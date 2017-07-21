В Госдуме объяснили причины мизерных российских пенсий политикой “Единой России”
Председатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) подтвердил выводы рейтинга о положении пенсионеров в России и обозначил существующие проблемы пенсионной системы страны.
«Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год», — сказал Нилов агентству «Интерфакс».
«Вчера голосами “Единой России” был принят законопроект в первом чтении, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов, а россияне продолжают жаловаться, что они теряют свои накопления при переходе из одного негосударственного фонда в другой, или из Пенсионного фонда в негосударствнный пенсионный фонд», — добавил Нилов.
По его словам, эти фонды пользуются юридической неосведомленностью людей: граждане не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только тогда средства не потеряются.
"Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге", - резюмировал парламентарий.
По его словам, до сих пор не решен вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам. Также он указал, что в этом году индексация пенсии для неработающих пенсионеров осуществляется по уровню фактической инфляции.
Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-5 самых некомфортных для пенсионеров стран. В списке из 43 стран РФ заняла 40-ю строчку, опередив только Бразилию, Грецию и Индию, и уступив одну позицию Турции. При этом, за год место России в рейтинге не изменилось — в 2016 году она также находилась на 40-й позиции,
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Спасибо партии жуликов и воров, успешно отплясывающей на подтанцовке у судей..
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Ну, объяснили причину, а далее? Что будет далее? Как поведёт себя одна из ветвей власти? Не известно, так у нас всё тёмно и мутно.
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Ну почему же не известно. Дальше всё останется по-прежнему. В том-то и дело, что не темно и мутно, а ясно, как белый день, что и коммунисты, и ЛДПР могут сколько угодно критиковать власть, не запрещено, они за это зарплату получают такую, что каждый мог бы увеличить пенсию 3-5 пенсионерам. Сидеть каждый день в Думе за почти пол-миллиона в месяц думаете легко? Надо же говорить что-то. Поговорил – вот и поработал. Можно отчитаться перед избирателями. Очень ответственно это – депутатом быть.
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наверху твари мрази скоты
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Государство может облегчить жизнь всех
пенсионеров, установив законом скидки
на 50 процентов:
1. На лекарства.
2. На авиабилеты и ж/д билеты.
3. На платные медицинские услуги.
4. На услуги ЖКХ ( плата за газ, эл. энергию, отопление,горячее и холодное водоснабжение, сточных вод ).
5. На путевки санаторно-курортного лечения, в пансионаты, дома отдыха и пр
6. На продукты первой необходимости
( хлеб, молоко, мясо, рыба, яйца…)
Причем, не вешать эти скидки на региональные бюджеты и обязать выполнять их всем, независимо от форм собственности.
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Это какое государство может? Наше не может, потому что не хочет и не заставите. За скидки на лекарства, продукты… по головке не погладят. Может ещё запретить вывоз капитала в иностранные банки, может заставить всех платить налоги в России, может снизить проценты по кредитам и ставку рефинансирования до 2-3 процентов годовых, если уж банки не могут не грабить людей, просто обязаны по природе своей? А может дать фермеру беспроцентный кредит на первые пять лет, чтобы он крепко стал на ноги? Предложите ещё поэтапное раскулачивание олигархов… Чего только ни придёт в симпатичную женскую головку. Так не долго докатиться до мысли об обществе полной социальной справедливости. Как говорится, с’есть-то он с’ест, да кто ж ему даст?
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Чтобы менять мир,в который вписывали СССР с 1953 по 1993 год,одного желания мало,необходимы ещё и знания,и понимание момента.Страну разрушили до Волги во время ВОВ,но в результате 40-летней войны разрушили всю,от западных границ до восточных.Неужели непонятна вся глубина трагедии?Сотни институтов Запада работали не одно десятилетие и продолжают работать на системное убиение нашего народа,а большинство даже не понимает какие знания для этого используются и не желают знать.Их недалёкость и является главным тормозом в сопротивлении паразитам.
https://www.youtube.com/watch?v=D6xCnj5BPC0
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Это правильно, кроме того, что президент и правительство не просто недалёкие люди, они враги. Так поступать с целым народом могут только враги.Хотя допускаю, что многие из них, в силу своей недалёкости, этого даже не понимают.
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Небольшой ликбез по экономике для “Единой России”. Экономика может быть интенсивной и экстенсивной. Первое экономика за счёт внутренних резервов и ресурсов (при социализме, например). Второе зто захват внешних рынков, в т.ч. колонизация других стран. Ошибка какая? Ошибка в том, что вы и ваши сотоварищи с 90-х годов грабите свою страну, не считаясь с народом. Настоящие капиталисты свой народ не трогают, а повышают его материальное благополучие за счёт расширения рынгков и колонизации других стран. А вы с помощью силы захватили (“может по ошибке”) не чужие рынки, а паразитируете на народе и внутренних ресурсах. Или социализм, т.е. развитие и деление продукта, как в РСФСР или захват чужих территорий, например, отобрать колонии (сейчас имеют другое название, но смысл тот же) Великобритании и сделать русским достойную жизнь. Но вряд ли вы на что-то способны, кроме холуйства.