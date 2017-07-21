Письма. Суверенитет

Здравствуйте, Татьяна! Благодарю за ответ. Хотел уточнить: 1) Правильно ли я понимаю, что, родившись в 1986 году, я являюсь гражданином СССР? 2) К кому можно обратиться для детальной проработки данного вопроса (в смысле специализации юриста) и сколько ориентировочно это может стоить?….. Здравствуйте, Татьяна. Спасибо большое за Ваш блог, всегда читаю его с большим интересом. Очень заинтересовался вопросами суверенитета. Если я правильно понимаю, процедура признания меня Сувереном и Человеком такая же, как и для граждан РФ? Я родился на Украине в городе Кривой Рог, Днепропетровской области, в 1971 году. И еще несколько вопросов: насколько это все серьезно, были ли прецеденты, имеет ли Елизавета II право мне отказать?

Извините, что отвлекаю, с уважением,……………………. Добрый вечер, Татьяна, Могли бы Вы дать разъяснение относительно крайней статьи,: каким образом товарищи англосаксы будут возмещать аннуитет и что может дать письмо бабе-Лизе? Они и при СССР плевать хотели на суверенитет, им и сейчас фиолетово. Даже если все письма напишут, ничего же не будет. Англосаксы всегда свой интерес блюли и ничей больше. Тут органы Советской власти в пору восстанавливать, тогда дело двинется. С уважением…………….. Добрый день, Татьяна! Мне кажется, Вы нащупали уязвимое место наших наиболее вероятных “партнеров”, систематическое давление на которое, доставит им массу неудобств и, возможно, облегчит как их кошельки, так и жизнь всем нашим активным людям. Прошу Вас, как безусловного специалиста, отредактировать мое заявление (перевод на англ. мне сделают), по возможности консультировать меня по мере возникновения вопросов, изготовить образец такого заявления и периодически вывешивать его на Вашем сайте, поддерживая массовость подобных обращений. Со своей стороны обязуюсь информировать Вас о ходе данного мероприятия. Вознаграждение, при наличии успеха, гарантируется:) С уважением……………. Т. В. Уважаемые читатели! Благодарю за теплые слова! Извините, что ответила не на все вопросы, к теме буду возвращаться, постараюсь, по-возможности, ответить. Образец заявления публикую:

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Ее Высочайшему Величеству Елизавете Второй, Божьей милостью Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, главе Содружества, защитнице веры, самодержице орденов рыцарства.

Her Majesty The Queen

Buckingham Palace

London SW1A 1AA

От Иванова Ивана Ивановича

01.01.19…. года рождения

Адрес: 000000, Российская Федерация,

Н-ская область, г. Н-ск,

ул. …………….. д…. кв. …..

Тел.+7………………….

e-mail: …………………@………ru

Обращение-требование

Ваше Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, глава Содружества, защитница веры, самодержица орденов рыцарства!

