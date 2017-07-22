Лес… Рубим, жжём, продаём…

Это абсолютно очевидно и сказано множество раз, но мало кем понято, а потому стоит повторить, что такое лес. Лес – это не только сообщество древесной растительности. Лес есть сложная экосистема, сформировавшийся биогеоценоз со сложными взаимосвязями деревьев и кустарников, бактерий и грибов, зверей и птиц.

Сегодня всё чаще звучат голоса, обеспокоенные состоянием Природы в отдельных странах и в целом на планете Земля. Что же происходит с Природой, с климатом, от чего зависит «погода в доме» под названием Земля? Попробуем поискать ответ.

«… Сад будет. Помяните моё слово хоть через 100 лет и вспомните… в искусственном саду и среди искусственных людей толковал. Человечество обновится в саду и садом выправится – вот формула.»



Лес – фабрика кислорода. За один солнечный день гектар леса поглощает из воздуха 120-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода. Одно дерево средней величины производит количество кислорода достаточное для дыхания 3-х человек. Гектар хвойного леса задерживает 40 тонн пыли, а лиственного -100 тонн. http://bytdobru.info/statya/4729-chto-ta koe-les-dlya-zemli

Лес – защитник водоёмов, распределитель водно-воздушных потоков.

Леса – это климат. Летом, во время дождей и ливней, деревья задерживают влагу на листьях и ветвях, осенью – в слое опавшей листвы, мхах и корневищах. Отдают деревья влагу постепенно путем испарения обратно в атмосферу, где образуются облака, а затем опять превращаются в осадки в виде дождя.



Лес влияет на влажность воздуха, на количество осадков, уменьшает колебания температуры, понижает среднюю годовую температуру. Осадков в лесу выпадает больше, чем в безлесной местности и влага удерживается лесной почвой полнее.



Зимой леса аккумулируют снег и не позволяют ему быстро таять до наступления весны, тем самым обеспечивают существование ключей, гарантируют достаточный запас влаги на случай летней засухи.



Без лесов вода от талого снега и дождей быстро стекает в русла ручьев и рек, размывая при этом почву, образуя овраги, а также вызывает затопления ниже по течению. Влага, уходя в реки, почти не испаряется обратно в воздух, вследствие этого часто начинаются засухи.

Лес – защита от сухих и холодных ветров.

Лес создаёт плодородную почву, а значит, обеспечивает урожаи.

Лес кормит человека целебными дикоросами – грибами, ягодами, орехами, травами.

Лес даёт человеку жилище – материал для домов, мебели. Лес отапливает дом.

Лес – красота мира, лес – это место, где человек исцеляет душу и тело.

Словом лес – источник жизни человека. И что же делает человек с этим источником? Рубит, жжёт, продаёт…

Рубим, жжём, продаём…

Справка. Сегодня леса занимают около трети суши — 38 миллионов квадратных километров. Только 7% леса посажены человеком. Половина всех лесов являются тропическими. В России лес расположен на 8,5 миллиона квадратных километров — свыше 40% территории страны. Большая часть мировых запасов леса сосредоточенна в России, Канаде и Бразилии.

Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН занимается и лесной статистикой (FAO Forestry statistics), однако реальные сведения о действительном состоянии лесов отыскать трудно, поскольку лес рассматривается исключительно как ресурс для потребления человеком. http://www.fao.org/forestry/46203/en/

За 19-20 века площадь, занятая лесами, уменьшилась на 50% лесов. Основные причины – лесные пожары, кислотные дожди, но, главное, вырубка – для промышленного использования древесины, под строительство жилых и индустриальных объектов, под площадки добычи полезных ископаемых, под пашни, пастбища скота… Этот процесс многократно ускорился в связи с резким ростом населения планеты.

За 10 тысяч лет существования человечества исчезло с лица Земли уже около двух третей всех лесов. Особенно много стали вырубать лес в средние века, когда требовалось всё больше места для строительства и сельхозугодий. И сейчас каждый год уничтожаются около 13 миллионов гектаров леса и почти половина из них – места, где еще никогда не ступала нога человека.

В России ежегодно вырубается 1,2 млн гектаров леса. По данным Генпрокуратуры, еще 800 тыс. га уничтожается нелегально.

http://rusplt.ru/fact/Rossiya-lesniye-po zhari-8602.html

По другим данным вырубка лесов в РФ почти на 80% проводится незаконно. Причём древесина в основном продаётся за границу.

http://fb.ru/article/146599/vyirubka-les ov—problemyi-lesa-vyirubka-lesa—ekol ogicheskaya-problema-les—legkie-planet yi

В Западной Африке или на Мадагаскаре, уже исчезло около 90% леса. Катастрофическое положение сложилось и в странах Южной Америки, где вырублено более 40% деревьев.

