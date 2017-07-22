98-летняя бабушка практикует и преподает йогу
18:53. 22 июля 2017 Просмотров - 319 3 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: nashaplaneta.su
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Ловко brahman, всегда восхищаюсь Вашей находчивости и ухода от ответа на прямые вопросы, Вы классик, а вот brahman Вы вряд ли…
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Хатха Йога- отлично укрепляет
здоровье, очень полезны асаны.
Человек получает огромный заряд бодрости, настроения, повышаются активность и гибкость тела, снимаются
стрессы и нервные напряжения.
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Есть асана открывающая все чакры: поза рыбы -испольнять могут только здоровые люди, детям, старикам, больным и беременным противопоказана ввиду сильно информационной и духовной нагрузки на тело.