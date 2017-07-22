Александр Росляков. Майдан не дремлет: «У нас нет денег для Навального, но крови хватит!»

«Полицейские пытались задержать на Арбате женщину с детьми, приняв их за попрошаек!» Эта широко распространенная на днях новость, очевидно, должна вызывать у всех добрых людей искреннее возмущение. Ну совсем эти полицаи озверели! Мало им было нашумевшей истории с мальчиком, который читал Гамлета – опять за старое взялись!

Сюжет о новом полицейском злодеянии заснял журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, якобы оказавшийся на месте задержания «совершенно случайно». Зато и чрезвычайно удачно!

Но при чем здесь Навальный? Очень даже при том!

Белоленточная оппозиция рассчитывает с его помощью дать бой нынешней власти – кстати сказать, весьма несимпатичной, но уж получше людоедов, желающих сократить втрое населении страны. Но поскольку на легитимных выборах Навальному, за кем стоит весь корпус продолжателей дела Чубайса, не светит ничего – ставка делается на майданный взрыв. Вот для того и надо максимально скомпрометировать правоохранителей и довести народ до исступлённой ненависти к ним!..

Но вернемся к инциденту на Арбате. Дело там, как следует из видео, которое снял Нарышкин, было так. Полицейский патруль хотел задержать женщину с четырьмя детьми по признакам попрошайничества. Этому активно мешали тоже «совершенно случайные» прохожие, к которым взывала мать детей, требуя, чтобы патрульный убрал от нее свои гнусные руки…

«Повторяется история с мальчиком-Гамлетом!» – зловещим тоном комментирует свой ролик эхо-журналист.

И это – чистая правда! Та старая история действительно повторена один в один! И повторили ее явно те же, кто устроил «гамлетовскую» провокацию, оказавшуюся при подробном рассмотрении чистой постановкой.

И в новом случае нельзя не подивиться тому, как кстати съемщик ролика прибыл на место события! Минута в минуту – это какой надо иметь собачий журналистский нюх!

Об этом чуде совпадений один остряк сказал еще в прошлом веке, применительно к голливудским фильмам: «Я еще могу поверить, что герой, выпавший из самолета, случайно цепляется подтяжками за крыло другого самолета. Но не поверю, чтобы в эту же секунду рядом оказались оператор с режиссером!»

А на Арбате – оказались!

Далее. Женщина, которую пытались задержать, якобы продавала вместе с детьми какую-то вазу, слепленную самими детишками. А что при этом рядом играла музыка и дети танцевали «танец попрошаек» – так это они по собственной воле…

Но злые полицейские настаивали на классическом попрошайничестве. Ибо какая нормальная мать потащит детишек от 2 до 8 лет на улицу торговать какой-то явно непродажной вазой?

И как должна была бы поступить любая, самая цивилизованная полиция, видя это безобразие, подпадающее под ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия)? Пройти с милой улыбкой мимо? Кинуть мелочь в ту вазу?

Но циничный эхолот, как и в гамлетовском случае, обвиняет полицейских как раз в том, что они строго по духу и букве закона исполнили их прямые обязанности! То есть спросили у мамаши документы, которые она, явно провоцируя скандал, отказалась показать – а камера настроенного именно на это эхолота пишет свой сюжет…

Вывод отсюда не столь сложный. «Эхо Москвы», входящее в холдинг тех людоедов, что хотят руками нынешнего рынка сократить число «лишних ртов» в стране, заранее готовит массовые беспорядки – видимо, с кровопролитием. И для того в мозги добрых людей, обозленных всей нынешней картиной, вбивается исподволь, что полиция – это всегда зло. Даже когда она действует сугубо по уставу. И при любом удобном случае ее надо бить – желательно ногами…

Под такую задачу игра идет на самых чувствительных людских струнах: мол посмотрите, люди добрые, на этих плачущие детишек, которых де обидели чудовища в погонах!..

Сегодня зажигатели российского майдана, желающие вконец закрепить власть либеральных рыночников-людоедов, снимают и другие ролики. С такими например названиями: «У нас нет денег для Навального, но достаточно крови для него!»

Наверное, России все же нужен свой майдан, без которого нынешняя воровская власть, забуревшая донельзя, не выпустит из рук своей узды. Но где его настоящие зачинщики, имеющие за душой что-то подобное тому великому почину, с которым шли на захват власти большевики? Увы, их нет. Хочется верить, что пока нет.

Этим «наличием отсутствия» и пользуются псевдореволюционеры, которые точь-в-точь как на Украине ловят в свои сети недовольный положением вещей народ.

Но менять плохую узду на еще худшую – верх безумия. И эта «белая узда», которую готовят для страны эти эхолоты, жаждущие крови, но не имеющие за душой и тени чего-то созидательного – будет точно хуже нынешней.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/6/19520/-