Тропические леса Амазонки вырабатывают 20% кислорода на планете, являются домом для 10% всего нашего биологического разнообразия и родиной уникальных коренных народов, а также представляют собой лучшую защиту против изменения климата. Но эти леса вырубают со скоростью 16 футбольных полей за время, требующееся для прочтения этой статьи. 91% тропических лесов вырублено под пастбища.

Корея вырубает пятисотлетний лес ради строительства олимпийских объектов.

https://secure.avaaz.org/ru/save_ancient _korean_forest_loc/?bLSDnib&v=64853

На Украине сторонники киевской хунты предлагают вырубать берёзы как символ России

http://wqww.shturmnews.info/node/28433

Восстановление леса в мире держится на уровне 3-5 млн га в год. Восстановление леса в России не превышает 200 тыс. га в год.

Массовая вырубка деревьев приводит к резким изменениям климата (холоднее зимой, жарче летом). Уничтожается плодородный слой почвы, в итоге на месте вырубленных лесов образуются пустыни. Так произошло, например, на юге Украины, в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Калмыкии.



Раньше буйные травы, буковые, дубовые рощи и леса росли на целинных землях Северного Причерноморья, теперь остались только голые степи, которые продуваются ветрами со всех сторон. Только за счёт подсечно-огневой расчистки посевных площадей площадь лесов сократилась на 140 млн га за 10 лет. Только 22% оставшихся лесов являются девственными.

Принятый в России новый Лесной кодекс отдал лес в частные руки «эффективного собственника», что привело к ежегодным масштабным лесным пожарам. К моменту развала СССР на территории Российской федерации было 200 тыс. лесников и лесных рабочих.



После принятия нового Лесного кодекса их число сократилось до 60 тыс, С учётом роста их бюрократических обязанностей (заполнение всевозможных бумаг) реальное рабочее время служащих леса упало на порядок. Зарплата рядового сотрудника составляет около 5 тыс. рублей, руководителя подразделения -12 тыс. руб. (данные руководителя лесного отдела Гринпис Ярошенко).



Сравним это с заработком топ-мэнеджеров сырьевых компаний, например, глава Роснефти Игорь Сечин «зарабатывает» около 5 млн. руб. ежедневно. Россия оплачивает убийц Природы не в пример лучше, чем её охранителей и спасателей. В итоге платить будут все – своей жизнью, гибелью детей. Но пока гордые «сырьевики» абсолютно уверены, что воду и воздух им заменят деньги.

По данным Рослесхоза лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных площадях. Ежегодно в России происходит более 18 тыс. лесных пожаров. Около 80% лесных пожаров возникает по вине человека.

http://www.rosleshoz.gov.ru/forest_fires/

После катастрофических лесных пожаров 2010 года в Европейской части РФ ситуация только ухудшается. В Белоруссии, где нет олигархов, лес не горит, а на Украине, где они захватили полную власть, дело дошло даже до лесного пожара в чернобыльской зоне, что увеличило концентрацию радионуклеидов в атмосфере.



Уже в сентябре при 30-градусной жаре горели леса под Киевом, застилая город смогом.

В России 2015 году в Забайкалье сгорело около 300 тыс га леса, вокруг Байкала пожары уничтожили почти все национальные парки и заповедники.

Особую тревогу вызывает наличие существенной «неувязки» в данных по площади лесов между показателями лесного и земельного учета. Лесники приводят данные о площади лесов в России, которые более чем на 100 млн га превышают показатели, фиксируемые при земельном учете.



Весьма вероятно, что имеет место двойной счет, когда отведённые для строительства дорогих коттеджей или иных коммерческих целей площади лесниками считаются как леса, а земельным комитетом фиксируется их нелесной статус. http://r-les.ru/lesa-rossii/vyrubki-leso v.html

Угроза нависла над всеми заповедными территориями России. В Думу вновь внесён законопроект, который разрешает изымать земли заповедников и национальных парков под предлогом утраты ими природоохранной ценности, который был отбит 2 года назад. Тогда в течение 2 недель более 55 000 граждан России направили в профильный комитет Думы свои обращения и протесты.