Высшей Волею, на основании Высшего Естественного Права, Я, Живой Суверен, мужчина, гражданин суверенного государства Союза Советских Социалистических Республик, рожденный 01.01.19….г. в городе Н-ске Н-ской области, РСФСР (как части СССР), учредитель и бенефициар своей персоны,- Иванова Ивана Ивановича, паспорт гражданина СССР, серия ААА № 123456, выдан Н-ским ОВД, Н-ской области, 01.01.19…. г, Свидетельство о рождении гражданиа СССР _______________________________, Заграничный паспорт гражданина СССР_________________________,(если есть\был) обращаюсь к Вам, как безусловному гаранту и блюстителю суверенных и безусловных прав Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и его граждан, Живых Суверенов, на основании статуса и суверенного международного права. Я, прошу Вашего вмешательства и требую, с момента составления данного обращения, в течении трех месяцев, – обязательного для всех субъектов на Земле минимального балансово-учетного периода, обеспечить безусловное получение мною всего причитающегося мне и наследуемого мною аннуитета (выгод), как Живому Суверену и гражданину СССР, поскольку подобных выплат, компенсаций, возмещений, долей и иных выгод, начисленных и имеющихся на момент данного обращения, никогда мне не производилось. Прошу Вас так же обеспечить регулярные (ежегодные? ежеквартальные? ежемесячные? еженедельные? какого или с и по какое число и т.д. ) текущие выплаты и возмещения в настоящем будущем, мне и всем моим детям и потомкам. Я, как Живой суверен и гражданин СССР, со всей полнотой и осознанием ответственности за лжесвидетельство и обман, заявляю, что не изменял присяге СССР, и не брал, не принимал и не имею никаких обязательств перед Российской Федерацией (Украиной?Казахстаном? и т.д.) и\или другими Суверенами, которые бы являлись препятствием в реализации моих суверенных прав живого суверена, человека и прав гражданина СССР на все права и на любые активы Российской Империи (РИ) и СССР, включая золото-валютные резервы РИ\СССР\РФ\ЦБ РФ (Нацбанк Украны и т.д.), запасы драгоценных металлов (в слитках и/или монетах), драгоценных камней, произведений искусства, хранящиеся на территории любого государства мира, земли, недра, водные бассейны и акватории, любую местную и заграничную собственность, включая недвижимость, доли участия в капиталах любых компаний и корпораций, включая права и выгоды Российской Империи, требования долгов с любых компаний и государств, права на любые Трасты, эмиссии валют и обязательств, все сеньоражи по ним и прочие выгоды по ним, выплаты, выгоды и любые обязательства в пользу СССР и его граждан.

По согласованию со мной, в письменной форме, допускается частичное возмещение в натуральном виде – путем передачи, земель, драгоценных металлов в слитках и (или) монетах, драгоценных камней, произведений искусства, местной и заграничной собственности, включая недвижимость, доли участия в капиталах любых действующих обществ, сообществ, государств, религиозных организаций, компаний и корпораций на Земле. Поверенные в делах, доверенные лица, дополнительные реквизиты для получения денежных средств и\или иных выгод, будут предоставлены по первому требованию.

Моими текущими реквизитами являются:

100000,Российская Федерация, Н-ская область, г. Н-ск, ул. ….. …… д…. кв…., Тел.+7……………….., e-mail: ………………….@……….ru

Банк_______________________________ К\с ____________________ р\с____________________ номер банковской карты ______________________

Выданы и имеется дополнительные удостоверяющие личность документы: «паспорт Российской Федерации» 12 34 123456, выдан 01.01.2000 г. в ТП 9 Межрайонного ОУФМС РОССИИ по Н-ской обл. в г. Н-ск, код подр. 555-666. Зарегистрирован 123000, Российская Федерация, Н-ская область, г. Н-ск, ул. ……….. ………. д…. кв. ….

Выдан «Заграничный паспорт Российской Федерации»_______________________________________________________________________________________________________________________

Данное обращение изготовлено на двух языках: русском и английской, имеющих равную юридическую силу, к нему приложены копии Паспорта гражданина СССР, Заграничного паспорта гражданина СССР и Свидетельства о рождении гражданина СССР, а также копии удостоверяющих личность дополнительных документов: «паспорт Российской Федерации» и «Заграничный паспорт Российской Федерации», заверенные апостилем и нотариусом.

С уважением,

Живой суверен, гражданин СССР, учредитель

и бенефициар своей персоны

Иванов Иван Иванович, личная подпись______________

Г. Н-ск.

«19» июля 2017 г.

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Обращаю внимание читателей, что это мнение одного из специалистов, так что — возможны варианты. Перевода пока нет, будет — поделюсь.

В условиях правовой неопределенности и конкуренции Британской короны, Ватикана и семейства Ротшильдов за обладание наследством СССР, сегодня шансы рядовых граждан СССР выше, чем несколько лет назад.

Тем более, что Россия опять вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. Пенсионерам СССР нечего терять, кроме своих цепей.

https://www.kommersant.ru/doc/3361655?utm_source=kommersant&utm_medium=all_levo&utm_campaign=vybor