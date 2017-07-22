Открытым текстом 21.07.2017

На этой неделе в Соединенные Государства Америки экстренно вылетел замминистра иностранных дел Российской Федерации Рябков с единственной целью: проверить, до какого уровня опустились отношения двух стран и есть ли вообще шанс на хотя бы минимальное потепление. Причина проверки — американски бесцеремонная, большевистски задорная экспроприация нашей дипломатической собственности, выкупленной еще в прошлом веке.

Меньше чем за месяц до исчерпания полномочий президента Обамы из СГА высланы 35 российских дипломатов и члены их семей, арестованы загородный дом отдыха и детский лагерь посольства РФ. Официальным поводом названо вмешательство РФ в выборы президента СГА. На вопрос журналистов, удалось ли урегулировать проблему российской дипсобственности, Рябков ответил “почти”.

В этом “почти” от Рябкова все еще теплящаяся надежда на то, что однажды Трамп сможет хотя бы частично исполнить свои предвыборные обещания и начать диалог с Россией на равных. Мы уже не раз показали, что ждем от американского президента разумных шагов. Но, судя по всему, недооценили твердолобость американской политики.

МИД СГА до сих пор не разрешил приезд новых дипломатов из РФ взамен высланных в декабре. Кроме того, неофициально сказано, что российские дипломатические дачи будут возвращены, только если РФ будет соблюдать американские условия — в частности, перемирие на юге Сирии.

Открытым текстом напоминаю: на юге Сирии действуют террористические группировки, прямо поддерживаемые американцами. Это мы долго и упорно добивались от СГА прекращения огня в том регионе. Они могут в любой момент по своему усмотрению вновь развернуть террор и вновь отнять у нас то, что мы еще во время холодной войны оплатили по всем правилам.

Американцы открыто, напоказ нарушают последние правила международных отношений — соглашения о порядке дипломатической работы. То есть ставят себя вне закона.

Министр Лавров назвал действия СГА грабежом средь бела дня. Но дело, конечно, не только в двух особняках. СГА все еще пытаются защитить однополярный мир, где одному можно все, а остальным — что этот один позволит. Вот с этим как раз мы мириться и не собираемся!

Официальный представитель МИД РФ Захарова напомнила, что персонал посольства СГА в РФ и до нынешнего скандала был куда больше персонала посольства РФ в СГА, и это неравенство можно исправить не только отправкой наших дипломатов, но и высылкой заокеанских.

Открытым текстом объясняю: стоит нам ответить симметрично, американская пропаганда заорет о злых русских, наехавших на слабака Трампа. Если президент СГА решит отдать нам нашу же собственность и показать готовность к диалогу с Москвой, его обвинят в продажности и зависимости от русских. Критики Трампа пытаются не позволить ему общаться с русскими — значит, хотят не только уничтожить последний шанс на восстановление нормальных отношений между нашими странами, но и отменить полномочия своего президента, фактически отменить результат выборов. Эдакий ползучий государственный переворот в стране, учинившей десятки переворотов по всему белу свету.

Последствия одного из таких переворотов мы наблюдаем уже четвертый год. Оказывается, кое-что пахнет еще хуже американских журналистов и политических глобалистов.

На американском телеканале NBC вышел документальный фильм о подготовке детей под Киевом в военном лагере, организованном радикалами из батальона “Азов”. Юные воспитанники не только изучают азы военного ремесла, но и проходят идеологическую подготовку, выкрикивая речевки о “Москве в руинах” и необходимости “убивать москалей”.

Тем, что на Украине раздали оружие откровенным нацистам, нас уже не удивишь. Интереснее другое: теперь этими же настроениями они заболачивают детские головы. Так сказать, инвестируют фашизм в будущее. И, конечно, важен сам факт, что — впервые! — об укронаци заговорили в СГА! Интересно, объяснили ли американские журналисты своим зрителям, что нацисты, разучивающие с детьми людоедские лозунги об убийстве русских, — те же самые, кого три года назад они называли “Прометеями демократии” и кормили печенюшками на Майдане? Скорее всего, нет…

Киев пытается блокировать отдых своих граждан в российском Крыму. Украинские пограничники специально затягивают процедуру осмотра автотранспорта при пересечении границы, чтобы сделать поездку в Крым предельно неудобной. На этой неделе поставлен своеобразный рекорд: двенадцать часов на осмотр одного автомобиля.

Открытым текстом сообщаю: Крым от блокады почти не страдает — основная часть отдыхающих прибывает из РФ, по морю и воздуху. Но киевским террористам важно не дать своим заложникам увидеть, как живут под нормальной властью. Впрочем, народ Украины, несмотря на массированную пропаганду, потихоньку прозревает…

По опросу Киевского международного института социологии, 43 процентов граждан Украины относится к Российской Федерации хорошо или очень хорошо и только 37 процентов высказываются о ней отрицательно. Год назад соотношение было равным.

Все больше граждан Украины открытым текстом говорят, что они русские и видят свою судьбу вместе с остальными русскими, а не в качестве антирусского пушечного мяса. Лапша про злобного агрессора, укравшего Крым и уничтожившего экономику остальной Украины, потихоньку сползает с ушей. Люди на Украине видят, как жиреют все те же олигархи, как распродают и расхватывают последнее, как вместо донбасского угля в страну ввозят пенсильванский, да ещё втридорога, как не совсем трезвый президент заигрывает с откровенными фашистами, и больше не хотят видеть врага в соседе, уже четверть века по доброте душевной поддерживающем отделившийся юго-запад Руси.

Правда, антирусских хватает и за пределами Киева. Например, Варшаву еще лет тридцать назад захватили политические наследники тех, кто в сорок четвертом стрелял в спину нашим воинам, избавлявшим Польшу от немецкого насилия. И сейчас они мстят нам за свое тогдашнее поражение.

22 июня — в день нападения Германии на нашу страну — парламент Польши принял поправки в закон о декоммунизации. На этой неделе президент Дуда утвердил их. Теперь можно в нарушение соглашений об охране воинских захоронений сносить памятники погибшим при освобождении Польши от германских нацистов.

Открытым текстом напомню: в боях за освобождение Польши погибли 600 000 советских военнослужащих — каждый двенадцатый из наших воинов, унесенных той войной. Шестьсот тысяч человек бестрепетно положили свои головы за будущее, в том числе и за будущее тех, кто сегодня сносит памятники, поставленные на местах, щедро политых кровью советского солдата. Мы часто говорим, что в политике уважают сильных и что на недружественные акты надо отвечать симметрично. Интересно, понимают ли поляки, какую рану они растеребили? И что есть вещи, которые не простит никто и никогда!

19 июля Государственная дума РФ и кнессет Израиля одновременно приняли обращения к европейским парламентам и межпарламентским организациям в связи с оскорблением памяти советских воинов, освобождавших Европу от нацизма, и жертв преступлений нацистов.

Открытым текстом предупреждаю: если они сейчас мстят мертвым, живые не простят. Одними заявлениями парламентов дело не обойдется!

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru