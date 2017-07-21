Главная » Мировоззрение, Политика

Письма. Суверенитет

09:08. 21 июля 2017 Просмотров - 149 Один комментарий Опубликовал:

Здравствуйте, Татьяна!

Благодарю за ответ. Хотел уточнить:

1) Правильно ли я понимаю, что, родившись в 1986 году, я являюсь гражданином СССР?

2) К кому можно обратиться для детальной проработки данного вопроса (в смысле специализации юриста) и сколько ориентировочно это может стоить?…..

Здравствуйте, Татьяна.

Спасибо большое за Ваш блог, всегда читаю его с большим интересом. Очень заинтересовался вопросами суверенитета. Если я правильно понимаю, процедура признания меня Сувереном и Человеком такая же, как и для граждан РФ? Я родился на Украине в городе Кривой Рог, Днепропетровской области, в 1971 году. И еще несколько вопросов: насколько это все серьезно, были ли прецеденты, имеет ли Елизавета II право мне отказать?
Извините, что отвлекаю, с уважением,…………………….

Добрый вечер, Татьяна, 

Могли бы Вы дать разъяснение относительно крайней статьи,: каким образом товарищи англосаксы будут возмещать аннуитет и что может дать письмо бабе-Лизе?

Они и при СССР плевать хотели на суверенитет, им и сейчас фиолетово.

Даже если все письма напишут, ничего же не будет. Англосаксы всегда свой интерес блюли и ничей больше. 

Тут органы Советской власти  в пору восстанавливать, тогда дело двинется. 

С уважением……………..

Добрый день, Татьяна! 

Мне кажется, Вы нащупали уязвимое место наших наиболее вероятных “партнеров”, систематическое давление на которое, доставит им массу неудобств и, возможно, облегчит как их кошельки, так и жизнь всем нашим активным людям.

Прошу Вас, как безусловного специалиста, отредактировать мое заявление (перевод на англ. мне сделают), по возможности консультировать меня по мере возникновения вопросов, изготовить образец такого заявления и периодически вывешивать его на Вашем сайте, поддерживая массовость подобных обращений.

Со своей стороны обязуюсь информировать Вас о ходе данного мероприятия.

Вознаграждение, при наличии успеха, гарантируется:)

С уважением…………….

Т. В. Уважаемые читатели! Благодарю за теплые слова!

Извините, что ответила не на все вопросы, к теме буду возвращаться, постараюсь, по-возможности, ответить. Образец заявления публикую:

______________________________________________________________

Ее Высочайшему Величеству Елизавете Второй, Божьей милостью Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, главе Содружества, защитнице веры, самодержице орденов рыцарства.

Her Majesty The Queen
Buckingham Palace
London SW1A 1AA

От Иванова Ивана Ивановича

01.01.19…. года рождения

Адрес: 000000, Российская Федерация,

Н-ская область, г. Н-ск,

ул. …………….. д…. кв. …..

Тел.+7………………….

e-mail: …………………@………ru

 

Обращение-требование

Ваше Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, глава Содружества, защитница веры, самодержица орденов рыцарства!

