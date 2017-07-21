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Прошел год – из перемен лишь Улюкаев под арестом

09:04. 21 июля 2017 Просмотров - 164 Один комментарий Опубликовал:

Иногда весьма полезно немного вернуться назад. Оглянуться, вспомнить и подумать. В конце апреля 2016 года мною был записан четвертый выпуск программы «Русская политика». Речь в нем шла о либеральном курсе правительства Медведева, которое делает три вещи:

— твердит о приватизации;

— покупает американские долговые бумаги с мизерным процентом, отдавая все финансовые ресурсы для поддержания чужой, а не своей экономики;

— после чего старается взять в долг там же, на Западе, только под уже значительно больший процент.

С момента записи программы прошел год. После выборов 2016 года «Единая Россия» во главе которой все тот же Д.А. Медведев получила в Думе не простое, а уже Конституционное большинство. Что изменилось с тех пор? Только одно: Улюкаев находится под домашним арестом.

Более ничего.

Разговоры о приватизации и сама приватизация продолжаются. Принят закон о новом бюджетном правиле (это когда сверх определенной стоимости нефти все деньги вкладываются в американские долги), покупка трежерис США возросла. Отдав все средства в долг Западу, правительство Медведева продолжает брать у него свои же средства под гораздо больший процент.

Кредитования российской экономики, как не было, так и нет.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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