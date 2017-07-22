«Американская мечта» – это обжорство ненасытных тварей, убивающее мир

«Американская мечта» означает финансовый успех, обогащение. До каких пределов? Здесь ответ дан и юридический, и культурологический, и бытовой: без верхнего потолка. То есть и законы, и фильмы, и текущий быт капитализма доказывают нам простую истину: нет предела в обогащении, два миллиона долларов лучше одного, четыре лучше двух, а миллиард лучше ста миллионов.

Точно так же двухэтажный дом лучше одноэтажного, стоэтажный лучше трёхэтажного (миллиардеры возводят чудовищные по высотности личные небоскрёбы). Купить остров в тропиках – хорошо, но два острова лучше одного и т.п.

Но как совместить стремление к миролюбию и стремление к ничем не ограниченному личному хапку? Как можно брать от мира всё больше и больше, избегая при этом войны?

Поверхность Земли и все мыслимые блага на ней (кроме духовных) – жёстко ограничены. Нельзя забрать себе всё – и не вступить при этом в конфликт с другими людьми, которым не оставил ничего.

Поэтому «американская мечта» и вступила в непримиримое противоречие с международным правом, со стремлением народов жить в мире и согласии, без насилия. Ведь принцип мира и согласия ограничивает обогащение личности.

Если у тебя с соседом по даче мир – то ты не лезешь к нему на участок. Если ты лезешь к нему на участок – у тебя нет мира с соседом по даче.

Если ты претендуешь на некий набор, обрезанный сверху смыслом слова «достаток» (т.е. достаточное количество, больше не нужно) – то можно договориться с другими и не воевать. По принципу «ты не трогай моего, а я не трону твоего». Такова, например, замечательная советская триада достатка «квартира-машина-дача». Считалось, что человек, обладающий тремя этими предметами, всем обеспечен и должен быть полностью доволен жизнью.

Конечно, в СССР не все имели квартиру, машину и дачу. Тем более их не все имеют сейчас, в РФ. Однако я не погрешу против реализма, если скажу: теоретически это возможно. Пусть не сразу, не в один день – но можно к какому-то сроку сделать так, чтобы каждый гражданин имел советскую триаду достатка и, следовательно, стал в материальном отношении полностью счастлив. Триада не за пределами технических возможностей планеты…

Но абсолютно за пределами технических возможностей находится «американская мечта» – о бесконечном обогащении, о неограниченном приращении изобилия. Техническая невозможность делает «американскую мечту» зловещей утопией, а людей, исповедующих свободный рынок – творцами жуткой антиутопии.

Как поделить ограниченную землю так, чтобы у каждого имелся неограниченный её участок? Невозможно. Нерешаемая задача. Чтобы один взял бесконечность – другому придётся оставить ноль. Когда вы оставили лишенцу ноль – он восстал и пытается вас убить. И он по-своему прав. А что ему ещё делать?

Никакой полноценный человек не согласится добровольно быть второсортным и потреблять по остаточному принципу, «только после вас». А раз так – война. Они убивают вас – а вы убиваете их. Снова и снова. Бесконечно, как евреи – арабов…

А какой ещё выход? Как заставить человека смирится с положением второсортным и презираемым? Только одним путём: сделав его неполноценным, умственно-повреждённым, психически и социально дегенеративным. Вот он, корень «моды» на современные социопатологии, вот он – источник финансирования бесчисленных «фабрик социопатов»…

Человека, который не может справится с собственной бедностью, призывают не рожать детей: зачем «плодить нищету»? Его же призывают убить себя – раз бедный, зачем жить? Человека на полном серьёзе призывают сходить с ума, учится у шизофреников шизофреническому восприятию мира. Призывают вообще добровольно разобрать себя, «нищеброда», на органы – ради приличных (т.е. богатых) людей. Призывают считать «преступлениями сталинских агентов» идеи всеобщего равного избирательного права, социальной справедливости, государственного регулирования.

Человека призывают отказаться от исходного и первичного принципа, породившего и цивилизацию, и человеческое мышление, и все традиции, и все науки: от принципа Единства Истины.

