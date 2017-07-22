Для чего нужен учебник истории? Евгений Спицын
18:46. 22 июля 2017 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал: brahman
Национальный код формируется за школьной партой
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о том, какое значение имеет правильное преподавание истории.
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Рекомендуем:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Е.Ю.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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В целом , такие и “на..” не нужны.