Высшей Волею, на основании Высшего Естественного Права, Я, Живой Суверен, мужчина, гражданин суверенного государства Союза Советских Социалистических Республик, рожденный 01.01.19….г. в городе Н-ске Н-ской области, РСФСР (как части СССР), учредитель и бенефициар своей персоны,- Иванова Ивана Ивановича, паспорт гражданина СССР, серия ААА № 123456, выдан Н-ским ОВД, Н-ской области, 01.01.19…. г, Свидетельство о рождении гражданиа СССР _______________________________, Заграничный паспорт гражданина СССР_________________________,(если есть\был) обращаюсь к Вам, как безусловному гаранту и блюстителю суверенных и безусловных прав Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и его граждан, Живых Суверенов, на основании статуса и суверенного международного права. Я, прошу Вашего вмешательства и требую, с момента составления данного обращения, в течении трех месяцев, – обязательного для всех субъектов на Земле минимального балансово-учетного периода, обеспечить безусловное получение мною всего причитающегося мне и наследуемого мною аннуитета (выгод), как Живому Суверену и гражданину СССР, поскольку подобных выплат, компенсаций, возмещений, долей и иных выгод, начисленных и имеющихся на момент данного обращения, никогда мне не производилось. Прошу Вас так же обеспечить регулярные (ежегодные? ежеквартальные? ежемесячные? еженедельные? какого или с и по какое число и т.д. ) текущие выплаты и возмещения в настоящем будущем, мне и всем моим детям и потомкам. Я, как Живой суверен и гражданин СССР, со всей полнотой и осознанием ответственности за лжесвидетельство и обман, заявляю, что не изменял присяге СССР, и не брал, не принимал и не имею никаких обязательств перед Российской Федерацией (Украиной?Казахстаном? и т.д.) и\или другими Суверенами, которые бы являлись препятствием в реализации моих суверенных прав живого суверена, человека и прав гражданина СССР на все права и на любые активы Российской Империи (РИ) и СССР, включая золото-валютные резервы РИ\СССР\РФ\ЦБ РФ (Нацбанк Украны и т.д.), запасы драгоценных металлов (в слитках и/или монетах), драгоценных камней, произведений искусства, хранящиеся на территории любого государства мира, земли, недра, водные бассейны и акватории, любую местную и заграничную собственность, включая недвижимость, доли участия в капиталах любых компаний и корпораций, включая права и выгоды Российской Империи, требования долгов с любых компаний и государств, права на любые Трасты, эмиссии валют и обязательств, все сеньоражи по ним и прочие выгоды по ним, выплаты, выгоды и любые обязательства в пользу СССР и его граждан.

По согласованию со мной, в письменной форме, допускается частичное возмещение в натуральном виде – путем передачи, земель, драгоценных металлов в слитках и (или) монетах, драгоценных камней, произведений искусства, местной и заграничной собственности, включая недвижимость, доли участия в капиталах любых действующих обществ, сообществ, государств, религиозных организаций, компаний и корпораций на Земле. Поверенные в делах, доверенные лица, дополнительные реквизиты для получения денежных средств и\или иных выгод, будут предоставлены по первому требованию.

Моими текущими реквизитами являются:

100000,Российская Федерация, Н-ская область, г. Н-ск, ул. ….. …… д…. кв…., Тел.+7……………….., e-mail: ………………….@……….ru

Банк_______________________________ К\с ____________________ р\с____________________ номер банковской карты ______________________

Выданы и имеется дополнительные удостоверяющие личность документы: «паспорт Российской Федерации» 12 34 123456, выдан 01.01.2000 г. в ТП 9 Межрайонного ОУФМС РОССИИ по Н-ской обл. в г. Н-ск, код подр. 555-666. Зарегистрирован 123000, Российская Федерация, Н-ская область, г. Н-ск, ул. ……….. ………. д…. кв. ….

Выдан «Заграничный паспорт Российской Федерации»_______________________________________________________________________________________________________________________

Данное обращение изготовлено на двух языках: русском и английской, имеющих равную юридическую силу, к нему приложены копии Паспорта гражданина СССР, Заграничного паспорта гражданина СССР и Свидетельства о рождении гражданина СССР, а также копии удостоверяющих личность дополнительных документов: «паспорт Российской Федерации» и «Заграничный паспорт Российской Федерации», заверенные апостилем и нотариусом.

С уважением,

Живой суверен, гражданин СССР, учредитель

и бенефициар своей персоны

Иванов Иван Иванович, личная подпись______________

Г. Н-ск.

«19» июля 2017 г.

____________________________________________________________

 

Обращаю внимание читателей, что это мнение одного из специалистов, так что — возможны варианты. Перевода пока нет, будет — поделюсь.

В условиях правовой неопределенности и конкуренции Британской короны, Ватикана и семейства Ротшильдов за обладание наследством СССР, сегодня шансы рядовых граждан СССР выше, чем несколько лет назад.