И вообще уже не стесняются сообщать, что человек – это изделие, имеющее цену, и что жизни разных людей стоят по разному, в зависимости от вложений в них, а жизнь младенцев, «заготовок» – дешевле всех иных.

Вся эта обильная совокупность внушений психопатов для формирования новых психопатов – лишь обратная сторона гиперагрессивности «американской мечты», которая подавляет безумием протест обобранных миллиардерами и бесправных личностей.

Понятно, что человек, у которого ты украл будущее и достоинство – будет протестовать. Но если сделать из него «овощ», он не будет протестовать, ибо протест – продукт высших отделов психики, у «овощей» отсутствующий. А что будет с техническим прогрессом, если вместо развития мозгов людей начать сводить с ума? Понятно, что ничего хорошего с прогрессом не будет…

В конечном итоге все эти «рыночные преобразования» предложили нам немудрёный и небогатый выбор:

- или бесконечные войны, гниющий всюду мятеже-хаос,

- или «идиллия» людей-овощей, радующихся тому, что «солнце светит, помидор красный», не отстаивающих свои права в связи с полным непониманием оных…

Честно говоря, даже не знаю, что страшнее: сидеть под бомбами в свободном Донецке, или сидеть под излучателем маразма в порабощённом Киеве, в котором объяснят, что лишить тебя жилья, работы, средств к существованию и пенсии – кратчайший путь «у Эуропу»… Пожалуй, под бомбами, как ни страшно – а всё же лучше. Недаром же писал классик – «не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума»…

Главное противоречие современности – несовместимость устойчивой стабильности общества со стремлением к безграничному обогащению его членов. И величина, и скорость обогащения любого человека неизбежно связаны с положением его соседей по планете, ближних и дальних.

Из основного противоречия «западничества» вытекают:

- бесконечные войны, бесконечное и бесконечно нарастающее насилие,

- беспрецедентное усиление психотропного воздействия на массы, попытки повредить психику широких слоёв населения, превратить полноценных человеков в ограниченных и запрограммированных зомби.

Ещё один парадокс «западничества»:

- власти, которая себя не защищает – не будет.

- а власть, которая себя защищает – не будет демократической.

Если власть даст народу волю, даст ему право болтать всё, что ему вздумается – народ уничтожит эту власть («перестройка»). Если же власть затыкает рот внесистемной, стихийной народной критике – она становится тоталитарной.

Власть распоряжается всем ценным, что есть в данном обществе.

Естественно, в любом обществе идёт грызня за любую из нехваток, дефицитных благ: люди грызутся за квартиры, за гаражи, за участки, за яхты, за престижные автомобили и т.п. Если Мерседесов 10, а нас 100, кому достанутся десять престижных машин? Власть этот вопрос (как и все аналогичные) решает, она для этого и нужна. Она на этом и возникла, и в этом её суть, её предмет.

Обладать сразу всеми дефицитами – кто же не хочет? Поэтому снизу власть постоянно атакуют честолюбцы и проходимцы, вроде покойного А.Собчака. Если власть станет слишком мягкотелой, слишком проникнется «идеями народовластия» – она не сумеет противостоять негодяям, мародёрам, осуществляющим «захватное право». Мало того, что такую власть дряблых гуманистов свергнут – её вослед и проклянут люди, за то, что не помешала гнусному, алчному, преступному отродью захватить «пульт управления». И по заслугам: ведь это была её, неотъемлемая задача и функция – хранить себя (и общество) от покушений всяких паскудников-«бонапартов» и демагогов-собчаков…

Защищать себя (конечно, в разумных пределах) – не только право, но и долг власти. Если власть себя не защищает, если даёт свои знамёна и святыни на поругание болтунам – её представителей нужно судить за преступную халатность по отношению к их служебному долгу.

Кто не хочет увидеть над собой кровожадных вурдалаков и серийных убийц порошенок и турчиновых – должен признавать за януковичам обязанность расстреливать майданы. Обязанность, за неисполнение которой судить нужно по статье «служебное несоответствие».

Не беда, когда власть не демократическая. Она всегда недемократическая, за исключением кровавых и омерзительных периодов хаоса (о том помнят все, кто жил в 80-е). Беда, когда власть безответственная. Когда её представители (сплочённые в заговор – куда же без этого!) – распоряжаются всеми наличными средствами способом, цивилизации, Богу и природе противными.

