо этого он ознакомился с проектами, над которыми школьники работают на базе центра.

Воспитанники образовательного центра «Сириус» в Сочи пообщались с Владимиром Путиным и задали ему интересующие их вопросы. Беседу с подрастающим поколением президент вёл на протяжении нескольких часов. В ходе неё он рассказал, как проводит свободное время, собирается ли баллотироваться в президенты в 2018 году и под каким псевдонимом проходил учёбу в разведшколе.

Ник по необходимости

В частности, о своём псевдониме он рассказал в контексте пользования социальными сетями. По словам Путина, в интернете у него нет аккаунтов, которыми он сам бы лично управлял.

«У меня тяжёлый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю, как бы до койки, до постели побыстрее добраться», — отметил президент.

Вместе с тем, он отметил, что имел опыт работы под ником, когда учился в разведшколе. «Что касается ников — это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологической псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что псевдоним был необходимостью, так как работа в органах разведки предполагает «определённый уровень конспирации».

«Время ещё есть»

Рассказывая о своей нынешней деятельности, Путин отметил, что ещё не решил, будет ли бороться за президентское кресло в 2018 году.

«Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я ещё не решил, я ещё посмотрю», — заявил президент.

По его словам, у него есть время, чтобы определиться с дальнейшими планами, так как избирательная кампания ещё не началась. При этом Путин подчеркнул, что ни в коем случае не собирается под это событие менять Конституцию, несмотря на то, что ему предлагали это сделать.

«У меня была возможность (изменить Конституцию, — ред.), меня даже упрашивали в своё время Конституцию поменять. Я не стал этого делать. И не намерен делать это в будущем», — сказал он.

В этом же контексте Путин рассказал и о своём будущем преемнике в случае, если решит закончить политическую карьеру.

«Хочу вам сразу сказать, что общая международная практика заключается в том, что если лидер партии, страны, государства уходит, то, как правило — не всегда, но как правило — кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на какого-то человека как на того, кто может возглавить правительство страны или партии.

Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией России.

Поэтому, кого бы кто бы ни предлагал, личный выбор всегда за гражданами Российской Федерации», — пояснил Путин.

Он также подчеркнул плюсы существования в России большого количества партий: «Они всё-таки генерируют какие-то идеи, они критикуют действующую власть — действующую власть всегда есть за что критиковать».

Обоюдоострая коррупция

При этом Путин подчеркнул, что политики должны не спекулировать на проблемах, а предлагать конкретные решения. Он также отметил, что решить все вопросы «идеальным образом» фактически невозможно.

«Жизнь настолько сложна и многообразна, что решить все вопросы — можете мне поверить здесь — причём решить эти вопросы идеальным образом, не представляется возможным и не представится вообще никому.

Но это не значит, что не нужно к этому стремиться. Нельзя только спекулировать на этих проблемах, а нужно предлагать свои решения», — заявил Путин.

В качестве примера он привёл проблему коррупции, на лозунгах о борьбе с которой был совершён переворот на Украине.

«Смотрите, что произошло с нашими соседями. Там нынешняя власть приходила на волне борьбы с коррупцией. Это было одним из флагов, с которыми оппозиция шла к власти. К сожалению, шли они через госпереворот. Ну, они пришли к власти, и какой результат?

Коррупции стало ещё больше. Украина захлёбывается в этой коррупции, причём на самых верхних эшелонах власти и донизу», — пояснил президент.

Сдержанность как преимущество

Помимо этого он рассказал, как ему удаётся справляться с агрессивными замечаниями в свой адрес и сохранять спокойствие.

«У меня постоянно возникают такие стрессовые и полустрессовые ситуации, мне многое не нравится, но всё-таки я научился себя сдерживать. И не знаю, как оно со стороны смотрится, но я считаю, что мне это удаётся, и, более того, полагаю, что это является большим преимуществом в отношениях с людьми, особенно в отношении тех и в отношениях с теми, кто эти эмоции сдерживать не может», — отметил глава государства.

По его мнению, агрессивное поведение в нынешних условиях является проявлением слабости и возникает при отсутствии аргументов.

Уклонистам — осуждение

На встрече в «Сириусе» затрагивалась и тема службы в армии. По мнению Путина, те, кто уклоняются от армии, заслуживают лишь осуждения.

«Уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения», — отметил он.

Президент подчеркнул, что считает необходимым, чтобы каждый человек внёс свой вклад в развитие и в обороноспособность страны. «И я отношусь к тем людям, которые „косят“ от армии, в высшей степени негативно, и наоборот, с уважением к тем, кто готов подставить плечо стране, защитить её, если даже надо, собой», — сказал Путин.

Путин также заявил, что распад СССР стал тем событием, которое оказало наибольшее влияние на его жизнь.

«Событие в жизни? Ты меня прямо поставила в какое-то сложное положение. Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Сейчас постараюсь сказать по-серьёзному. Всё-таки, наверное, развал Советского Союза», — поделился президент.

Счастливые эпизоды в жизни связаны с моментами преодоления себя, которые формируют характер, рассказал Путин.

«Сложно ответить. Вообще такие моменты, они связаны с какими-то достижениями, с какими-то победами, с каким-то преодолением себя в чём-то.

Они запоминаются, и считаю, что даже если это маленькие победы, они имеют значение, потому что формируют человека. Формируют характер.

Я упоминал, допустим, об одном из ярких впечатлений: рядовое соревнование на достаточно низком уровне я запомнил на всю жизнь, потому что это было связано с тем, что я поверил в себя, что я могу. Таких моментов было немало, надеюсь, что ещё немало будет. И вам того же желаю», — сказал Путин.

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Полина Духанова