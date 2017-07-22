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98-летняя бабушка практикует и преподает йогу

18:53. 22 июля 2017 Просмотров - 319 3 коммент. Опубликовал:

Источник: nashaplaneta.su

Метки: фильмы и видео
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3 коммент.»

  • 154 80
    Странник 22 июля 2017 в 21:38 Ссылка Пометить
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    Ловко brahman, всегда восхищаюсь Вашей находчивости и ухода от ответа на прямые вопросы, Вы классик, а вот brahman Вы вряд ли…

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  • 1179 1017
    Руса 22 июля 2017 в 22:26 Ссылка Пометить
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    Хатха Йога- отлично укрепляет
    здоровье, очень полезны асаны.
    Человек получает огромный заряд бодрости, настроения, повышаются активность и гибкость тела, снимаются
    стрессы и нервные напряжения.

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    • 158 80
      Странник Руса 22 июля 2017 в 22:40 Ссылка Пометить
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      Есть асана открывающая все чакры: поза рыбы -испольнять могут только здоровые люди, детям, старикам, больным и беременным противопоказана ввиду сильно информационной и духовной нагрузки на тело.

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