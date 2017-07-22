Дебаты Стрелков-Навальный: жвачка вместо драки

Спецкор «КП» Александр Коц — о том, что там, где ждали кровавую битву, случилась почти приятельская пикировка с небольшими всплесками «боевой» активности.

«Шоу не получилось», — констатировал модератор по итогам дебатов между самопровозглашенным лидером оппозиции Алексеем Навальным и экс-командущим ополчением Донбасса Игорем Стрелковым. И с этим вряд ли поспорят хоть в лагере несистемщиков, хоть в стане охранителей. Там, где ждали кровавую битву, случилась почти приятельская пикировка с небольшими всплесками «боевой» активности.

Навальный должен признаться в первую очередь сам себе в том, что он самовлюбленный и беспричинно самоуверенный нарцисс, накачанный штампами и лозунгами, которыми с подготовленным собеседником общаться сложно.

Навальный и раньше плавал на интервью даже с не шибко лояльными действующей власти журналистами — посмотрите его беседу с Собчак, жалкое зрелище. Вот и Стрелкова он явно недооценил.

— Как вы будете бороться с коррупцией?

— У нас есть успешный опыт ФБК. У нас есть желание. Я обещаю честные выборы, я сделаю независимые суды, я гарантирую свободу СМИ. Закон о незаконном обогащении, реформа госзаказа, отменю госрегулирование, в 200 раз сокращу количество проверок, через три года россияне станут получать в два раза больше.

— Это все косметические меры, а с олигархами как быть?

— Конечно, у нас не будет олигархов. Я опять же говорю: реформа госзаказов, госрегулирование, мы должны перестать быть сырьевым придатком. Диверсификация! Страна вымирает, люди нищают, в больницах просят приходить со своими бинтами!

Поток банальностей из набора юного демагога — им, конечно, можно впечатлить своих верных адептов допризывного возраста. Но не офицера с пятью войнами за плечами. Хотя, учитывая, что выступал Навальный на своей площадке, вряд ли эта ни к чему не обязывающая предвыборная риторика была рассчитана на Стрелкова. С него Навальному нужен был только хайп (никто ведь всерьез не рассчитывал, что он перевербует к себе соратников бывшего лидера донбасского ополчения?). Но хайпа не получилось.

— А где вы взяли оружие и на какие деньги устроили войну в Славянске? — атаковали Стрелкова.

— Оружие взял в Крыму, деньги (немного) там же, больше ничего говорить не буду, чтобы не запятнать офицерскую честь.

— А Боинг кто сбил?

— Ополчение сбить Боинг не могло от слова «никак».

А ведь Навальный так рассчитывал раскрыть все тайны мироздания в прямом эфире. К этому вопросу его смотрело уже аж (или всего?) 97 тысяч человек. Однако, когда о Донбассе заговорил сам Навальный, количество зрителей стало падать. Это уходили разочаровавшиеся в лидере «российского майдана» украинцы, проклиная зрадника в твиттерах и фейсбуках.

— Есть минские соглашения, это долгий и мучительный процесс, нужно чтобы беженцы вернулись в свои дома, для нас война — дорого…

«Если бы не дорого — воевали бы дальше», — сыпалась критика от идейных сторонников, которые тоже были не в восторге от выступления лидера.

Стрелков, впрочем, тоже не блистал, то и дело отсылая аудиторию к 91 году, хотя большинство зрителей канала Навального наверняка тогда еще либо не родились, либо оценивали происходившие события с пустышкой во рту. И страшилки про «оккупационную власть олигархов», думаю, воспринимают с ироничной ухмылкой. Но Стрелков так говорит всегда, а Навальный в интервью Собчак собирался сразу передать границу Донбасса с Россией под контроль Украины, без всяких «минсков». Так кому он наврал — ей или Стрелкову? К слову, чей Крым, Навальный так и не рассказал. Опасный этот вопрос, с последствиями. А Стрелков почему-то не стал настаивать.

«Алексей отчаянно пытался усидеть на двух стульях, но было видно, что стул с кнопками пуст», — напишут позже в соцсетях.

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