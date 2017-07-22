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Как Советская власть боролась с малярией

18:11. 22 июля 2017 Просмотров - 215 Один комментарий Опубликовал:

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На этой неделе стало известно о том, что в Подмосковье обнаружены следы присутствия малярийного комара. Россия, свободная от малярии уже почти сто лет, вновь оказалась под угрозой опасного заболевания. Между тем точку в борьбе с малярией удалось поставить ещё в 20-х годах прошлого столетия, когда на всей территории России установилась Советская власть.
 
В 2010 году в Сочи силами энтузиастов был установлен бронзовый памятник небольшой пресноводной рыбке — гамбузии. Для неё Северный Кавказ не является естественной средой обитания, она прибыла в Россию из Северной Америки. А основной её заслугой является предпочтение питаться малярийным комаром, главным разносчиком опасной болезни.
 
Дело в том, что ещё в XIX веке побережье Чёрного моря (к середине века окончательно отвоёванное у турок) было не всероссийской здравницей, а одним из мест, где люди тысячами гибли на болотах из-за малярии и других болезней. Первая здравница начинает строиться в Сочи лишь в 1909 году, однако тогда ещё болезнь не была побеждена.
 
Основная заслуга в победе над малярией присуждается различными источниками в первую очередь, конечно, не гамбузии, а российскому учёному Сергею Юрьевичу Соколову. Уроженец Харьковской губернии был назначен ответственным по борьбе с малярией в 1923 году. Именно ему принадлежит авторство антималярийных станций, построенных практически на всём российском черноморском взморье, от Сухуми до Анапы.
 
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Для борьбы с малярией учёный организовал на сочинском взморье активную высадку платанов и эвкалиптов, обрабатывал водоёмы и болота с помощью специальных порошков и нефти, в конце концов завёз в страну североамериканскую рыбу гамбузию, активно истреблявшую комаров. В итоге болотистое и гибельное место превращается в курорт сначала всесоюзного, а затем и международного значения.
 
В 1962 году в СССР издаётся специальная марка, символизирующая окончательную победу над малярией в стране. В Сочи, который был ранее эпицентром распространения болезни, ни одной вспышки тропической малярии не фиксируется с 1956 года.
 
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Однако в настоящее время малярия вновь вернулась в страну. По словам бывшего главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко, основной причиной "ренессанса малярии" является неконтролируемая миграция. Зонами заражения выступают страны Средней Азии, Закавказье, Приморье и даже Московская область, опять же в силу высокой концентрации мигрантов и отсутствия контроля за их здоровьем.
 
Согласно заявлениям экспертов Роспотребнадзора, в настоящее время в более чем 140 водоёмах Московской области могут находиться личинки малярийных комаров. Утверждается, что необходимая дезобработка уже проведена, однако ряд пляжей закрыт для эксплуатации.
 
Balalaika24.ru.
 
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Метки: важное, здоровье, история
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