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Самое боеспособное соединение монгольской армии

08:26. 21 июля 2017 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:


Интересный материал от товарища Дамбиева посвященный лучшей монгольской мотострелковой бригаде.
При просмотре фотографий возникли стойкие ассоциации с советскими мотострелковыми подразделениями 80-х годов.

Самое боеспособное соединение монгольской армии



По просьбам читателей. Большой пост о 016-й мотстрелковой бригаде им. маршала Х. Чойбалсана. Бригада является одним из старейших  и единственным не кадрированным соединением в монгольской армии. Сформирована в марте 1923 года как 1 бронеэскадрон Монгольской Народно-Революционной Армии. В боях на Халхин-Голе и в освободительной войне 1945 года принимала участие как 7-я механизированная бронебригада.
В 1978 году с обострением китайско-вьетнамских отношений и усилением военного давления СССР на Китай, в связи с его агрессией на Вьетнам, бригада была усилена бронетехникой и переформирована в мотострелковую дивизию. На базе которой и была сформирована 16 мотострелковая бригада.
Из рядов соединения высшей награды Монголии – звания "Герой Монголии" удостоено 10 военнослужащих.
Почти все вооружение и военная техника, поступающая по линии военно-технической помощи направляется в эту бригаду.
Так, в 2011-2015 годах соединение получило из России партию вооружения и боевой техники из наличия российских вооруженных сил по соглашениям, заключенным с Министерством обороны России в 2009-2010 годам. В общей сложности передано свыше 100 танков Т-72А, 40 БТР-70М и 20 БТР-80, а также автотранспорт.
В 2012-2015 годах  бригада приняла на вооружение  свыше 40 грузовиков повышенной проходимости Mercedes-Benz Unimog S, которые были переданы Монголии из наличия Бундесвера. В 2015 году в соединение поступило  некоторое количество внедорожников Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Hard Rock Edition 4х4, переданные Монголии Соединенными Штатами Америки в качестве безвозмездной военно-технической помощи.
В настоящее время бригада дислоцируется в сомоне Сэргэлэн Центрального аймака Монголии. Командиром является генерал Л. Онцгойбаяр.
Под катом небезынтересный материал популярного монгольского интернет-ресурса IKON.mn об одном дне 016 бригады Вооруженных сил Монголии

























































































































http://dambiev.livejournal.com/910442.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, Армия, монголия, фотографии
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