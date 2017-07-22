Главная » Невероятное в мире

Дикая пчела: любопытные факты о комарах

09:23. 22 июля 2017 Просмотров - 579 3 коммент. Опубликовал:



Почему они не мокнут под дождем, какой группы кровь «предпочитают» пробовать и почему дети чаще других в жертвах? Дикая пчела — именно так, по мнению многих исследователей, переводится славянское слово «комар».

Современный комар — сущая мелочь, размером не больше 12,5 мм. Он в течение пяти минут летает сухим между струйками дождя и может спокойно разгуливать по нитям паутины. А вот комариные предки, появившиеся около 100 млн лет назад, в длину доходили до 5 см.

У комара есть губы. Приглядитесь — это те самые, что кусают вас по ночам: хоботок насекомого и есть его губы, просто они сложены в трубочку. Ну ладно губы — у кровососа есть челюсти (длинные иглы внутри хоботка) и язык! Через него-то «дикая пчела» и доставляет в ранку жертвы свою слюну, которая содержит антикоагулянты, препятствующие свертываемости крови.

Зубы у комара тоже есть. Крошечные, зато многочисленные — 50 штук. Вот ими-то насекомое и прокалывает вашу кожу. Причем ночной посетитель вашей спальни, как известно, исключительно женского пола — у самцов комаров ротовой аппарат недоразвит, и питаются они нектаром.

Есть данные, что самой «вкусной» кровопийцы считают первую группу крови, на втором месте — третья, а вот вторая комарам не по вкусу

Кровь нужна самкам не столько для пропитания, сколько для того, чтобы выносить как можно больше потомства, которому жизненно необходимы белки и железо. Самка, не получившая «дозу», отложит пять-десять яиц, пообедавшая кровью — все 200. Кстати, за раз комариная особа способна выпить в два раза — и даже больше — крови, чем весит сама. Что и говорить, женщины — зло.



А еще самки сами выбирают себе партнеров. И в отличие от представителей Homo sapiens, самцы Culicidae (то есть, собственно, комаров) предпочитают «дам» постарше.

Писк комара — не что иное, как звук его крыльев, которыми он машет с воистину сумасшедшей скоростью — 600 хлопков в секунду. Этим писком самки и привлекают своих кавалеров. Самцы тоже пищат, но писк их, как и положено мужчинам, более басист. Равно как и у более привлекательных старших самок.



Личинки комара

И да, предпочтения комаров — вовсе не миф. Они и вправду существуют — одних людей насекомые кусают больше, чем других. Популярная версия — различие в группах крови. Есть данные, что самой «вкусной» кровопийцы считают первую группу, на втором месте — третья, а вот вторая комарам не по вкусу.

И тонкость кожи тут, похоже, ни при чем. Детей насекомые действительно кусают чаще, но не по причине их тонкокожести, а потому, что те выдыхают больше углекислоты (равно как и беременные женщины). Обожают вампиры и счастливых обладателей быстрого обмена веществ — их кровь теплее, чем у остальных, а кровососы предпочитают «горяченькое». Еще один фактор риска быть укушенным — обилие бактерий на теле (о чем свидетельствует запах аммиака и пота), а также алкогольный «аромат».

Не беспокойтесь: ученые выяснили: чтобы выпить всю вашу кровь понадобится около 1,2 млн комаров

Спасение, впрочем, есть — забирайтесь повыше. Комары, конечно, могут долетать не только до пятого, но даже до девятого и 14-го этажа, но высоту все же не любят. На худой конец вас спасет жаркий климат — насекомые редко выходят на «охоту» при температуре выше +28 °С. Еще хуже они чувствуют себя на холоде — ниже +12 °С. При этом комары заселили буквально все континенты. Они есть даже в Антарктиде — правда, водятся там лишь у кромки не покрытого льдом берега. Это комары-звонцы, которые вообще не едят, будучи взрослым насекомым — все питание они получают в личиночной стадии. В любом случае, не беспокойтесь — ученые выяснили: чтобы выпить всю вашу кровь, понадобится около 1,2 млн комаров.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...туземцев Огненной Земли на диком, каменистом берегу, ...Между тем эволюция — факт, с очевидностью демонстрируемый ископаемыми...являются неокортикальными; например, пчелы, не обладающие даже ...части мозга. Наблюдается любопытное разделение музыкальных и вербальных...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...кто сумеет подчинить себе страшных диких хищников: волков, медведей,... обмазав медом, и пчелы ее закусали до смерти...Понятно, что подобные факты редакторам библейского текста упоминать...Рис. 185. Наказание идолопоклонников Любопытно, что Аарон, принимавший ...
Племя Каина
... в медицине. Но факт оставался фактом: она безошибочно называла ...спать! Однако мысли, точно пчелы, жалили и жалили ее...ИМЕННО ЗДЕСЬ!»… Дмитриева охватило дикое волнение, руки задрожали. Захотелось... слушать. - … Вот что любопытно, Светлана Николаевна. В книге «...
Газовая атака – описание не для слабонервных
...лет назад. Невероятно, но факт. Речь идет о контратаке ..., цвет зрачка — это весьма любопытно! — пере-ходит почти в ... в облепленные роями мертвых пчел метелки царского скипетра, всего... колокольчиков и цикория, белизна дикой моркови, взъерошенных порывами ветра...
Сорок уроков русского: Урок четвёртый
...очередной раз сталкиваемся с фактом, что в Даре ..., отхожим промыслом, ловлей дикого зверя, путешествиями и воинскими...значит, ленивы и не любопытны или живете на нашей ...получится так называемый «болтун». Пчелы способны из однодневной личинки обыкновенной...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... бывать? Понимаю альпинистов, «диких» туристов, спортсменов… Предельных ...достичь полноты счастья. «Пчела» Счастье без ума... и самый значительный факт жизни, возвышающий самого..., привередливы, вспыльчивы, завистливы, любопытны, корыстны, ленивы, легкомысленны, ...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>