Прошел год – из перемен лишь Улюкаев под арестом

Иногда весьма полезно немного вернуться назад. Оглянуться, вспомнить и подумать. В конце апреля 2016 года мною был записан четвертый выпуск программы «Русская политика». Речь в нем шла о либеральном курсе правительства Медведева, которое делает три вещи:



— твердит о приватизации;

— покупает американские долговые бумаги с мизерным процентом, отдавая все финансовые ресурсы для поддержания чужой, а не своей экономики;

— после чего старается взять в долг там же, на Западе, только под уже значительно больший процент.

С момента записи программы прошел год. После выборов 2016 года «Единая Россия» во главе которой все тот же Д.А. Медведев получила в Думе не простое, а уже Конституционное большинство. Что изменилось с тех пор? Только одно: Улюкаев находится под домашним арестом.

Более ничего.

Разговоры о приватизации и сама приватизация продолжаются. Принят закон о новом бюджетном правиле (это когда сверх определенной стоимости нефти все деньги вкладываются в американские долги), покупка трежерис США возросла. Отдав все средства в долг Западу, правительство Медведева продолжает брать у него свои же средства под гораздо больший процент.

Кредитования российской экономики, как не было, так и нет.

Источник: nstarikov.ru