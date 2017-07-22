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Новые санкции против Ирана и РФ

22:23. 22 июля 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:


В Конгрессе США представлен новый проект https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3203/text?q=%7b%22search%22:%5b%22An+Act+to+Provide+Congressional+Review+and+to+Counter+Iranian+and+Russian+Governments%27+Aggression%22%5d%7d&r=3 санкций против РФ и Ирана, согласованный совместными усилями демократов и республиканцев. Большую часть документа посвятили России:

1. Документ предусматривает дальнейшее закручивание гаек в финансовой и нефтегазовой сфере.
2. Выносит на официальный уровень борьбу с "Северным потоком", как угрозой "европейской энергетической безопасности".
3. Запрещает Трампу без согласования с Конгрессом отменять санкции против России.
4. Законодательно защищает "наследие Обамы" от самовольной отмены этого "наследия" Трампом.

Как не трудно заметить по процессу вынесения документа на голосование, оппозиция Трампу носит двухпартийный характер и часть собственной партии Трампа продолжает открыто играть против него, даже в том случае, когда под угрозу ставятся конституционные полномочия формально республиканского президента. В озвученном виде, законопроект о новых санкциях против России, призван ограничить возможности Трампа для маневров на российском направлении и прикрыть любые возможности даже для минимальной деэскалации в санкционной сфере.
Белый Дом может согласиться или не согласиться с данным законопроектом, если он успешно будет проголосован в Конгрессе, но во 2-м случае, у Конгресса будет возможность преодолеть гипотетическое вето Трампа и фактически изъять у Белого Дома часть полномочий связанных с проведением внешней политики.
В любом случае, можно ожидать обострения внутриполитической борьбы в США, где тема американо-российского конфликта будет одной из центральных. "Ястребы" очевидно не согласятся даже с частичной деэскалацией американо-российских отношений, угрозу чего многие увидели после гамбургской сделки Трампа с Путиным по Сирии. Возможности блокировать эти процессы у них есть, и они конечно будут задействованы, что мы и наблюдам в кипучей активности Сената и Конгресса США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: иран, Россия, санкции, США, Трамп
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