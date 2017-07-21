В Госдуме объяснили причины мизерных российских пенсий политикой “Единой России”

Председатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) подтвердил выводы рейтинга о положении пенсионеров в России и обозначил существующие проблемы пенсионной системы страны.

«Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год», — сказал Нилов агентству «Интерфакс».

«Вчера голосами “Единой России” был принят законопроект в первом чтении, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов, а россияне продолжают жаловаться, что они теряют свои накопления при переходе из одного негосударственного фонда в другой, или из Пенсионного фонда в негосударствнный пенсионный фонд», — добавил Нилов.

По его словам, эти фонды пользуются юридической неосведомленностью людей: граждане не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только тогда средства не потеряются.

"Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге", - резюмировал парламентарий.

По его словам, до сих пор не решен вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам. Также он указал, что в этом году индексация пенсии для неработающих пенсионеров осуществляется по уровню фактической инфляции.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-5 самых некомфортных для пенсионеров стран. В списке из 43 стран РФ заняла 40-ю строчку, опередив только Бразилию, Грецию и Индию, и уступив одну позицию Турции. При этом, за год место России в рейтинге не изменилось — в 2016 году она также находилась на 40-й позиции,