Законопроект, который сейчас вносится на второе чтение – тот же самый законопроект. Он неминуемо вызовет волну «случайных» пожаров в заповедниках и нацпарках, ведь после этого можно будет доказать, что территория утратила свою ценность и застроить. … Таким нехитрым образом мы можем потерять то, чем мы по праву гордимся и что нужно сберечь для будущих поколений.»

https://act.greenpeace.org/ea-action/act ion?ea.client.id=1863&ea.campaign.id=416 45&ea.tracking.id=fromemail&ea.url.id=45 1356&forwarded=true

Масштабные лесные пожары оставляют после себя минерализованное пространство. В огне гибнет всё живое – бактерии, грибы, звери, птицы. В буквальном смысле уничтожается биоценоз (сообщество живых организмов и условий их существования). Ущерб от лесных пожаров дополняется изменением биоценоза от вырубки лесов. Пожарища и вырубки медленно зарастают, и чем больше их площади, тем больше времени требуется для восстановления биоценоза.

Уничтожая леса, человек вызывает глобальные сдвиги в климате Земли, в частности в значительной мере усиливает процесс глобального потепления.

«К вопросу о глобальном потеплении: явление планетарного водно-лесного равновесия» http://samlib.ru/w/woewodowa_e_n/lenadoc.s html

По подсчетам Всемирного Фонда Охраны Дикой Природы (WWF) уже через 40 лет биоресурсы планеты Земля будут полностью исчерпаны. Самая плохая ситуация с лесными массивами. Стоит ли удивляться стремительному изменению климата?

Хищническое отношение к лесам может привести к уничтожению жизни на планете из-за превращения суши в пустыню. Экологический кризис нуждается в объединении усилий всего населения не только отдельной страны, но и всей планеты.



Осознав вероятные перспективы экологического коллапса, необходимо действовать, не откладывая на потом, не перекладывая ответственность за сохранение жизни на Земле на последующие поколения. Пора осознать, что прежний потребительский подход к окружающей среде уже давно устарел и не работает.

На уровне государства необходимо восстанавливать грамотное и ответственное ведение лесного хозяйства, развивать лесную науку, возвращать лесхозам и лесничествам функции не только охраны леса от пожаров и незаконных порубок, но и восстановления лесов посевами и посадками. Спасать существующие леса и сажать новые – это должно стать делом каждого жителя Земли.

Как вернуть священные рощи, райский сад?

В древнейшие времена почти вся Земля была покрыта лесом. Первым местом обитания первых людей на Земле по Библии был райский сад. В саду Эдема росло дерево жизни, а рядом с ним – дерево познания добра и зла.



Дерево – символ жизни и модель мироздания. У разных народов символика дерева служила средством описания мира. Дерево изоморфно Мировой оси. Поэтому мировое, «космическое» дерево было образом, воплощающим универсальную концепцию мира. Есть понятия «мировое дерево», «родовое дерево».

Сегодня мы почти не знаем о священных рощах, хотя такие рощи были во всех культурах.

«Отождествление дерева и божества, – писал французский этнограф Жак Бросс, – естественно привело к появлению нового образа – священного леса, который стал атрибутом религии не только древних греков, римлян и кельтов, но также и персов и многих других народов Азии, Африки, и Америки …



Когда-то это были единственные святилища. Священный лес вызывал благоговение и страх, с ним связывался целый свод строжайших табу, но именно под его сенью собирались юноши после обряда инициации, чтобы узнать от жрецов тайны мирозданья.



Лес стал прообразом храма, где колоннами служили стволы деревьев, а христианские церкви и сегодня напоминают его своими сводами, полумраком и мягким, радужным светом, струящимся сквозь витражи» (Бросс, 1989). http://ecoethics.ru/old/b05-1/13.html

Священные рощи у славян заменяли храмы. Константин Багрянородный свидетельствовал, что славяне-язычники поклонялись в основном дуплистым деревьям, обвив их лентами. Он писал о богослужении русских язычников: «Приходя на остров св. Георгия, русины совершали жертвоприношения под великим дубом» (Головацький, 1992).

В уставе Владимира о церковных судах говорилось о тех, кто молится в «рощеньи», а в Ипатьевской летописи вспоминается о службе около куста. Заповедные рощи у некоторых родов славян назывались Раем, а деревья-святилища были ограждены специальной огородкой, за которую кроме жрецов никто не имел права переступить.