Тем более, что Россия опять вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. Пенсионерам СССР нечего терять, кроме своих цепей.

https://www.kommersant.ru/doc/3361655?utm_source=kommersant&utm_medium=all_levo&utm_campaign=vybor

(20.07.2017)

Согласно глобальному пенсионному индексу (Global Retirement Index), Россия остается одной из худших стран в мире для пенсионеров. В рейтинге этого года (.pdf), в который вошли 43 страны, Россия заняла 40-ю строчку.

Рейтинг измеряет, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. В своих расчетах специалисты французской финансовой корпорации Natixis анализируют четыре фактора: финансовую ситуацию, материальную обеспеченность, качество жизни и здоровье. Каждый из параметров оценивается в диапазоне от 0 до 100%.

В 2016 году Россия также занимала 40-ю позицию, однако за год уменьшился общий полученный ею балл — с 46% до 45%. При этом авторы рейтинга отмечают, что в России улучшились показатели качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров.

Лидерами рейтинга стали Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%). В топ-10 также вошли Австралия (78%), Германия (77%), Дания (77%), Нидерланды (77%) и Люксембург (76%). Последние три места рейтинга заняли Бразилия (41%), Греция (40%) и Индия (12%).

Как сообщал «Ъ», шквал жалоб россиян на потерю инвестдохода и трудности перевода между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) значительно ускорил процесс исправления профильного для отрасли закона. Как было заявлено на встрече представителей Банка России, Минтруду, ПФР и НПФ на выработку предложений по механизму переходов между фондами, должному информированию граждан о рисках и ответственности агентов остается немногим более месяца.

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Письмо. Суверенитет РФ и Германии
... же разговоры. Здесь тоже пишут письма Елизавете II, а так же... Германии оккупационным законам SHAEF, HLKO суверенитет Германии принадлежит оккупационным властям. https... возникает вопрос: Ну, можно написать письмо "Бабе Лизе" и дальше что...
Обеспечение безопасности и суверенитета РФ...
... вопросу заседания «Обеспечение безопасности и суверенитета Российской Федерации, противодействие нахождению и... бы было подготовлено единое открытое письмо Президенту и Премьеру. И при... бумагу, надо быть объективными. Это письмо адресуется не Премьеру и не...
Шлепок по суверенитету России
... евродипломат окончательно расшифровался, написав письмо председателям Госдумы РФ и Совета...ЕС отдали существенную часть своего суверенитета) уже давно не позволял ...пути к идеологическому суверенитету России». Таким образом, вчерашнее письмо Ягланду спикерам ...
Открытое письмо депутатам Госдумы по вопросу ратификации протоколов ВТО
... Госдумы. Нами были подготовлены письма каждому депутату персонально. В ... важнейшего документа, частично ограничивающего суверенитет России, содержание которого Вам ...во Всемирную Торговую Организацию. Письма аналогичного содержания будут направлены нами...
Письмо читателя. Реформа экономики II
... указывает на реальный полный государственный суверенитет. Это главное, остальное - ...-экономическим (и соответственно политическим) суверенитетом. Из чего это видно? ... независимую стабильную экономику, полный суверенитет и независимую эмиссию по потребностям...
Интернет-Ополчение продолжает битву за экономический суверенитет
... Большинство наших активистов, которые высылали письма в адрес СберБанка получили одинаковые...Интернет-Ополчения составил новое письмо в адрес банка. Письмо Уважаемый Герман Оскарович.... Для получения приглашения, напишите письмо на e-mail: RustaLenin@mail...

Один комментарий»

  • 1025 821
    Vov 21 июля 2017 в 10:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Брахман, скажы пажаласта, ктонить подобную маляву англичанке уже забрасывал. Ктонить ответ оттелева получил? А то в образце данной эпистолы я прочел только, что подписант признает, что баба Лиза является безусловным гарантом и блюстителем суверенных и безусловных прав Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и его граждан, Живых Суверенов, на основании статуса и суверенного международного права. И я не знаю правильно ли это. Был у нас гарант из Ёбурга… Или надобно на правосудия.нет идтить, а я в юридических этих толстостях чуйствую себя неуютно. Разжуй, будь ласка, или хоть точно в адрес отправь.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>