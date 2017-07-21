Письма. Суверенитет
Здравствуйте, Татьяна!
Благодарю за ответ. Хотел уточнить:
1) Правильно ли я понимаю, что, родившись в 1986 году, я являюсь гражданином СССР?
2) К кому можно обратиться для детальной проработки данного вопроса (в смысле специализации юриста) и сколько ориентировочно это может стоить?…..
Здравствуйте, Татьяна.
Спасибо большое за Ваш блог, всегда читаю его с большим интересом. Очень заинтересовался вопросами суверенитета. Если я правильно понимаю, процедура признания меня Сувереном и Человеком такая же, как и для граждан РФ? Я родился на Украине в городе Кривой Рог, Днепропетровской области, в 1971 году. И еще несколько вопросов: насколько это все серьезно, были ли прецеденты, имеет ли Елизавета II право мне отказать?
Извините, что отвлекаю, с уважением,…………………….
Добрый вечер, Татьяна,
Могли бы Вы дать разъяснение относительно крайней статьи,: каким образом товарищи англосаксы будут возмещать аннуитет и что может дать письмо бабе-Лизе?
Они и при СССР плевать хотели на суверенитет, им и сейчас фиолетово.
Даже если все письма напишут, ничего же не будет. Англосаксы всегда свой интерес блюли и ничей больше.
Тут органы Советской власти в пору восстанавливать, тогда дело двинется.
С уважением……………..
Добрый день, Татьяна!
Мне кажется, Вы нащупали уязвимое место наших наиболее вероятных “партнеров”, систематическое давление на которое, доставит им массу неудобств и, возможно, облегчит как их кошельки, так и жизнь всем нашим активным людям.
Прошу Вас, как безусловного специалиста, отредактировать мое заявление (перевод на англ. мне сделают), по возможности консультировать меня по мере возникновения вопросов, изготовить образец такого заявления и периодически вывешивать его на Вашем сайте, поддерживая массовость подобных обращений.
Со своей стороны обязуюсь информировать Вас о ходе данного мероприятия.
Вознаграждение, при наличии успеха, гарантируется:)
С уважением…………….
Т. В. Уважаемые читатели! Благодарю за теплые слова!
Извините, что ответила не на все вопросы, к теме буду возвращаться, постараюсь, по-возможности, ответить. Образец заявления публикую:
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Ее Высочайшему Величеству Елизавете Второй, Божьей милостью Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, главе Содружества, защитнице веры, самодержице орденов рыцарства.
Her Majesty The Queen
Buckingham Palace
London SW1A 1AA
От Иванова Ивана Ивановича
01.01.19…. года рождения
Адрес: 000000, Российская Федерация,
Н-ская область, г. Н-ск,
ул. …………….. д…. кв. …..
Тел.+7………………….
e-mail: …………………@………ru
Обращение-требование
Ваше Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, глава Содружества, защитница веры, самодержица орденов рыцарства!
Высшей Волею, на основании Высшего Естественного Права, Я, Живой Суверен, мужчина, гражданин суверенного государства Союза Советских Социалистических Республик, рожденный 01.01.19….г. в городе Н-ске Н-ской области, РСФСР (как части СССР), учредитель и бенефициар своей персоны,- Иванова Ивана Ивановича, паспорт гражданина СССР, серия ААА № 123456, выдан Н-ским ОВД, Н-ской области, 01.01.19…. г, Свидетельство о рождении гражданиа СССР _______________________________, Заграничный паспорт гражданина СССР_________________________,(если есть\был) обращаюсь к Вам, как безусловному гаранту и блюстителю суверенных и безусловных прав Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и его граждан, Живых Суверенов, на основании статуса и суверенного международного права. Я, прошу Вашего вмешательства и требую, с момента составления данного обращения, в течении трех месяцев, – обязательного для всех субъектов на Земле минимального балансово-учетного периода, обеспечить безусловное получение мною всего причитающегося мне и наследуемого мною аннуитета (выгод), как Живому Суверену и гражданину СССР, поскольку подобных выплат, компенсаций, возмещений, долей и иных выгод, начисленных и имеющихся на момент данного обращения, никогда мне не производилось. Прошу Вас так же обеспечить регулярные (ежегодные? ежеквартальные? ежемесячные? еженедельные? какого или с и по какое число и т.д. ) текущие выплаты и возмещения в настоящем будущем, мне и всем моим детям и потомкам. Я, как Живой суверен и гражданин СССР, со всей полнотой и осознанием ответственности за лжесвидетельство и обман, заявляю, что не изменял присяге СССР, и не брал, не принимал и не имею никаких обязательств перед Российской Федерацией (Украиной?Казахстаном? и т.д.) и\или другими Суверенами, которые бы являлись препятствием в реализации моих суверенных прав живого суверена, человека и прав гражданина СССР на все права и на любые активы Российской Империи (РИ) и СССР, включая золото-валютные резервы РИ\СССР\РФ\ЦБ РФ (Нацбанк Украны и т.д.), запасы драгоценных металлов (в слитках и/или монетах), драгоценных камней, произведений искусства, хранящиеся на территории любого государства мира, земли, недра, водные бассейны и акватории, любую местную и заграничную собственность, включая недвижимость, доли участия в капиталах любых компаний и корпораций, включая права и выгоды Российской Империи, требования долгов с любых компаний и государств, права на любые Трасты, эмиссии валют и обязательств, все сеньоражи по ним и прочие выгоды по ним, выплаты, выгоды и любые обязательства в пользу СССР и его граждан.
