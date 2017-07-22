Как Беларусь и Прибалтика распорядились промышленным наследием СССР

... себя ведёт в Прибалтике и вна Украине, какого-то хрена не... и пушистых нацистов в Прибалтике и Украине на ресурсе ...не качать нефть через Беларусь в такие страны, как Польша, Германия (... через порты Прибалтики Россия откажется от портов Прибалтики до 2018 ...