Профессор Е. Аничков считал, что на том месте, где теперь находится Киево-Печерская Лавра, давным-давно шелестела священная роща, где стояли киевские боги. Славяне Киевской Руси содержали «заповедные гаи» возле своих селений, как правило, на возвышенных местах. http://ecoethics.ru/old/b05-1/13.html

В России известны памятники природы, среди которых есть особо выдающиеся деревья. Очевидно, в их число входят отдельные священные деревья. «Поклонение деревьям издавна существовало в культурах практически всех народов мира. Оно возникло задолго до появления основных мировых религий.



Много веков назад дерево шло на изготовление оружия, постройку жилищ, топливо; из коры и листьев люди мастерили себе одежду и обувь.



Поэтому для наших далеких предков дерево символизировало жизнь, служило опорой мироздания, соединяя собой верхний, средний и нижний, или подземный, миры. Люди просили у деревьев здоровья и хороших урожаев, прибавления в семействе и ответов на сложные вопросы бытия.



Постепенно внешние проявления культа деревьев менялись, но многие и сегодня верят в могущество наших зелёных собратьев по планете.» http://indworldes.ru/other/3596-svyasche nnye-derevya.html

На Руси священные смыслы, сформированные в рамках славянской мифологии, имеют Сосна, Ель, Берёза, Осина, Дуб.

http://via-midgard.info/news/article/222 32-svyashhennye-derevya-slavyan-rusov.ht ml

Значение леса, деревьев для жизни человека с незапамятных времен выражалось в поклонении дереву, лесу. Урбанизация с городами-миллионниками и новые занятия в условиях индустриализации стирают у людей понимание значения леса в жизни человека, а господство капитала и растущий спрос на древесину нарушают природное равновесие между природопользованием и лесовозобновлением.

Как же уйти людям от лесоубийственной идеологии, как вернуть уважение к дереву, поклонение его силе?

Сегодня можно объявить массовую кампанию по посадке леса в стране и сделать её традиционной и ежегодной в виде месячника выращивания леса. Специалисты по лесоводству, по сельскому хозяйству, экологи могут и должны объединить усилия в этом важном деле, а местные и федеральные власти должны помогать, предоставляя земельные площади для посадки и посевов леса.



Попутно отметим, что в первую очередь следует облесять неудобья, овраги, склоны, берега рек и ручьев.

К посадкам и посевам леса следует привлекать школьников и студентов, возрождать школьные лесничества, учить детей способам выращивания леса, ухода за ним, охраны леса от пожаров и незаконных порубок.

На уровне государства необходимо восстанавливать грамотное и ответственное ведение лесного хозяйства, надо развивать лесную науку, возвращать лесхозам и лесничествам функции не только функции охраны леса от пожаров и незаконных порубок, но и восстановления лесов посевами и посадками.

На государственном уровне должна вестись просветительская работа с населением, воспитание не потребительского, а уважительного отношения к дереву.

Нужно понять, что экологический кризис может превратиться в кошмар, если будут вырублены все леса на планете и потому необходимо действовать, не откладывая на потом, не перекладывая ответственность за сохранение условий жизни на Земле на последующие поколения. И первым шагом в этом деле может и должен стать ежегодный месячник по посадке леса в России.

На саммите в Париже руководители государств должны были бы объявить Международный День Леса, например, в начале июня, в период посадок и посевов леса в северном полушарии.



А в южном полушарии в этот день население должно было бы собирать семена деревьев и кустарников для последующего посева летом. Предложение населению Земли ежегодно высаживать деревья для восстановления лесного покрова планеты явилось бы достойным результатом работы саммита.

Международное сообщество могло бы предложить государствам ежегодно высаживать столько деревьев, сколько в стране населения. В принципе можно рассчитать, сколько нужно древесных растений на одного человека для удовлетворения его основных потребностей. Исходя из этого расчёта, стоило бы принять Конвенцию о Лесе.

Названные мероприятия могли бы стать серьёзным вкладом в деле изменения климата на Земле в благоприятном направлении.

Если кризис на предприятии можно остановить «ручным управлением», если экономический кризис может потребовать введения мобилизационной экономики, то экологический кризис нуждается в объединении усилий всего населения не только отдельной страны, но и всей планеты.

Восстановление лесного покрова на планете – это первоочередная задача, к которой должны быть привлечены все земляне, население всех государств мира. И это будет важным шагом к восстановлению райского сада на Земле.

Шаров В.Г., г. Архангельск

Фионова Л.К., г. Москва





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