Интернет, тролли и культура дискуссий

Анализируем свои комменты, товарищи! Золотой стандарт в классификации комментариев — «Пирамида Грэма». Ее автор — программист и инвестор Пол Грэм. В статье 2008 года он классифицировал комментарии по ценности для окружающего мира.

Ругань

Самая низкоинтеллектуальная форма в разговоре.

Переход на личности

Имеет не такую негативную форму, как ругань. Часто этой форме присущи нападки читателя, с использованием аргументов не касающихся вообще темы написанной автором, а обговариваются личностные характеристики (половые, социальные, пр.)

Претензии к тону

Часто используется с предыдущей формой. Но в этой стадии мы получаем уже минимальные отклики по теме написанного. У противоречия уже проявляются некоторый зародыш агрументированности, но еще слаб и вряд ли выживет, не развившись.

Препирательство

В этой стадии мы наконец получаем ответы на то, что было написано, а не как написано или кем. Чаще всего цель данной формы «вызвать на бой» или попытка сформулировать противостоящие спорные вопросы.

Контраргумент

Это уже первая форма убедительного разногласия. Выглядит в классической форме как: противоречие плюс рассуждение и/или свидетельство чего-то. Характеризуются нацеливанием на различные предметы спора, т.е. два неистово спорящих человека зачастую спорят о двух разных вещах. Иногда они даже соглашаются друг с другом в момент пересечений плоскостей спора, но в пылу совершенно этого не замечают. Чаще всего это люди, попросту любящие спорить.

Опровержение по сути

Сама убедительная форма разногласия. А также является самой редкой формой, потому что ей предшествует сильная подготовка или опыт в теме написанного материала. Да. Иерархия разногласий формирует пирамиду, чем выше вы идете по ней, там меньше спорных случаев находите.

Опровержение в чистом виде

Любая мысль в написанном/описанном/рассказанном, имеет свою Ключевую точку, или, если хотите основную идею. Сила опровержения также зависит от того, что вы именно опровергаете. Самая сильная форма разногласия должна быть нацелена на опровержение именно этой ключевой точки (идеи) в прочитанном материале. Самое очевидное преимущество классификации форм разногласия состоит в том, что это поможет людям оценивать то, что они читают и что они отвечают, и какие ответы приходится читать. Фактически этим мы определяем интеллектуальный уровень подготовки демагога.