Беда, и когда полномочия превращаются в произвол. А идеологическая цель властного клана подменяется капризами и похотями его представителей. Беда, когда власть перестаёт строить и начинает разлагаться, разлагая при этом общество.

Однажды я задумался: а как выглядела бы власть, если была бы человечной и ответственной. Не как в США, где она со своим долларом превратилась в очевидного паразита планеты, истощающего, но не пополняющего цивилизацию. А как в лучшие времена истории…

И я стал понимать, что такая ответственная власть напоминала бы… КПСС! Ну, не во всех чертах, не целиком, но близко и около. С одной стороны – неизбежная для института устойчивой власти кастовая замкнутость, не дающая спуску народу, не потакающая смутьянам с низов, всегда радующихся возможности помародёрстовать в отсутствии твёрдой карающей руки. С другой стороны – ответственное распределение – чтобы хватило всем «детям страны», даже если поровну делённые блага и будут казаться скромными. Ответственность за развитие, за прогресс цивилизации – отличающая великих монархов от гнусных тиранов.

Скажем, Пётр Великий доходил порой до садизма в своих пыточных упражнениях, но во всём мире называется «Великим», таким вошёл в мировую историю. Потому что был одержим идеей развития, прогресса или, проще говоря – старался для всех, а не для одних своих переменчивых похотей. И главные слова, сделавшие этого тирана великим, а не гнусным, как Тиберий (при сходстве в них многого) – «Солдаты! Сражайтесь не за Петра, а за Россию!». Он этим жил, и с этим умер, и потому во всём мире именуется «Великим» – хотя людей накрошил немало.

Каждый из нас истязает собственного ребёнка, чтобы тот учил уроки, которые ему не хочется учить; и только у «добрых» алкоголиков дети вырастают небитые – и неграмотные. И потом крепкими словами «благодарят» непутёвых родителей, поперёк детской воли не шедших…

Вот ключевая разница и между Сталиным и Ельциным. Сталин был любящим отцом народа: бил, но воспитывал, и в люди вывел, и поднял на небывалую высоту своих детей. А Ельцин был отцом-алкашом, который бухал и детей не трогал, просто забыв о них. В итоге дом спалил дотла, что не сгорело – то пропил. Народ по миру пустил: «ступайте, детушки, в дворники да лакеи к тем, кто учился, пока мы с вами бухали»…

Товарищ Сталин мог бы сказать неблагодарным потомкам: «Да, я вас бил больно, за лень, за тупость, за подлость, за трусость… Но ведь всё, что я строил, дураки – я строил для вас! Я же себе ничего не забрал, ничего в Швейцарию не вывез и на сберкнижку не отложил! Все ДнепроГЭСы и все Беломорканалы – они же не для меня, для вас построены! Мне-то лично, что в Кремле электричества не хватало или снабжение хромало, думаете?»

Теоретически, конечно, ещё можно вернуться в мир, где у каждого будет квартира, машина, дача – тот достаточный достаток, о котором мечтали в СССР. Но для этого нужно отказаться от «американской мечты» безразмерного обогащения индивида. Чтобы никакой орган общества, никакая его клеточка не перерождалась бы в раковые опухоли, суть которых – бешенное и неограниченное деление клеток, пожирающих организм в целом.

Чтобы у каждого были квартира, машина, дача – нужно, чтобы ни у кого не было по две машины, по две квартиры, по две дачи, не говоря уже о 10. Немыслимо накормить бедных – если не заткнуть чёрную дыру бездонной глотки богатых, поглощающих любую сумму, как бы велика она ни была.

Невозможно наполнить бездонную бочку. Нельзя наполнить ёмкость, у которой открыт слив. И эта простая истина – оказалась главным, притом невыученным уроком и ХХ, и XXI веков человеческой истории.

Ограниченность сумм, выдаваемых каждому из людей, есть всего лишь отражение ограниченности земных пространств и ресурсов. Чем скорее это поймёт власть (пусть при этом и оставаясь замкнутой кастой) – тем лучше для человечества.

Александр Леонидов

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107559/19538/-