По согласованию со мной, в письменной форме, допускается частичное возмещение в натуральном виде – путем передачи, земель, драгоценных металлов в слитках и (или) монетах, драгоценных камней, произведений искусства, местной и заграничной собственности, включая недвижимость, доли участия в капиталах любых действующих обществ, сообществ, государств, религиозных организаций, компаний и корпораций на Земле. Поверенные в делах, доверенные лица, дополнительные реквизиты для получения денежных средств и\или иных выгод, будут предоставлены по первому требованию.
Моими текущими реквизитами являются:
100000,Российская Федерация, Н-ская область, г. Н-ск, ул. ….. …… д…. кв…., Тел.+7……………….., e-mail: ………………….@……….ru
Банк_______________________________ К\с ____________________ р\с____________________ номер банковской карты ______________________
Выданы и имеется дополнительные удостоверяющие личность документы: «паспорт Российской Федерации» 12 34 123456, выдан 01.01.2000 г. в ТП 9 Межрайонного ОУФМС РОССИИ по Н-ской обл. в г. Н-ск, код подр. 555-666. Зарегистрирован 123000, Российская Федерация, Н-ская область, г. Н-ск, ул. ……….. ………. д…. кв. ….
Выдан «Заграничный паспорт Российской Федерации»_______________________________________________________________________________________________________________________
Данное обращение изготовлено на двух языках: русском и английской, имеющих равную юридическую силу, к нему приложены копии Паспорта гражданина СССР, Заграничного паспорта гражданина СССР и Свидетельства о рождении гражданина СССР, а также копии удостоверяющих личность дополнительных документов: «паспорт Российской Федерации» и «Заграничный паспорт Российской Федерации», заверенные апостилем и нотариусом.
С уважением,
Живой суверен, гражданин СССР, учредитель
и бенефициар своей персоны
Иванов Иван Иванович, личная подпись______________
Г. Н-ск.
«19» июля 2017 г.
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Обращаю внимание читателей, что это мнение одного из специалистов, так что — возможны варианты. Перевода пока нет, будет — поделюсь.
В условиях правовой неопределенности и конкуренции Британской короны, Ватикана и семейства Ротшильдов за обладание наследством СССР, сегодня шансы рядовых граждан СССР выше, чем несколько лет назад.
Тем более, что Россия опять вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. Пенсионерам СССР нечего терять, кроме своих цепей.
https://www.kommersant.ru/doc/3361655?utm_source=kommersant&utm_medium=all_levo&utm_campaign=vybor
(20.07.2017)
Согласно глобальному пенсионному индексу (Global Retirement Index), Россия остается одной из худших стран в мире для пенсионеров. В рейтинге этого года (.pdf), в который вошли 43 страны, Россия заняла 40-ю строчку.
Рейтинг измеряет, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. В своих расчетах специалисты французской финансовой корпорации Natixis анализируют четыре фактора: финансовую ситуацию, материальную обеспеченность, качество жизни и здоровье. Каждый из параметров оценивается в диапазоне от 0 до 100%.
В 2016 году Россия также занимала 40-ю позицию, однако за год уменьшился общий полученный ею балл — с 46% до 45%. При этом авторы рейтинга отмечают, что в России улучшились показатели качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров.
Лидерами рейтинга стали Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%). В топ-10 также вошли Австралия (78%), Германия (77%), Дания (77%), Нидерланды (77%) и Люксембург (76%). Последние три места рейтинга заняли Бразилия (41%), Греция (40%) и Индия (12%).
Как сообщал «Ъ», шквал жалоб россиян на потерю инвестдохода и трудности перевода между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) значительно ускорил процесс исправления профильного для отрасли закона. Как было заявлено на встрече представителей Банка России, Минтруду, ПФР и НПФ на выработку предложений по механизму переходов между фондами, должному информированию граждан о рисках и ответственности агентов остается немногим более месяца.
Источник: pravosudija.net
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Брахман, скажы пажаласта, ктонить подобную маляву англичанке уже забрасывал. Ктонить ответ оттелева получил? А то в образце данной эпистолы я прочел только, что подписант признает, что баба Лиза является безусловным гарантом и блюстителем суверенных и безусловных прав Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и его граждан, Живых Суверенов, на основании статуса и суверенного международного права. И я не знаю правильно ли это. Был у нас гарант из Ёбурга… Или надобно на правосудия.нет идтить, а я в юридических этих толстостях чуйствую себя неуютно. Разжуй, будь ласка, или хоть точно в адрес отправь.